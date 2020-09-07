Новые Logan и Sandero: фары «как у Lambo», рельефные боковины и нормальные ручки

При разработке новых Logan и Sandero особое внимание было уделено дизайну и исправлению общей кургузости кузова, присущей моделям второго поколения. Колея расширена и теперь колёса не «тонут» в арках, а для задних колёс на хэтчбеке понадобились даже специальные выступы на колёсных арках, чтобы пройти сертификацию (на виде сверху колёса не должны выступать за габариты кузова). Двери стали изящнее и теперь не наползают на стойки и крышу. Дверные ручки, наконец-то, выполнены под естественный хват.

Рельефные боковины слегка напоминают таковые у моделей Lada Vesta и XRAY, но грани мягче и буква Х читается менее отчётливо. Главным стилистическим элементом светотехники стала буква Y – прямо как у суперкаров Lamborghini, но, разумеется, с куда меньшей претензией. У кроссоверного Sandero Stepway оригинальная, не такая как у обычного Sandero форма капота, с более выразительными рёбрами, и более щедрый, чем у предшественника, пластиковый обвес (появились широкие накладки на дверях).



На седане Logan особенно хорошо заметна эволюция в пропорциях: в профиль его даже можно принять за Ладу Весту. Между тем в плане техники у Весты и нового Логана нет ничего общего: хотя технические сведения ещё официально не разглашены, западные СМИ уже не раз сообщали из кулуарных источников, что в основе новых Logan и Sandero лежит модульная «тележка» CMF-B от Renault Clio пятого поколения. Она дороже и сложнее, чем культивируемая в России платформа Global Access (в прошлом — В0), но необходима, чтобы поднять уровень активной безопасности бюджетных моделей до актуального уровня и получить приемлемый, то есть не пугающий покупателей рейтинг по новой методике Euro NCAP. Global Access, напомним, не позволяет снабдить созданные на ней машины новейшими электронными ассистентами водителя.



Все подробности о «потрошках» новых Logan и Sandero читайте на нашем сайте 29 сентября. Европейская линейка двигателей вряд ли изменится, а вот список опций наверняка расширится, ведь марка Dacia в Европе — это уже не про тотальную экономию, а про разумный выбор. На Дастерах, например, здесь ездят вполне состоятельные в финансовом плане люди, которым просто нравится именно эта модель. Logan и Sandero тоже будут стараться привлечь на свою сторону более широкую аудиторию, то есть отнимать покупателей у Skoda, Hyundai и Kia (эти марки считаются в Европе относительно доступными).



Sandero второго поколения по итогам первой половины этого года занял седьмое место в списке самых популярных субкомпактных легковушек в Европе: по данным ресурса CarSalesBase, продано 67 113 шт. Популярнее оказались Renault Clio (119 568), Peugeot 208 (85 773 шт.), Opel Corsa (80 779 шт.), VW Polo (75 694 шт.), Toyota Yaris (75 422 шт.) и Ford Fiesta (70 864 шт.). Результат Логана — 15 863 шт., то есть в сумме семейство вышло на третье место в классе.

Добавим, что смены поколений российских Logan и Sandero ждать не стоит, а если такая смена через несколько лет и случится, то вряд ли локализованные машины уйдут от платформы Global Access, то есть отличий от европейских собратьев станет ещё больше.

