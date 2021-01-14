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  • О спорт, ты — Alpine: марка поглотит Renault Sport и будет сотрудничать с Lotus

О спорт, ты — Alpine: марка поглотит Renault Sport и будет сотрудничать с Lotus

14.01.2021 272 0 0

В обнародованном сегодня плане реструктуризации и развития Groupe Renault отдельная глава посвящена марке Alpine. Она сконцентрирует все себе все спортивные подразделения французской компании, при этом линейка дорожных машин станет полностью электрической.

 

Общие контуры трансформации марки Alpine нынешний глава Groupe Renault Лука де Мео обрисовал ещё в октябре прошлого года, а сегодня опубликована конкретная программа на ближайшие пять лет. Главная новость состоит в том, что Alpine станет исключительно электромобильным брендом, то есть нынешнее купе A110 — последняя модель с ДВС, но продержится на конвейере еще несколько лет, так разработка наследника находится в зачаточном состоянии.

Alpine A110

Электрический преемник A110 будет разработан совместно с британской компанией Lotus (она, напомним, принадлежит китайскому холдингу Geely), о чём подписан меморандум о взаимопонимании. Это означает, что конкретных решений и сроков пока не принято, в ближайшее время Alpine и Lotus изучат возможности друг друга и попробуют сформировать ТЗ на будущую новинку. Что из этого выйдет, пока можно только гадать.

Зато есть ясность по двум другим новинкам Alpine, что увидят свет до 2025 года: это электрический субкомпактный хот-хэтч на платформе CMF-B EV Альянса и компактный электрический кроссовер на платформе CMF-EV Альянса. Увы, никаких подробностей о них пока нет — может, это будут доработанные и перелицованные модели Renault, а может и машины с полностью оригинальным дизайном. Сделать какие-либо выводы по тёмному тизеру невозможно.

Тизер трёх грядущих новинок Alpine

Собственный завод в Дьеппе у Alpine сохранится (осенью ясности по поводу него не было), здесь же разместится весь спортивный кластер Groupe Renault, а именно 300 специалистов подразделения Renault Sport Cars (RSC), которое войдёт в структуру Alpine, и 1200 специалистов спортивной команды Renault Sport Racing (RSR) и одноимённой команды Формулы-1. С этого года формульная команда называется Alpine F1, опубликованы фотографии болида сезона 2021.

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То есть Alpine будет отвечать в Groupe Renault за весь спорт, как дорожный, так и трековый. Это значит, что «заряженных» версий R.S. автомобилей марки Renault мы, скорее всего, больше не увидим — ни бензиновых, ни электрических. В плане развития Renault упор сделан на инновации и «зелёные» технологии, но никак не на спорт. За спортом теперь просят обращаться в Alpine.

Новость эта в целом хорошая, ведь существовал большой риск, что по определению нишевая марка Alpine падёт жертвой оптимизации, но Groupe Renault всё-таки решила попытаться извлечь из неё прибыль — на точку безубыточности укрупнённое подразделение Alpine должно выйти в 2025 году.

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