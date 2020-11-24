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  • Новый Nissan Note: дизайн в стиле кросса Ariya, родня «третьему» Logan, только гибрид

Новый Nissan Note: дизайн в стиле кросса Ariya, родня «третьему» Logan, только гибрид

24.11.2020 92 0 0

Японская марка рассекретила «пятидверку» новой генерации. Модель сменила платформу и преобразилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, на компакте дебютировала гибридная установка e-Power второго поколения.

 

В гамме Nissan модель Note в формате микровэна появилась в 2005-м, во второе поколение она перешла в 2012-м, а четыре года спустя провели рестайлинг. За всю историю компакта всего продано около 1,46 миллиона единиц, правда, в последние годы он доступен в основном лишь в Японии – из Европы и Америки «пятидверка» ушла из-за падающего спроса, а до России «второй» Енот и вовсе не добрался, хотя предшественник у нас был довольно популярен. На родине же Note остается бестселлером марки, но и там он в «минусе». Так, в прошлом году на домашнем рынке реализовано 118 472 экземпляра – это на 13% меньше, чем в 2018-м, и второе место среди самых популярных машин Японии, не относящихся к кей-карам. А по итогам января-сентября 2020-го реализовано уже 59 526 штук (-41%), в общем рейтинге «стандартных» машин модель Nissan опустилась на шестую строчку. Смена поколений должна помочь вернуть покупателей.

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«Пятидверка» переехала на новую платформу (предыдущая модель базируется на «тележке» V), но подробностей о ней в Nissan не раскрыли. Впрочем, японские СМИ уверены, что в основе Note лежит «тележка» CMF-B (спереди – McPherson, сзади – полузависимая подвеска), на которой построены многие другие машины альянса Renault-Nissan-Mitsubishi — среди них, например, последние Dacia Logan и Sandero (под брендом Renault эти бюджетники еще не представлены), Renault Clio и Captur, а также Nissan Juke. При этом ниссановцы отметили, что в кузове новинки использована сверхпрочная сталь с пределом в 1470 МПа – впервые для марки в Японии.

Базовый новый Nissan Note, богатая комплектация и роскошная версия Autech
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Базовый новый Nissan Note, богатая комплектация и роскошная версия Autech
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Базовый новый Nissan Note, богатая комплектация и роскошная версия Autech
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«Третий» Note немного усох: длина уменьшена на 55 мм до 4045 мм, высоту урезали на 15 мм до 1505 мм, колесная база теперь составляет 2580 мм (-20 мм по сравнению с предшественником). А вот ширина не изменилась – 1695 мм. Дорожный просвет – скромные 120 мм, тогда как у предыдущей модели было 130-150 мм в зависимости от версии.

Угловатости во внешнем облике больше нет, Note отныне больше похож на традиционный хэтч, а не на компактвэн. Дизайн новинки выполнен в стиле электрокроссовера Nissan Ariya: у радиаторной решетки форма почти такая же, как у заглушки паркетника, еще Енот получил похожие фары с отдельными светодиодными секциями (в дорогих версиях), есть и аналогичные декоративные «бумеранги», подпирающие головную оптику. Небольшие окошки в передних стойках сохранили, а на смену задранным вверх фонарям пришли горизонтальные, «заплывающие» на багажную дверь. Эмблема Ниссана спереди – новая, на корме же вместо лого появилась надпись с названием бренда (как и у Ariya).

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Внутри Nissan Note тоже подражает электрическому паркетнику, тут – виртуальная «приборка» с прилепленным к ней 9-дюймовым тачскрином мультимедийной системы, при этом оба экрана возвышаются над передней панелью. Другая «фишка» — двухэтажный центральный тоннель. Джойстик трансмиссии работает по проводам, перед ним появилась площадка для зарядки смартфона. Также в Nissan заявили, что значительно доработана шумоизоляция. В списке оборудования, разумеется, значится трассовый автопилот ProPilot, вдобавок у него появилась функция Navi-link – то есть на дороге машина ориентируется не только по камерам и датчикам, но и по данным навигационной системы (например, Note может сам замедлиться перед поворотом).

Одновременно представлен и роскошный «оспортивленный» Note Autech, его особенности – более агрессивный обвес и отделка салона синей кожей.

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Японцам компакт третьего поколения будет доступен только в виде гибрида, хотя у предшественника еще были «традиционные» версии. Установка e-Power модернизирована, такую систему в Nissan считают вторым поколением. Напомним, особенность системы в том, что бензиновый двигатель не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, колеса же вращает электромотор.

В состав установки нового Nissan Note входят электродвигатель EM47, выдающий 116 л.с. и 280 Нм (у предшественника электромотор EM57 с отдачей в 109 л.с. и 254 Нм), и прежний трехцилиндровый «атмосферник» HR12DE 1.2, мощность которого увеличили с 79 до 82 л.с. (крутящий момент прежний – 103 Нм). Также модели достался новый инвертор – он на 30% легче и на 40% компактнее. А еще Nissan утверждает, что «впервые в мире производство электроэнергии регулируется в зависимости от дорожных условий». Это значит, что система Note снизит уровень шума ДВС во время движения по плохой дороге.

В строю осталась и полноприводная версия, но такой компакт выйдет на рынок позже. На задней оси установлен электромотор мощностью 68 л.с., у предшественника – движок мощностью всего 4,8 л.с. У нового Енота  дополнительный электродвигатель работает во всем диапазоне скоростей, тогда как главная задача прежней модели с 4WD – помощь при трогании на скользкой поверхности.

На родине старт продаж Nissan Note третьего поколения намечен на 23 декабря, переднеприводная «пятидверка» стоит от 2 054 800 йен, что эквивалентно примерно 1 500 000 рублей по текущему курсу. Пока неизвестно, появится ли новый компакт за пределами японского рынка.

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