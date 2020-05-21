Renault Kaptur 2020: платформа – старая, турбомотор и CVT – от Arkana. Атмосферный 2,0 – в утиль

Наверняка многие из читателей сильно удивились, обнаружив в заголовке этой новости сочетание «старая платформа». Казалось бы, чего нового может появиться в платформе при лёгком рестайлинге модели, все внешние изменения которого сводятся к модернизированной решёточке радиатора и светодиодных повторителях поворотов? Между тем, в аннотации всерьез утверждалось, что «вслед за купе-кроссовером Renault Arkana новый Renault Kaptur стал второй моделью Альянса, построенной на модульной SUV-платформе следующего поколения». Более того, во вступительном слове на презентации Kaptur Генеральный директор «Рено Россия» Ян Птачек обронил фразу про «второе поколение Kaptur», правда, развивать эту мысль в дальнейшем не стал.

Между тем, мы спешим успокоить общественность: с «тележкой» всё в порядке, она – прежняя. Это подтверждается и Одобрением типа транспортного средства. Для нового «Каптюра» французы получили в Росстандарте обновлённый документ, куда просто вписали новый столбик с данными по модификации с 1,3-турбированным двигателем H5H, который уже хорошо знаком владельцам Renault Arkana. Кроме этого столбика не изменилось ничего, в том числе и сроки действия ОТТС, обновлять который придётся через 2 года – в 2022-м. При этом посыл с новой платформой окончательно дезавуирует (если у кого-то ещё были сомнения) ту идею, что Arkana тоже сделана на новой платформе. Нет – на той же, что и Duster/Kaptur, то есть В0.



На российский завод 1,3-литровый турбомотор поступает из Вальядолида (Испания), а вариатор JF016E, с которым он работает в паре, – из Мексики. Этот двигатель был разработан совместно с Daimler, кстати, от Daimler в этом двигателе и форсунки (IN0043), и нагнетатель воздуха (AL0027). H5H показывает отдачу в 150 л.с. при 5250 об/мин и 250 Нм при 1700 об/мин. Турбомотор будут предлагать только с вариатором, как на версиях с передним, так и с полным приводом. Базовый 1,6-литровый двигатель H4M локализован в Тольятти – он работает в паре как с вариатором того же семейства, но более ранней версии JF015E, так и с ручной 5-ступенчатой коробкой. Собственно, эти варианты очень хорошо знакомы владельцам Kaptur «предыдущего поколения».



А вот от 2,0-литрового атмосферного мотора решили избавиться, равно как и от 4-ступенчатой гидромеханической коробки – этого силового агрегата на «Каптюре» больше не будет. Сможет ли заместить турбомотор привычную конфигурацию? Интересно, что на дорестайлинговом Kaptur предпочтения покупателей делились поровну: из 5490 «Каптюров», реализованных в первом квартале 2020 года, 2589 оснащались 2,0-литровым двигателем F4R, то есть замена типа двигателя в данном случае – шаг чрезвычайно ответственный, ведь наш консервативный покупатель может просто не принять турбомотор.



Равенство в предпочтениях наблюдается и по части трансмиссии: 2990 человек в первом квартале выбрали исполнение 4х4, которое на «дорестайле» предлагали исключительно со старшим атмосферным мотором, что ещё больше увеличивает цену ошибки при установке турбодвигателя.



Полный привод «во главе» с электромагнитной муфтой остался без изменений, а вот по рулевым делам произошли важные модернизации. Теперь на всех модификациях будет установлен электроусилитель, притом что раньше на 2,0-версии стоял «гидрач», а на моторе 1,6 – электрогидравлика. В базовой комплектации появилось и такое важное новшество, как регулировка колонки по вылету. Прочие изменения уже не так значительны, скажем, теперь подогрев лобового стекла можно включить отдельной кнопкой. Опционально доступна система контроля круговых зон и камеры кругового обзора. Главным же визуальным изменением в новом Kaptur стал интерьер, но не только – пластик верхней части панели стал мягче.



Базовая версия Life с 1,6-литровым мотором 5МКП и передним приводом подорожала всего на 20 тыс. рублей (относительно цен на образцы 2020 года), то есть до 1 020 000 рублей. Кроме того, объявили и цену топовой комплектации «Edition One» с турбомотором: за переднеприводную версию просят 1 440 000 рублей, за полный привод – 1 515 000 рублей. Остальные цены объявят в июне.

