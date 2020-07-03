Ещё раз обновлённый Tiggo 4: Chery интригует, но кросс уже раскрыт (салон, как у старших SUV)

В Поднебесной старт продаж обновленного кроссовера Chery Tiggo 5x (в России модель носит имя Tiggo 4) намечен на 16 июля текущего года. Свой анонс компания сопроводила несколькими тизерами. Впрочем, Chery интригует зря: еще в марте облик рестайлингового SUV раскрыл местный минпром, а в апреле появились шпионские снимки салона. Более того, машины начали отгружать дилерам, фото с одной из площадок опубликовало издание Autohome.

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Напомним, это вторая модернизация для кросса за его недолгую карьеру: на домашний рынок Tiggo 5x вышел в конце 2017 года, а уже осенью 2018-го у него перекроили переднюю часть. Причина – слабый спрос. Предыдущий рестайлинг к головокружительному успеху так и не привел, но минувший год паркетник Chery все же закончил в «плюсе»: в КНР реализовано 60 245 единиц, что на 11% больше, чем в 2018-м. К примеру, Baojun 510 в 2019-м обрел более 158 000 владельцев. Кстати, нынешнее обновление гораздо серьезнее – не исключено, что такой Tiggo 5x будут позиционировать в качестве модели второго поколения.



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Итак, снаружи кросс подражает последнему Tiggo 7: младший SUV тоже получил радиаторную решетку со «штрихами» и двойные светодиодные полоски дневных ходовых огней. На багажной двери вместо эмблемы красуется надпись с названием марки, а на заднем бампере заменили хромированные декоративные накладки. Габариты не изменились: длина равна 4358 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2630 мм.



Салон полностью перекроили. В результате, внутри Tiggo 5x также копирует «семерку» (а заодно и Tiggo 8, ведь у флагманского SUV тоже есть версия с таким оформлением): компактный паркетник обзавелся аналогичными передней панелью, рулевым колесом, виртуальной «приборкой» и мультимедийной системой с «парящим» тачскрином диагональю 10,25 дюйма (у предшественника 9-дюймовый планшет, встроенный в панель). Tiggo 5x даже достался сенсорный блок управления «климатом», и оказалось, что у него все же имеются шайбы в стиле моделей Jaguar Land Rover (на шпионских фото их не было видно). А еще китайские СМИ рапортуют, что список оборудования пополнился системой мониторинга «слепых» зон, камерами кругового обзора, системой автоторможения.

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В документах местного сертификационного органа для обновленного Tiggo 5x заявлены прежние моторы – «атмосферник» SQRE4G15C 1.5 и его турбоверсия SQRE4T15C 1.5 мощностью 116 и 156 л.с. соответственно. У дореформенного кросса базовый двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, а «турбочетверка» работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (DCT6). Привод – только передний.



Цены пока неизвестны. Дореформенный Chery Tiggo 5x стоит от 59 900 юаней, что эквивалентно примерно 598 000 рублей по актуальному курсу. Как это часто бывает в Китае, предшественник может остаться в строю. Между тем у паркетника на родине еще есть полностью электрическая версия – ее тоже скоро обновят.

Chery Tiggo 5x после предыдущего рестайлинга. В России такой кросс продают под именем Tiggo 4 1 / 3 Chery Tiggo 5x после предыдущего рестайлинга. В России такой кросс продают под именем Tiggo 4 2 / 3 Chery Tiggo 5x после предыдущего рестайлинга. В России такой кросс продают под именем Tiggo 4 3 / 3

В России компактный кросс Chery появился в 2019-м, причем сначала к нам завезли небольшую партию Tiggo 4 в «первозданном» виде, а в августе в РФ стартовали продажи модели после первого рестайлинга. Во второй раз обновленный SUV до РФ тоже, вероятно, доберется, но вряд ли в этом году. Нынешний Chery Tiggo 4 у нас представлен с «атмосферником» 2.0 и «турбочетверкой» 1.5 мощностью 122 и 147 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с 5МКП или вариатором, второй укомплектован DCT6.



Ну а в 2020-м мы ждем Chery Tiggo 7 новой генерации и премиальный Cheryexeed TXL.