О спорт, ты — Alpine: марка поглотит Renault Sport и будет сотрудничать с Lotus

Общие контуры трансформации марки Alpine нынешний глава Groupe Renault Лука де Мео обрисовал ещё в октябре прошлого года, а сегодня опубликована конкретная программа на ближайшие пять лет. Главная новость состоит в том, что Alpine станет исключительно электромобильным брендом, то есть нынешнее купе A110 — последняя модель с ДВС, но продержится на конвейере еще несколько лет, так разработка наследника находится в зачаточном состоянии.
Электрический преемник A110 будет разработан совместно с британской компанией Lotus (она, напомним, принадлежит китайскому холдингу Geely), о чём подписан меморандум о взаимопонимании. Это означает, что конкретных решений и сроков пока не принято, в ближайшее время Alpine и Lotus изучат возможности друг друга и попробуют сформировать ТЗ на будущую новинку. Что из этого выйдет, пока можно только гадать.
Зато есть ясность по двум другим новинкам Alpine, что увидят свет до 2025 года: это электрический субкомпактный хот-хэтч на платформе CMF-B EV Альянса и компактный электрический кроссовер на платформе CMF-EV Альянса. Увы, никаких подробностей о них пока нет — может, это будут доработанные и перелицованные модели Renault, а может и машины с полностью оригинальным дизайном. Сделать какие-либо выводы по тёмному тизеру невозможно.
Собственный завод в Дьеппе у Alpine сохранится (осенью ясности по поводу него не было), здесь же разместится весь спортивный кластер Groupe Renault, а именно 300 специалистов подразделения Renault Sport Cars (RSC), которое войдёт в структуру Alpine, и 1200 специалистов спортивной команды Renault Sport Racing (RSR) и одноимённой команды Формулы-1. С этого года формульная команда называется Alpine F1, опубликованы фотографии болида сезона 2021.
То есть Alpine будет отвечать в Groupe Renault за весь спорт, как дорожный, так и трековый. Это значит, что «заряженных» версий R.S. автомобилей марки Renault мы, скорее всего, больше не увидим — ни бензиновых, ни электрических. В плане развития Renault упор сделан на инновации и «зелёные» технологии, но никак не на спорт. За спортом теперь просят обращаться в Alpine.
Новость эта в целом хорошая, ведь существовал большой риск, что по определению нишевая марка Alpine падёт жертвой оптимизации, но Groupe Renault всё-таки решила попытаться извлечь из неё прибыль — на точку безубыточности укрупнённое подразделение Alpine должно выйти в 2025 году.
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