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  • Новый Renault 5 заменит популярный хэтчбек Zoe и будет намного дешевле Mini

Новый Renault 5 заменит популярный хэтчбек Zoe и будет намного дешевле Mini

19.02.2021 232 0 0

Самый популярный электромобиль в Европе — Renault Zoe — в 2024 году уступит место электрическому хэтчбеку Renault 5 с элементами дизайна одноимённой модели 70-х годов прошлого века. При этом стартовая цена будет примерно на 10 000 евро ниже, чем у Zoe.

 

В середине января Groupe Renault опубликовала подробный план развития всех своих брендов на ближайшие пять лет. Сама марка Renault, согласно этому плану, должна представить до конца 2025 года семь новых электромобилей, в том числе субкомпактный хэтчбек Renault 5 с элементами ретро в дизайне.

Шеф-дизайнер французской компании Renault Лоренс ван ден Акер сразу после презентации этого плана сбил всех с толку и заявил (его слова цитировал в частности журнал Autocar), что Renault 5 не заменит Renault Zoe и что обе модели будут существовать параллельно. Однако позже Лука де Мео, гендиректор Groupe Renault, опроверг слова своего подчинённого и сообщил, что речь идёт именно о замене, и что хэтчбеку Zoe осталось жить 3, от силы 4 года.

Заметим, что Ван ден Акер не в первый раз вводит автомобильную общественность в заблуждение: весной прошлого года он заявил о возможном скором уходе на покой модели Megane, однако уже осенью того же выяснилось, что речь идёт всего лишь о смене технического формата — новый Megane станет электромобилем.

Немецкий журнал auto motor und sport на днях задал пресс-службе Renault уточняющий вопрос по поводу будущего Zoe и получил чёткий ответ: на смену Zoe, согласно текущим планам компании, придёт Renault 5.

Выходит, что компания готова отказаться от Zoe, несмотря на впечатляющие успехи этой модели. В прошлом году она стала лидером европейского электромобильного сегмента: по данным ресурса EV Sales, продано 99 613 шт.. Для сравнения скажем, что Tesla Model 3 разошлась в Европе тиражом 87 642 шт., Hyundai Kona EV – 48 537 шт., Audi e-tron – 35 463 шт. Отдельно упомянем Volkswagen ID.3, который поступил в продажу только осенью и до конца года привлёк 56 937 покупателей. В следующем году, скорее всего, именно он отнимет у Renault Zoe лидерство в EV-сегменте.

Renault Zoe сейчас стоит в Германии от 29 990 евро, Volkswagen ID.3 – от 31 495 евро, электрический Mini Cooper SE — от 32 500 евро, Honda e – от 33 850 евро. Renault 5, как сообщают немецкие коллеги, будет намного дешевле — от 20 000 до 30 000 евро, то есть претендует на звание действительно массовой и народной модели, какой был прошлый Renault 5 в прошлом веке.

Новый Renault 5 будет базироваться на модульной платформе CMF-EV, она предполагает использование батарей ёмкостью от 40 до 90 кВт·ч и запас хода на одной зарядке от 400 до 700 км. Мощность силовой установки будет варьироваться в диапазоне от 100 до 160 кВт (от 136 до 217 л.с.). Маловато? За более мощными моделями теперь следует обращаться к марке Alpine, спортивных версий у Renault 5 не будет. Зато у Renault 5, по слухам, будет ретро-родственник — электрический кроссовер Renault 4, премьера которого ожидается в 2025 году.

Renault 5 пока представлен в виде прототипа, а серийную версию покажут во второй половине 2023 года. Вполне возможно, что в течение нескольких месяцев Renault Zoe и Renault 5 будут выпускаться параллельно, а потом Zoe окончательно уйдёт в историю. Если конечно, руководство Renault не передумает, чего никогда нельзя исключать.

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