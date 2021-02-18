Новый Nissan Qashqai: легче и чуть крупнее, «автопилот» теперь умнее, но достанется не всем

Паркетник третьей генерации пока представлен только для Старого Света. Там модель будет доступна в виде «мягкого» гибрида, а также с установкой e-Power. В России кросс тоже появится, однако моторная гамма у нас, скорее всего, окажется своя.

«Старосветский» рынок остается главным для Nissan Qashqai, хотя в ковидном 2020-м паркетник там серьезно просел: по данным CarSalesBase, реализовано 135 829 единиц, что на 38% меньше, чем годом ранее. Так что нет ничего удивительного в том, что именно европейцам и адресован сначала кроссовер новой, третьей по счету, генерации. Кстати, как и в случае с предыдущим SUV (во втором поколении Кашкай пребывает с 2013-го), дизайн разработан европейским подразделением компании.

Платформа, на которой базируется «третий» Qashqai, объявлена новой, ее в Nissan назвали Alliance CMF-C. Впрочем, это доработанная версия «тележки» предшественника. Так, днище стало более гладким, заменены крепления подвески. Спереди – McPherson, сзади – торсионная балка у переднеприводного кросса с 19-дюймовыми колесами и многорычажка у версий с 20-дюймовыми и полным приводом (20-дюймовые диски предложены впервые). Также модернизирован электроусилитель руля – он, как заявили в компании, обеспечивает улучшенный отклик и большую четкость в околонулевой зоне. Передние крылья, капот и двери сделаны из алюминия, багажная дверь – из композитного материала. Итого, кузов нового Qashqai на 60 кг легче прежнего, а жесткость выросла на 41%.

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Длина «третьего» Кашкая равна 4425 мм, что на 35 мм больше по сравнению с предыдущим кроссом, ширина теперь 1838 мм (+32 мм), высота – 1635 мм (+10 мм), колесная база выросла на 20 мм до 2666 мм.



Особенности экстерьера – светодиодные «брови» ходовых огней и узкие адаптивные матричные фары (похожая оптика есть у последних Pathfinder и X-Trail); хромированная V-образная вставка на радиаторной решетке стала больше, но тоньше; в задних стойках крыши появились стеклянные секции. Для кроссовера предусмотрена двухцветная окраска.

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Внутри – мультимедийная система с «парящим» 9-дюймовый планшетом (у прежней модели максимум 7”, экран встроен в переднюю панель), вместо привычного селектора «автомата» установили небольшой джойстик, разъемы USB-A и USB-C есть и спереди, и сзади. Богатым версиям положены кресла с массажером, обивка кожей наппа, виртуальная «приборка» (12,3 дюйма) и проекционный дисплей (10,8 дюйма), на который выводятся подсказки навигатора, информация о дорожной обстановке и работе систем помощи водителю. Также в Nissan заявили о том, что в салоне отныне просторнее, вырос и объем багажника («более чем на 50 литров»), а задние двери открываются на 90 градусов.



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Система ProPilot, с которой машина самостоятельно ускоряется и тормозит в рамках одной полосы, стала умнее: электроника теперь может менять скорость в соответствии с дорожной ситуацией, использовать данные навигатора (например, для регулировки скорости при приближении к поворотам или съездам) и «связываться» с системой мониторинга «слепых» зон. Также система автоматически возобновит работу, если Qashqai был неподвижен менее трех секунд, а автомобили впереди начали движение. Но ProPilot доступен не для всех вариантов – только для машин с вариатором X-Tronic. Еще в арсенале модели нового поколения значатся системы предотвращения бокового столкновения и столкновения при движении задним ходом, плюс центральная подушка безопасности, которая в случае необходимости раскроется между передними креслами и не позволит водителю столкнуться с пассажиром.



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В Европе новый Nissan Qashqai обернулся гибридом, причем таких версий две. Базовый кросс – «мягкогибридный», с знакомой нам по моделям Renault «турбочетверкой» 1.3 (при этом ее доработали и довели до эконорм Euro 6d), 12-вольтовым стартер-генератором и компактной литий-ионной батареей. У бензинового мотора два варианта мощности – 140 или 158 л.с. В первом случае максимальный крутящий момент равен 240 Нм, такой движок сочетается лишь с шестиступенчатой «механикой». Крутящий момент более мощной версии – 260 Нм с 6МКП и 270 Нм с вариатором X-Tronic. И только Qashqai с CVT может иметь полный привод.



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На вершине гаммы – кроссовер с установкой e-Power. Ее особенность заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель. В состав установки Qashqai e-Power вошли 157-сильный турбомотор 1.5 с переменной степенью сжатия (как у Infiniti QX50 и QX55) и электродвигатель мощностью 190 л.с. Электромотора на задней оси для Кашкая не предусмотрено, так что полного привода у такого кроссовера нет, хотя в Японии, например, у нового Nissan Note e-Power есть версия 4WD.



На европейский рынок Qashqai третьего поколения выйдет летом. Новый паркетник подтвержден и для России, но точные сроки пока не названы. Напомним, для нашего рынка Кашкай выпускают на петербургском заводе Nissan. К слову, свежий паркетник в РФ гибридом вряд ли будет, да и моторная гамма у него, скорее всего, окажется своя.

