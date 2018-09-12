Кроссовер Kadjar выпускают с 2015 года, он построен на платформе CMF-CD альянса Renault-Nissan, которая также лежит в основе последнего Qashqai. Производство модели французской марки налажено в Испании, а Кашкай для европейского рынка собирают в Великобритании. В Старом свете Kadjar расходится вдвое хуже своего собрата: в 2017-м было реализовано 111 705 таких «паркетников» Renault (-14% по сравнению с 2016-м), тогда как кросс Nissan обрел 247 199 новых владельцев (+6%). Рестайлинг вряд ли сделает «француза» популярнее Qashqai, но покупательский интерес он все же подстегнет.

1 / 6 Обновленный Renault Kadjar 2 / 6 Обновленный Renault Kadjar 3 / 6 Обновленный Renault Kadjar 4 / 6 Обновленный Renault Kadjar 5 / 6 Обновленный Renault Kadjar 6 / 6 Обновленный Renault Kadjar

Внешне Renault Kadjar изменился мало: «паркетник» получил новые бамперы, квадратные противотуманки вместо круглых и чуть модернизированную радиаторную решетку; передний номерной знак теперь расположен выше, а в топовых комплектациях появилась антенна-плавник. Также была расширена палитра цветов кузова, добавлены диски нового дизайна.

1 / 8 Обновленный Renault Kadjar 2 / 8 Обновленный Renault Kadjar 3 / 8 Обновленный Renault Kadjar 4 / 8 Обновленный Renault Kadjar 5 / 8 Обновленный Renault Kadjar 6 / 8 Обновленный Renault Kadjar 7 / 8 Обновленный Renault Kadjar 8 / 8 Обновленный Renault Kadjar

В салоне – новые кресла (в дорогих версиях – обивка из алькантары с ромбовидным рисунком), которые можно регулировать по длине, иной блок управления климатической установкой, для задних пассажиров отныне предусмотрены USB-разъемы. Также у кроссовера переработали дверные панели – кнопки электростеклодъемников и регулировки зеркал находятся на одной площадке, а ёмкости для хранения стали больше. Кроме того, у мультимедиа-системы поменяли дисплей: диагональ по-прежнему 7”, но экран стал чувствительнее, а сбоку появились сенсорные кнопки быстрого доступа к некоторым опциям.

1 / 5 Обновленный Renault Kadjar 2 / 5 Обновленный Renault Kadjar 3 / 5 Обновленный Renault Kadjar 4 / 5 Обновленный Renault Kadjar 5 / 5 Обновленный Renault Kadjar

Главная обновка в плане техники – бензиновая «турбочетверка» 1.3 TCe семейства Energy, разработанная Renault вместе с концерном Daimler. Двигатель имеет непосредственный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске, фильтр твердых частиц GPF, мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» EDC с двумя сцеплениями. Мощность – 140 или 160 л.с. Максимальный крутящий момент базовой версии – 240 Нм, более мощного варианта – 260 Нм (с МКП) или 270 Нм (с EDC). Таким же мотором оснащаются компактвэн Renault Scenic, хэтч Megane и кроссовер Captur (отдача варьируется в зависимости от модели). Из гаммы Kadjar этот двигатель вытеснил «турбочетверки» 1.2 TCe (130 л.с.) и 1.6 TCe (165 л.с.).

1 / 3 Обновленный Renault Kadjar 2 / 3 Обновленный Renault Kadjar 3 / 3 Обновленный Renault Kadjar

Также «паркетник» предложат с двумя дизелями – модернизированным 1.5 Blue dCi (отдача выросла со 110 до 115 л.с., крутящий момент – 260 Нм) и 1.8 Blue dCi (149 л.с., 340 Нм). Последний мотор пришел на смену дизелю 1.6 dCi (130 л.с., 320 Нм). Полуторалитровый двигатель работает в паре как с 6МКП, так и с «роботом» EDC, второй – только с «механикой». Ниссановская полноприводная трансмиссия все так же положена Renault Kadjar с самым мощным дизелем. При этом моноприводные модификации оснащены системой Extended Grip, которая помогает на скользких покрытиях и песке.

1 / 3 Дорестайлинговый Renault Kadjar 2 / 3 Дорестайлинговый Renault Kadjar 3 / 3 Дорестайлинговый Renault Kadjar

Публичная премьера посвежевшего кроссовера пройдет в октябре на Парижском автосалоне, цена пока не объявлена. Дореформенный Kadjar во Франции обойдется минимум в 25 600 евро, что эквивалентно примерно 2 061 000 рублей по актуальному курсу. Nissan Qashqai там же стоит от 23 400 евро (около 1 884 000 рублей).

В России Kadjar продавать не планируют – у нас нишу кросса сегмента С+ в следующем году займет купеобразный Arkana.