Похоже, кросс-купе Alpine A110 SportsX станет серийным

Groupe Renault пока не определила судьбу спортивной марки Alpine, но запатентовала дизайн шоу-кара A110 SportsX, показанного в начале этого года. Жанр кросс-купе становится у автогурманов всё более популярным, и Alpine, возможно, попытается на этом заработать.

Весной Kolesa.ru рассказывали о проектах кросс-купе RUF Rodeo и Syberia RS по мотивам Porsche 911, но есть и другие – вседорожные спорткары считаются перспективным жанром и хорошей альтернативой традиционным, изрядно поднадоевшим кроссоверам. Марка Alpine представила кросс-версию SportsX своей единственной модели A110 в январе, и тогда мало кто верил, что такая машина может стать серийной, но нидерландский журнал AutoWeek на днях обнаружил патент на внешность A110 SportsX, причём запатентованный образец имеет некоторые отличие от шоу-кара, а именно перегородки внутри боковых воздухозаборников переднего бампера и серийный лючок бензобака по правому борту (на шоу-каре его не было).

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Шоу-кар, напомним, на 80 мм шире исходного купе, а дорожный просвет увеличен на 60 мм. Силовой агрегат такой же, как у купе в модификации A110 Pure: 252-сильная 1,8-литровая бензиновая «турбочетвёрка» в паре с 7-ступенчатым «автоматом» Getrag с двумя сцеплениями. Ведущие колёса – задние. В заднее стекло интегрированы крепления для лыж – на патентных картинках они тоже есть.



В целом, конверсия вышла нехитрая, запустить такую в серийное производство не составит труда, но пока достоверно неизвестно, будет ли Alpine это делать. В мае этого года Groupe Renault огласила масштабную программу антикризисной реструктуризации, но судьба Alpine в нём чётко не прописана. Завод в Дьеппе, где с 2017 года выпускают A110, недозагружен и, вероятно, будет закрыт по завершении жизненного цикла модели.



Прошлогодние продажи A110 вселяли оптимизм, тогда Alpine продала в Европе 4409 автомобилей, но результаты первых восьми месяцев этого года удручающие: по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 798 машин, на 77% меньше, чем с января по август 2019-го.

Модель Alpine была восторженно встречена прессой, её многократно назвали эталоном управляемости современного среднемоторного автомобиля, но эстеты и ценители, похоже, свои экземпляры этого технического шедевра уже приобрели, а для ширнармасс марка Alpine недостаточно известная и раскрученная. Планы по переводу Alpine на электрические рельсы и выпуску кроссовера пока под вопросом, так как у Renault есть более срочные и важные проекты. В общем, кросс-купе SportsX может стать лебединой песней марки Alpine вообще и модели A110 в частности, но мы, разумеется, хотим верить в лучшее.



Добавим, что концерн Volkswagen, ищущий, как и Renault, на чём бы сэкономить в эти непростые времена, готов избавиться от нишевых спортивных марок – Bugatti, Ducati и Lamborghini.