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  • Ford Puma ST: передний привод, механическая коробка и мотор от «подогретой» Fiesta

Ford Puma ST: передний привод, механическая коробка и мотор от «подогретой» Fiesta

24.09.2020 44 0 0

Производство новой модификации паркетника наладят на заводе бренда в Румынии. На старосветском рынке уже стартовал приём заказов.

 

Американский производитель в прошлом году добавил новый кроссовер в свою европейскую модельную линейку. Ему дали знакомое название – Puma: так называлось недорогое купе, созданное на базе Ford Fiesta IV (этот автомобиль выпускали на заводе в Германии с 1997 по 2002 годы). Сейчас имя принадлежит субкомпактному паркетнику с покатой крышей, в основе которого опять же лежит Фиеста, но на этот раз – седьмого поколения. Теперь в Форде подготовили новую версию своего небольшого SUV, она получила приставку ST.

Ford Puma ST мало чем внешне отличается от «обычного» кроссовера в версии ST-Line. У автомобиля есть сплиттер в переднем бампере, диффузор, встроенный в задний бампер, а также большой спойлер над верхней частью багажной двери. У версии несколько иной рисунок решётки радиатора и оформление воздухозаборника, чёрные корпуса боковых зеркал, 19-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна. В палитру цветов кузова вошёл новый ярко-зелёный вариант.

Внутрь версии с приставкой «ST» к названию поместили спортивные кресла Recaro с подогревом, на их обивке с серой прострочкой есть фирменный знак с названием модификации. Кроме того, в салоне есть отделанное кожей рулевое колесо, «обрезанное» снизу, и рычаг коробки передач ST.

В список стандартного оснащения входят: информационно-развлекательная система Ford SYNC 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов, ветровое стекло с обогревом, датчики дождя, функция беспроводной зарядки смартфонов, а также передние и задние датчики парковки. 

Технически Ford Puma ST во многом повторяет «горячий» хэтчбек Fiesta ST. Так, у «подогретого» кроссовера под капотом тот же трёхцилиндровый 1,5-литровый мотор Ecoboost с функцией отключения одного цилиндра при невысоких нагрузках. Его отдача, такая же как у Фиесты – 200 л.с., при этом максимальный крутящий момент у паркетника больше: не 290, а 320 Нм. К нему в пару предлагается только одна коробка передач – шестиступенчатая «механика». Как и «донору», Puma ST положен только передний привод.

У представленного «заряженного» кроссовера есть несколько настроек ездовой электроники – Eco, Normal, Sport и Track, а также два режима системы стабилизации (их различает степень вмешательства в управление автомобилем), помимо этого систему ESP можно отключить. Задняя подвеска у Puma ST жёстче, чем у базового паркетника.

На разгон с места до «сотни» Ford Puma ST нужно 6,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 220 км/ч. Для сравнения, динамические характеристики у более лёгкого «хот-хэтча» Fiesta ST немного лучше: от 0 до 100 км/ч «пятидверка» разгоняется за 6,5 секунды, а его «максималка» равна 232 км/ч.

Напомним, базовая Пума оснащается бензиновой 1,0-литровой 125-сильной «турботройкой» EcoBoost (170 Нм). Кроме того, в линейке есть пара так называемых «мягких гибридов» с отдачей 125 и 155 л.с. (210 и 240 Нм соответственно). В состав их установки входит 11,5-киловаттный стартер-генератор, который помогает автомобилю трогаться с места. Также в гамму входит 1,5-литровый 120-сильный дизель EcoBlue. Моторы идут в паре с ручной «шестиступкой» и с семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями. На разгон от 0 до 100 км/ч у стандартной версии кроссовера уходит от 9 до 10 секунд (в зависимости от «начинки»).

Производство новой модификации паркетника наладят на заводе Ford в Румынии (здесь же выпускаются «обычный» SUV и кроссовер EcoSport). Сейчас европейские дилеры уже начали принимать заказы на новинку, живые продажи начнутся в начале следующего года. Сейчас известен ценник на рынке Великобритании: за Puma ST там попросят 28 495 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 2,76 млн рублей по текущему курсу.

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