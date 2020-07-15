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«Другая» Renault Arkana будет глобальной. Но Европа пока не подтверждена

15.07.2020 1509 0 1

Купеобразный паркетник Рено корейской сборки отправят на экспорт. От нашей Арканы такой кросс отличается не только дизайном, но и начинкой.

 

В России продажи кросс-купе Arkana стартовали в 2019-м, для нашего рынка машины производят на московском заводе Renault, кроссоверы российской сборки также поставляют в страны СНГ. А в начале этого года выпуск паркетника наладили еще и в Корее, причем там модель сменила и имя, и марку: она зовется Samsung XM3, ее собирает местное предприятие Renault Samsung (автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года, к производителю бытовой техники и смартфонов компания отношения уже давно не имеет). Более того, в основе «корейца» лежит платформа CMF-B, на ней также базируются последние хэтч Renault Clio и еврокросс Captur (не путать с нашим Kaptur). Российская же Arkana создана на «тележке», которая, хоть в Renault и называют ее «новой SUV-платформой», многое унаследовала от B0.

Еще перед началом продаж «купе» в Корее в Renault Samsung заявили о том, что модель планируется поставлять на экспорт. И вот объявлен первый зарубежный рынок для такого SUV: 25 июля «другую» Аркану отправят в Чили. Первая партия будет состоять из 83 автомобилей, а к концу года завезут еще 57 единиц. Позже географию поставок расширят, в компании говорят о «мировом рынке», но список стран пока не раскрывается. Разумеется, в Чили модель будут продавать под маркой Renault, однако под каким именем – неизвестно. Отметим, чилийское подразделение Рено новинку еще не анонсировало.

Samsung XM3 для Кореи
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Samsung XM3 для Кореи
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На кросс-купе в Renault Samsung возлагают больше надежды, экспорт необходим для выживания, ведь компания практически лишилась своего заказчика – Nissan. Так, основной моделью для корейского предприятия был паркетник Rogue, его собирали для американского рынка (в других странах это X-Trail). Однако, судя по отчетам Renault Samsung, на данный момент производство модели остановлено (скорее всего, оно уже не возобновится). Ну и сам Nissan покидает Корею.

Одним из самых перспективных регионов для «купе» корейской сборки считается Европа, но пока нет информации о том, принято ли решение о поставках такого SUV в страны Старого света.

Samsung XM3 для Кореи

Напомним, от нашей Арканы паркетник XM3 отличается не только «тележкой»: у корейской версии немного иной дизайн экстерьера, а салон сделали, как у европейского Renault Captur (топовому XM3 положена мультимедиа с вертикальным тачскрином). Двигатели – знакомые нам бензиновые «атмосферник» 1.6 и «турбочетверка» 1.3, на «корейце» они выдают 123 и 152 л.с. соответственно (в РФ – 114 и 150 л.с.). У Samsung XM3 атмосферный мотор сочетается с вариатором, турбодвижок работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя сцеплениями (у российской Арканы мотор 1.6 комплектуется МКП или вариатором, турбодвигатель идет только с вариатором). «Корейцу» полный привод не положен, тогда как у нашего «купе» есть полноприводная версия.

Между тем в Корее кроссовер Samsung XM3 приняли довольно тепло: там полноценные продажи начались в марте, за четыре месяца реализовано 22 252 автомобиля. Для сравнения, Kia Seltos с января по июнь 2020-го обрел в Корее 29 149 владельцев.

Российская Renault Arkana
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Российская Renault Arkana
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Российская Renault Arkana
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Кстати, Arkana изначально планировалась для Южной Америки, но то должен быть технический аналог нашего кроссовера. Так же Renault поступила с южноамериканским Captur – у него «старосветское» имя, однако он построен на платформе B0. А вот Чили – исключение, ведь даже Captur там «настоящий», европейский. То есть в других южноамериканских странах кросс-купе на платформе CMF-B, вероятно, не появится.

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