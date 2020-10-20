Alpine пойдёт по стопам Cupra: меньше ностальгии и оригинальности, больше денег

Итальянец Лука де Мео встал у руля Groupe Renault летом этого года, а прежде возглавлял марку Seat: именно под его руководством спортивный суббренд Cupra пошёл на повышение, стал самостоятельной маркой и её коммерческие показатели пока что радуют руководство концерна Volkswagen. Теперь похожий фокус де Мео хочет провернуть с Alpine, только её трансформация будет идти в обратном направлении: Alpine останется как самостоятельная единица внутри Groupe Renault, но помимо оригинальных спорткаров она теперь будет предлагать заряженные версии моделей Renault, о чём де Мео сообщил в интервью британскому журналу Auto Express.

Alpine A110

Идея де Мео состоит в том, чтобы сделать из Alpine что-то вроде лайт-версии Ferrari: марку, объединяющую команду в Формуле-1 (в следующем году французская команда будет участвовать в гонках именно под маркой Alpine, а не Renault), инженерный коллектив Renault Sport и историческое наследие Alpine. На выходе мы получим целую россыпь спортивных моделей, и ближайшими новинками, вероятно, будут хот-хэтч на базе нового Clio и заряженный кроссовер на базе европейского Captur (не путать с российским удешевлённым Kaptur), который станет конкурентом представленного недавно Ford Puma ST. Собственных по-настоящему спортивных моделей у Renault, вероятно, больше не будет, но вряд ли это сильно расстроит фанатов литер R.S., ведь марка Alpine круче.



Alpine A110

Сейчас Alpine выпускает на исторической фабрике в Дьеппе всего одну модель — среднемоторное купе A110. За первые три квартала этого года дилерам удалось реализовать 871 экземпляр этой модели против 3613 за аналогичный период 2019-го. Жан-Доминик Сенар, председатель совета директоров Groupe Renault, считает завод в Дьеппе проблемным активом, и его судьба пока не определена, но вряд ли завод закроют до окончания жизненного цикла нынешнего поколения купе A110, у которого скоро может появиться кросс-версия. Лука де Мео также не исключает превращения Alpine A110 в электромобиль, но честно признаёт, что чёткой концепции на сей счёт пока нет. В любом случае электромобили в линейке Alpine будут — без них теперь в Европе делать нечего.



Alpine A110

Судя по словам де Мео, A110 станет для Alpine тем же, чем стала модель 911 для Porsche, то есть это продукт на века с почти неизменными дизайном и философией, но с чётким вектором технического прогресса. Groupe Renault нужно лишь определить этот вектор и желательно без спешки, чтобы не наломать дров, а быструю прибыль могут дать спорткары на базе моделей Renault — европейские покупатели наверняка встретят их с энтузиазмом, при условии что уровень прокачки шасси будет не хуже, чем у лучших носителей литер R.S.

