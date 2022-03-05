Реакция властей РФ на кризис в автопроме: перенос утильсбора и готовность к банкротствам

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов обрисовал сценарии поведения зарубежных производителей в отношении своих заводов в нашей стране и рассказал, как правительство РФ будет на эти сценарии реагировать.

Сложившуюся в связи с драматическими геополитическим событиями ситуацию на российском рынке мы освещали 3 марта и с тех пор ничего принципиально не изменилось: большинство компаний приостановили импорт автомобилей, некоторые заводы встали из-за нехватки комплектующих. О решении прекратить локальное производство и/или полностью уйти с рынка пока никто не заявлял, но в правительстве РФ готовы к такому сценарию развития событий.

Андрей Белоусов на встрече с предпринимателями сообщил, что «есть три варианта развития взаимоотношений с иностранными партнёрами на фоне экономической ситуации и санкционной политики ряда стран в отношении России».

Первый вариант — это жить, как жили: заводы продолжают работать, «при этом обеспечивается в полном объёме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками». Пока не очень понятно, как такой сценарий может быть реализован в условиях текущего формата санкций, при котором поставки ряда электронных компонентов из-за рубежа будут заблокированы. В теории их можно заменить на китайские аналоги, но вряд ли крупные западные автоконцерны вроде Stellantis и Volkswagen будут этим заниматься, особенно с учётом того, что объём российского авторынка в ближайшее время может сильно сократиться. Впрочем, многое будет зависеть от дополнительных мер поддержки со стороны правительства, которые наверняка последуют.

Второй вариант: «иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнёров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок». По сути, это то же самое, что и первый вариант, только со сменой собственника или перераспределением долей в совместных предприятиях. Здесь огромное поле для фантазий: например, можно предположить, что АВТОВАЗ и Lada вновь станут полностью российскими. Но этот вариант не отменяет проблем с поставками комплектующих, решить которые оперативно будет довольно сложно.

Третий вариант — самый жёсткий: «компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников». Правительство будет классифицировать такие действия как «умышленное банкротство». В этом случае власти будут «вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса». По сути, речь идёт о принудительной смене собственника. Такой вариант даёт больше пространства для манёвров по части импортозамещения комплектующих и поиска аналогов в Азии, но на это тоже потребуется время.

В свою очередь Минпромторг РФ объявил о намерении отсрочить уплату утилизационного сбора на продукцию автомобильной промышленности на декабрь 2022 года. Предполагается, что эта мера позволит предприятиями сохранить оборотные средства «в том числе для обеспечения своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, выплат по иным обязательным платежам, а также осуществления опережающей закупки комплектующих». Обратите внимание на последнюю часть цитаты: в Минпромторге тоже понимают, что комплектующие могут стать в ближайшее время главной проблемой российского автопрома.

