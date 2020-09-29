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  • Logan и Sandero нового поколения: платформа как у европейской Arkana и только бензиновые моторы

Logan и Sandero нового поколения: платформа как у европейской Arkana и только бензиновые моторы

29.09.2020 689 2 0

Groupe Renault официально представила свои бюджетные седан и хэтчбек (а также его «приподнятую» версию), предназначенные для «старосветского» рынка.

 

Первые официальные снимки экстерьера Logan, Sandero и Sandero Stepway третьего поколения были опубликованы в начале текущего месяца, немногим позже в Сети оказались шпионские фотографии интерьера моделей семейства. Теперь же румынское подразделение Renault, компания Dacia, полностью рассекретила новинки, которые появятся в Европе. Продажи стартуют до конца текущего года.

В основу новых седана и хэтчбеков Dacia легла модульная платформа CMF-B. На ней базируется Renault Clio пятого поколения, «еврокросс» Captur, а также «старосветская» Arkana (выйдет на рынок в первой половине 2021-го). Как мы сообщали ранее, эта «тележка» позволила поднять уровень активной безопасности автомобилей и получить приемлемый рейтинг по новой методике Euro NCAP. Отметим, используемая сейчас для российских Renault Logan и Sandero платформа Global Access (в прошлом — В0) не даёт оснастить модели современными электронными ассистентами.

На фото: Dacia Logan третьего поколения
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На фото: Dacia Logan третьего поколения
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Длина седана увеличилась на 36 мм (до 4396 мм), колёсная база равна 2649 мм, изменилась линия крыши и бокового остекления, задний свес стал короче; дорожный просвет равен 161 мм. У новой «четырёхдверки» стало на 42 мм больше пространства для ног пассажиров, сидящих сзади, объём багажника увеличился на 18 литров (теперь равен 528 литрам). У Sandero дорожный просвет равен 162 мм; у версии с приставкой Stepway к названию — 174 мм (при полной загрузке). Объём багажника у обоих вариантов составляет 328 литров.

На фото: Dacia Sandero третьего поколения
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На фото: Dacia Sandero третьего поколения
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У новых Logan и Sandero двери «не наползают» на стойки и крышу, изменился дизайн дверных ручек – теперь они выполнены под естественный хват; а также изменилось оформление головной оптики: даже у базовых версий фары светодиодные, их «украсили» Y-образной графикой (также как и задние фонари). Кроме того, кросс-версию хэтчбека снабдили оригинальной, более рельефной формой капота (по сравнению с «обычным» Sandero). Внушительнее стал и его пластиковый обвес – появились широкие накладки на дверях.

На фото: Dacia Sandero Stepway третьего поколения
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На фото: Dacia Sandero Stepway третьего поколения
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В салоне изменилось оформление передней панели: мультимедийной системы теперь не интегрирован в центральную консоль, а выполнен как отдельная деталь в собственном корпусе, его диагональ равна 8 дюймам. В версии попроще у комплекса имеется четыре динамика, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, а в варианте побогаче – шесть динамиков, беспроводное соединение со смартфонами и навигация. 

Приборная панель, рулевое колесо и блок климат-контроля «третьим» Logan и Sandero достались от Dacia Duster второй генерации (такие же у российской версии Renault Arkana). Круглые дефлекторы вентиляции заменили на прорези-шестиугольники. Рычаг механической коробки передач стал короче, теперь он располагается на высоком постаменте. Между передними креслами находится кнопка электромеханического стояночного тормоза.

На фото: салон нового Dacia Sandero Stepway
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На фото: салон нового Dacia Sandero Stepway
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На фото: салон нового Dacia Sandero Stepway
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В оснащение моделей (в зависимости от комплектации) входят: шесть подушек безопасности, передний и задний парктроники, камера заднего вида, парковочный ассистент, система экстренного торможения, мониторинг слепых зон, система помощи при трогании в гору, климат-контроль, подогрев передних кресел, а для Sandero предлагается стеклянный люк с электроприводом.

В моторной гамме седана и хэтчбеков Dacia остались трёхцилиндровые бензиновые двигатели. Базовый 1,0-литровый SCe с отдачей в 65 л.с. идёт в паре с пятискоростной «механикой» предлагается только Logan и «обычному» Sandero. Следующий в линейке – турбомотор такого же объёма, но мощностью 90 л.с. Он может работать в комплекте с шестиступенчатой ручной коробкой или CVT. Также в гамме имеется двухтопливная модификация Eco-G: турбомотор тот же, но «питается» он и бензином, и пропаном, а его отдача составляет 100 л.с. (агрегатируется с 6МКП). Важным изменением гаммы стало отсутствие в ней дизелей: 1,5-литровый dCi отправили в отставку.

На европейском рынке продажи новинок Dacia стартуют в ближайшие несколько месяцев. Как Kolesa.ru сообщал ранее, россиянам не стоит ждать скорой смены поколений «наших» Logan и Sandero. Если же через несколько лет такое решение назреет, вряд ли локализованные машины переведут с широко используемой платформы Global Access на модульную «тележку» CMF-B.

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2 комментария
29.09.2020 14:03
Алексей

Намного лучше выглядит, чем новый Рапид и Поло.
Если для нашего рынка сделают на упрощенной платформе CMF-B-LS и с хорошей связкой двигатель-коробка, то будет бомба.

29.09.2020 16:35
X-RiderDC@yandex.ru

У нас не будет этих маших. Не зря Дастер не обновляют. Бюджетный сегмент будет занимать АвтоВаз. Новая Гранта будет сделана на базе нынешнего Логана, а вместо Дастера придёт сильно упрощённая в дизайне Новая Нива, которую все уже видели. Только как и с Х-Rey случится, что прототип всем понравился, а в реале выехало не то. Альянс то один, а рынок делить нужно. АвтоВазу достанется нижняя ценовая категория авто, они будут постоянно донашивать устаревающие платформы. Но это не есть плохо, зато цена будет доступной 8-12 тысяч $.

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