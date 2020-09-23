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  • Renault Arkana преобразилась для Европы: другая платформа, гибриды и версия «под спорт»

Renault Arkana преобразилась для Европы: другая платформа, гибриды и версия «под спорт»

23.09.2020 391 0 0

Европейцам предложат купеобразный паркетник, построенный на той же «тележке», что и последние Captur и Clio. Дилеры начнут принимать заказы в следующем году, в Старый свет машины будут поставлять из Кореи.

 

В России продажи кросс-купе Arkana стартовали в 2019-м, для нашего рынка модель производят на московском заводе Renault, кроссоверы российской сборки также поставляют в страны СНГ. А в начале 2020-го выпуск паркетника наладили еще и в Корее, причем там модель сменила и имя, и марку: она зовется Samsung XM3, ее собирает местное предприятие Renault Samsung (автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года, к производителю бытовой техники и смартфонов компания отношения уже давно не имеет). В июле Kolesa.ru сообщал о том, что Renault приняла решение отправить «купе» корейского производства на экспорт, но тогда речь шла только о Чили, Европа же лишь подразумевалась. И вот теперь объявлено официально: в следующем году Аркана доберется до Старого света, причем именно как Renault, а не под бюджетным брендом Dacia. 

Стандартная Renault Arkana для Европы
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Стандартная Renault Arkana для Европы
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Стандартная Renault Arkana для Европы
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Стандартная Renault Arkana для Европы
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Кстати, производство кросс-купе для экспортных рынков стало спасением для завода в Корее, ведь ранее он практически лишился своего основного заказчика – Nissan (подробнее об этом мы также рассказывали летом). 

Напомним, российская Arkana создана на «тележке», которая, хоть в Renault и называют ее «новой SUV-платформой», многое унаследовала от B0. А вот для Кореи и Европы модель перевели на платформу CMF-B, на ней также базируются последние хэтч Renault Clio и еврокросс Captur (не путать с нашим Kaptur). Длина «старосветской» Арканы составляет 4568 мм, что на 23 мм больше, чем у нашей версии, но на 2 мм меньше, чем у XM3. Колесная база евроверсии – 2720 мм (у «корейца» такая же, у нашего кросса – 2721 мм). Дорожный просвет – 186 мм против 205/208 мм у российского SUV (зависит от привода).

Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Есть отличия и в дизайне: у Арканы на платформе CMF-B иные бамперы («фишка» европейского «купе» — блестящие «игреки» в переднем), другие накладки на дверях, больше хрома в отделке, за доплату можно будет заказать черную крышу. Кроме того, европейцам предложат «оспортивленный» вариант R.S. Line (у нашего SUV и XM3 такого нет), его особенности – более агрессивный обвес, сетчатая нижняя решетка, черный спойлер на багажной двери и оригинальные диски.

Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Renault Arkana R.S. Line для Европы
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Внутри же европейский паркетник копирует родственные Clio и Captur, тут виртуальная «приборка» и мультимедийная система с вертикальным сенсорным экраном (хотя у версий попроще тачскрин меньше), центральные дефлекторы обдува расположены по бокам от планшета (у Арканы – сверху), вдобавок появилась светодиодная подсветка. Объем багажника – 513 литров у стандартного SUV и 438 литров у гибрида (у нашей Arkana – 409 или 508 литров, опять же в зависимости от привода). В салоне Arkana R.S. Line – вставки «под карбон», красный декор и алюминиевые накладки на педалях. «Старосветскому» кроссоверу еще положены беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе движения, системы экстренного торможения, мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар, ассистент парковки.

В Европе Аркана будет доступна с бензиновой «турбочетверкой» 1.3 TCe (140 или 160 л.с.), которая имеет гибридный «довесок» в виде 12-вольтового стартер-генератора и сочетается с роботизированной коробкой EDC с двумя сцеплениями. А еще следом за Clio, Captur и Megane купеобразный кросс получил гибридную установку E-Tech с «атмосферником» 1.6, парой электромоторов и автоматизированной коробкой без сцепления. Суммарная отдача такой Arkana – 140 л.с., запас хода только на электротяге пока не раскрывается. У российского SUV гибридных версий нет, как и у корейского XM3. Зато у нашей Arkana есть полный привод, тогда как европейское «купе» бывает лишь переднеприводным (как и Samsung).

На «старосветский» рынок новый паркетник обещают вывести в первой половине 2021-го, цены пока не объявлены.

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