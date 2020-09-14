Интерьер новых Logan и Sandero: лучше, чем было, но по-прежнему бюджетно

7 сентября Groupe Renault опубликовала первые фотографии экстерьера новых Logan и Sandero, которые в зависимости от рынка будут продаваться под марками Dacia и Renault. В третьем поколении седан и хэтчбек резко прибавили в элегантности: дизайнеры учли прошлые ошибки, сделали пропорции кузовов более традиционными, расширили колею и облагородили светотехнику.

В салоне, как стало понятно из снимков, опубликованных на форуме cochespias.net, тоже произошли серьёзные перемены. Передняя панель стала визуально легче, дисплей мультимедийной системы теперь не интегрирован в центральную консоль, а выполнен отдельной деталью в собственном корпусе, однако толщина рамки и небольшая диагональ экрана недвусмысленно указывают на бюджетный статус модели. USB-порт для подключения внешних носителей находится теперь не в «подвале» центральной консоли, а на передней панели между щитком приборов и мультимедийным блоком.

Приборы, руль и блок климат-контроля — такие же, как у Dacia Duster второго поколения и российского кроссовера Renault Arkana. Круглая форма дефлекторов вентиляции ушла в прошлое, воздух теперь поступает через узкие прорези-шестиугольники. Центральные дефлекторы расположены гораздо ниже, чем на Logan/Sandero второго поколения, что понравится далеко не всем — направить холодный воздух в лицо будет сложнее, но такова плата за более удобное расположение мультимедийного экрана.

Среди других особенностей новинок отметим более короткий рычаг МКП, расположенный на высоком постаменте. За ним можно разглядеть клавишу электромеханического стояночного тормоза. Сохранится ли в базовых комплектациях привычная «кочерга», пока непонятно. С центральной консоли исчезли клавиши стеклоподъёмников задних дверей — они, скорее всего, переехали на водительскую дверь (её на снимках не видно). На пассажирской двери отметим отсутствие вертикального поручня — ещё одни признак бюджетного автомобиля.

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По неофициальным данным, новые Dacia Logan и Sandero построены на модульной платформе CMF-B от Renault Clio пятого поколения, а значит их теоретически можно будет оснастить новейшими системами активной безопасности и рассчитывать на высокий рейтинг Euro NCAP по новым правилам.

Пока неизвестно, когда и в каком виде Logan и Sandero доберутся до России, но есть сильное подозрение, что у нас они сохранят прежнюю «тележку» B0/Global Access, то есть многие электронные новшества европейских Dacia будут для нас недоступны.