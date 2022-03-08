Кроссовер Renault Austral превзошёл уходящий Kadjar в размерах и оснащении

Как и предполагалось, европейцам паркетник будет доступен исключительно в виде гибрида, причем электрифицированных версий несколько.

Компания Renault наконец-то полностью раскрыла свой новый кроссовер C-класса. Модель назвали Austral, но имя это вовсе не привязано к Австралии: оно происходит от латинского australis, то есть «южный», и, по задумке маркетологов, должно вызывать в воображении «эмоции и жар южного полушария». В гамме французской марки новинка заменит паркетник Kadjar, который так и не смог стать успешным.

В основе Renault Austral лежит доработанная платформа CMF C/D, на которой также построен Nissan Qashqai третьей генерации (уходящий Kadjar – это родственник предыдущего Кашкая). Переднеприводные версии новинки Рено имеют заднюю полузависимую подвеску, полноприводные – многорычажку, плюс таким исполнениям положено полноуправляемое шасси 4Control Advanced (у «третьего» Кашкая такого шасси нет).

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Особенности дизайна экстерьера – довольно агрессивные бамперы, крупная радиаторная решетка с вертикальными «штрихами», рельефные капот и бока, фары и фонари с «загогулинами» (у дорогих версий головная оптика – матричная). Паркетнику положены колеса размером от 17 до 20 дюймов. Кроме того, Austral объявлен первой моделью марки, получившей «оспортивленную» версию Esprit Alpine (серый кроссовер на фирменных фото). «Фишки» такого SUV – решетка с другим рисунком, черный декор и соответствующие эмблемы.



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Длина Renault Austral равна 4510 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1618 мм, колесная база – 2667 мм. Таким образом, новый SUV превзошел Каджар по всем показателям, за исключением ширины. Габариты актуального Renault Kadjar (версия для Франции): 4489/1835/1607 мм, расстояние между осями – 2646 мм. «Третий» Кашкай короче (4425 мм), но колесная база у него почти такая же, как у Austral (2665 мм). Паспортный дорожный просвет новинки – 170 мм.



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Интерьер оформили в стиле Megane E-Tech Electric. Так, цифровая «приборка» (12,3”) и экран мультимедийной системы (12”) визуально выглядят одним целым – в виде перевернутой буквы L: в Renault это считают «монолитным» дисплеем, хотя между экранами расположен вертикальный воздуховод. В центральный тоннель встроен бокс, есть ниша и под тачскрином, еще предусмотрены двигающийся центральный подлокотник и электропривод спинки заднего дивана (им можно управлять с помощью кнопки, спрятанной в багажнике). За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Внутри Austral Esprit Alpine – синяя прострочка, алькантара и алюминиевые накладки на педалях.



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Второй ряд разделен в пропорции 60:40, опционально будет доступна продольная регулировка. Объем багажника «простых» версий – 500 литров, со сдвинутыми вперед креслами – 575 литров, со сложенным вторым рядом – 1525 литров. Для сравнения, объем багажника Renault Kadjar – 472-1478 литров.



В арсенале Austral также значатся: проекционный дисплей, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе движения, центральная подушка безопасности, системы мониторинга «слепых» зон, автоторможения при движении назад. Всего же для кроссовера заявлено 32 ассистента. Также есть система выбора режима движения: «в базе» их четыре (Eco, Comfort, Sport и Perso, то есть индивидуальный), за доплату можно заказать пакет Extended Grip Pack с двумя дополнительными режимами (Snow и All Roads).



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Европейцам Renault Austral будет доступен только с электрифицированными установками, все – на основе бензиновых моторов. «Мягкие» гибриды – с «турботройкой» 1.2 и 48-вольтовым стартер-генератором Mild Hybrid Advanced и «турбочетверкой» 1.3 и 12-вольтовым стартер генератором Mild Hybrid. В первом случае турбодвижок выдает 130 л.с., такой кроссовер имеет исключительно механическую коробку. У мотора 1.3 два варианта мощности: с «механикой» — 140 л.с., с вариатором X-Tronic – 160 л.с. Топовый паркетник – это полноценный гибрид E-Tech с «турботройкой» 1.2 и аккумулятором на 1,7 кВт*ч, работающим с напряжением 400 вольт. Совокупная отдача – 200 л.с. Паспортный расход топлива Austral E-Tech – 4,6 л/100 км. К слову, у такого кросса более скромный багажник (430-555 литров; во втором случае – со сдвинутыми вперед креслами).



Новый Renault Austral выйдет на европейский рынок в четвертом квартале текущего года.