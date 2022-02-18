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  • Новинки Renault в 2022 году: две модели для России, водородомобиль и другие

Новинки Renault в 2022 году: две модели для России, водородомобиль и другие

18.02.2022 309 1 0

Имена российских премьер пока не раскрыты, но при этом глава компании назвал их «ключевыми проектами», так что догадки есть.

 

Группа Renault представила финансовый отчет по итогам минувшего года, а также поделилась планами на будущее. Всего в 2021-м по всему миру было реализовано 2,696 млн новых автомобилей (включая бренды Dacia, Lada и Alpine), что на 4,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Продажи самой марки Renault упали на 5,3% до 1,694 млн единиц, а вот Dacia и Lada, наоборот, в «плюсе»: 537 тысяч (+3,1%) и 385 тысяч (+0,3%) соответственно. При этом выручка Группы тоже выросла – 46,2 млрд евро (+6,3%), из которых 2,85 млрд Renault Group принес российский АВТОВАЗ (+10,4%). Чистая прибыль Группы составила 967 млн евро, тогда как в 2020-м был убыток на 8,05 млрд.

Ну а теперь самое интересное, про премьеры. В 2022-м Renault планирует вывести на рынок минимум семь новых моделей, четыре из которых уже раскрыты. Так, в этом году начнутся полноценные продажи электрохэтча Renault Megane E-Tech Electric, «зеленого» фургона Renault Kangoo EV и кросс-универсала Dacia Jogger, плюс в Европе появится электроседан Mobilize Limo (предназначен, в основном, для каршеринга). Новинки, которые только готовятся к дебюту: кроссовер Renault Austral для Старого Света и две модели для России.

Еще не представленные машины в презентации Рено обозначены одинаковыми картинками, так что это не тизеры. Официальных данных о российских моделях пока нет, при этом во время онлайн-презентации отчета глава Группы Лука де Мео назвал эти автомобили «ключевыми проектами» для РФ. Скорее всего, речь идет о седане Renault Logan и хэтче Renault Sandero/Stepway следующего поколения, к тому же замаскированные тестовые прототипы уже не раз попадались в нашей стране. Предполагается, что «пятидверка» в целом повторит европейскую версию под маркой Dacia, тогда как седан окажется аналогом турецкого Renault Taliant. Также не исключено, что компакты в России переименуют и будут позиционировать в качестве совершенно новых моделей.

Renauilt Taliant (он же новый турецкий Logan) и Dacia Sandero и Sandero Stepway
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Renauilt Taliant (он же новый турецкий Logan) и Dacia Sandero и Sandero Stepway
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На этот год запланирована еще одна премьера Рено – глобальная, но это не серийный автомобиль, а концепт. Его имя пока не объявлено, зато есть тизер. А еще в компании заявили о том, что шоу-кар получил водородную установку. Полностью водородомобиль рассекретят в мае.

Водородный концепт Renault

Также Группа Renault анонсировала новые модели на следующие три года: в 2023-м представят пять машин, в 2024-м – сразу одиннадцать, в 2025-м – четыре. Из них пока приоткрыли лишь «электрички». В частности, через год на рынок выведут преемника ситикара Renault Twizy (под маркой Mobilize) и пассажирский Renault Kangoo EV, а в 2024-м появятся новый электрокар Dacia, товарное воплощение концепта Renault 5 и некая, судя по всему, коммерческая модель (чуть подробнее о грядущих электрокарах Рено мы рассказывали ранее).

Грядущие электрички Группы Renault
Россия авторынок новинки бизнес Renault Renault Logan Renault Sandero Dacia

 

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1 комментарий
18.02.2022 18:49
RFR 17

Ну нам как всегда дерьмо дешевое...

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