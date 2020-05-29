Renault сократит почти 15 000 сотрудников по всему миру и «адаптирует» производство в РФ

Компания Renault представила план «трансформации», который должен помочь ей сэкономить более двух миллиардов евро в течение ближайших трех лет.

Ранее на этой неделе альянс Renault-Nissan-Mitsubishi познакомил нас со своей новой глобальной стратегией, вчера собственный план развития опубликовал Nissan. И вот теперь Renault. Кстати, о намерениях французской компании Kolesa.ru в общем рассказывал еще на минувшей неделе. Сегодня же – уточнения.

Итак, в течение трех лет Renault собирается сократить около 4600 рабочих мест во Франции и более 10 000 «других позиций» во всем мире. При этом в компании уточняют, что в рамках нового плана предусмотрены увольнения по собственному желанию и переквалификация.

Во Франции приоритетными становятся направления электрокаров и легкого коммерческого транспорта. При этом (уже в глобальном плане) будут снижены затраты на инжиниринг, компания расширит унификацию с автомобилями Nissan и Mitsubishi, ведь все члены Альянса теперь следуют принципу «эталон-аналог» (Рено в частности отвечает за B-SUV). Плюс планируется сокращение объема производственных мощностей в мире с 4 млн в 2019-м до 3,3 млн автомобилей к 2024 году.

Renault Captur (не путать с нашим Kaptur), самый популярный кроссовер марки в Европе: в 2019-м там продано 224 127 единиц (+5%), и это второе место в сегменте SUV, впереди – VW Tiguan (224 890 шт., +1%)

О закрытии заводов на родине, спрогнозированном ранее местными СМИ, напрямую пока не говорят. В релизе отмечается, что на французских предприятиях в Дуэ (производит сегодня Espace, Talisman и Scenic, но их, скорее всего, отправят в отставку) и Мобёже (Kangoo и Nissan NV250) запускают «программу консультаций» – компания изучает возможность превращения севера страны в «инновационный центр по электромобилям и легкому коммерческому транспорту» (то есть завод в Дуэ могут перепрофилировать под «электрички»). На предприятии во Флине (Zoe и Nissan Micra) хотят создать «экосистему с многооборотным использованием продукции», а в Фондери-де-Бретань запущена «стратегическая внутренняя проверка», что бы это ни значило.



Кроме того, Renault задумалась о переоборудовании предприятия в Дьеппе после завершения производства Alpine A110. Конкретных сроков остановки сборки спорткара в компании не назвали, но эти слова явно намекают на то, что Рено всерьез рассматривает возможность отказа от возрожденного бренда. Впрочем, окончательно судьбу Alpine должен решить новый исполнительный директор Renault Лука де Мео, который вступит в свою должность в июле.

Alpine A110. Серийное купе дебютировало в 2017-м, в прошлом году в Европе продали 4376 машин

Также компания отказалась от расширения производственных мощностей в Румынии и Марокко. А еще Renault собралась провести «анализ адаптации производства в России». Последняя фраза никак не расшифровывается. Между тем по Сети уже давно гуляет информация о том, что Рено может закрыть свой завод в Москве и перенести производство на одно из предприятий АВТОВАЗа. Напомним, на московском заводе сегодня выпускают кроссоверы Arkana, Kaptur, Duster и Nissan Terrano.

На реализацию трехлетнего плана потратят примерно 1,2 млрд евро, а вся программа позволит Renault сэкономить более двух миллиардов.

