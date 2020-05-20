Четыре завода, несколько моделей и Alpine A110: чем пожертвует Renault ради сохранения бизнеса?

Мы уже несколько раз писали о тяжёлом положении в Renault, причиной которого стал вовсе не коронавирус, а несколько серьёзных трещин в бизнесе фирмы. В конце прошлого года началась разработка антикризисных мероприятий, которые должны обеспечить сокращение расходов аж на 20%. Акционеры, среди которых и правительство Франции, решили не сдерживать реформаторов и дали зелёный свет на любые изменения. Это означает, что самые культовые и самые народные модели, какими бы доходными они ни казались стороннему наблюдателю, могут пойти под нож.

Что закроют?

Судьба нескольких из них уже решена: сначала с конвейера сойдёт Espace, причём навсегда – следующего поколения больше не будет. Некогда очень популярный и в США, и в Европе класс машин нынче практически исчез, и сам французский вагончик, несмотря на замечательные потребительские качества, находит всё меньше и меньше покупателей. Прицепом к нему идёт и среднеразмерный седан Talisman, который делит с минивэном одну платформу. Вместе с большим вэном – мир покинет и компактный вэн Scenic, далее, вероятно, последует легковушка С-класса Megane, которая наряду с Clio стала фундаментом французского бренда.

При этом фабрику Douai-Nord, где сейчас выпускают Espace, Talisman и Scenic, не закроют, а перепрофилируют под «электрички». Между тем, и другие модели вроде народного Clio тоже под вопросом, по крайней мере, их некоторые модификации. В начале мая Renault объявила о сокращении 400 рабочих мест (из 3200) на словенском заводе в небольшом городе Ревоз, где как раз и выпускают Clio, Twingo и электрический Smart Fourfour: ожидается, что на продукцию предприятия в процессе выхода из пандемии будет зафиксирован пониженный спрос.

Однако всё это цветочки. По данным французской прессы, Renault планирует закрыть аж четыре производственные площадки, причём не где-нибудь на отшибе, а в самой Франции! Одно из них – предприятие во Флансе (Flins), где выпускают Nissan Micra и электромобиль Zoe. Последний без учёта скидок от государства предлагают по цене от 32 тыс. евро, то есть почти в три раза больше, чем просят за новый Twingo (11,4 тыс. евро).

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Будет закрыт и завод в Шуази-ле-Руа (Choisy-le-Roi), которым фирма владеет с 1949 года и который в основном занимался обезличенным ремонтом двигателей, коробок передач и других узлов вроде турбин. Здесь также выпускали и моторы H4JT для индийского производителя Mahindra и утилизировали автомобильные кузова. Печальная участь постигнет и литейное производство в Бретани (Fonderies de Bretagne), но и это даже не самое главное. Закрывают фабрику в Дьепе (Dieppe) с гибким технологическим циклом, которая рассчитана на выпуск от одной до 150 машин в день всего двух моделей: Clio RS и Alpine A110. В последние годы это производство сильно недозагружено. Новый Alpine A110 должен был соперничать с Porsche Cayman, однако за 2018 и 2019 годы в Дьепе собрали менее восьми тысяч этих «альпийских» автомобилей, притом что за 2019 финансовый год Porsche выпустила около 29 260 «Крокодилов». Впрочем, французская пресса пока не даёт данные о судьбе Alpine A110. С одной стороны, закрытие завода не означает его снятие с производства, а просто перевод в другое место, с другой, когда режут массовые модели, кому есть дело до среднемоторного спорткара?...



Откуда информация?

Пикантность всей ситуации с информацией о сокращении производств придаёт тот факт, что речь идёт не об официальной информации, а об утечке: даже самые авторитетные французские издания вроде общественно-политического Les Echo (Эхо) и «лайфстайлового» Paris Match ссылаются на юмористический(!) еженедельник Le Canard Enchaîné, название которого можно перевести как «Утка, закованная в кандалы» или «Утка на каторге».

Правда, в обновлённом сегодня материале издание Les Echo уточняет, что сумело кулуарно добыть и собственные сведения, которые совпадают с теми, что «Утка» принесла на хвосте. Не подкачало и агентство «Рейтерс», которое уже со ссылкой на Renault сообщает о перепрофилировании упомянутого завода во Флансе под производство масок. Впрочем, во всеуслышание Renault объявит о своих планах по реструктуризации 27 мая в 9 утра по парижскому времени. На сайте фирмы уже висит соответствующее объявление.

В чем проблема?

Причиной всех несчастий, свалившихся на Renault, вероятно, стала ошибочная маркетинговая политика, наиболее ярким проявлением чего стало закрытие бизнеса в Китае. С 2015 года французы выпускали три кроссовера на совместном предприятии с Dongfeng: среднеразмерный Koleos, компактный Kadjar и маленький Captur (не путать с нашим Kaptur). В прошлом году объём продаж оказался в несколько раз менее планируемого, так что не удивительно, что деятельность в Поднебесной по выпуску автомобилей с традиционным силовым агрегатом Renault сворачивает.

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Обратимся к цифрам, опубликованным в отчёте Groupe Renault за 2019 год. Мировые продажи сократились с 3,88 млн машин до 3,75 млн, из-за чего упала выручка – с 57,419 млрд евро до 55,537 млрд евро. Вроде бы несущественно? Однако это дало резкое уменьшение прибыли (net income) практически до нуля, точнее, до 19 млн евро, притом что в 2017 году Группа заработала чистыми 5,2 млрд евро, а в 2016 и 2018 – примерно по 3,5 млрд евро. Кстати, очень сильно упали и поступления от Nissan: вместо 2,791 млрд евро в 2017 году и 1,509 млрд евро в 2018 году японцы принесли в 2019 году только 242 млн евро. Совокупный доход от других дочерних структур и вовсе оказался отрицательным. В минус ушла и доходность акций, в результате акционеры остались без дивидендов.



Теперь обратимся к продажам брендов, входящим в Groupe Renault, – это как раз иллюстрирует нашу мысль про неудачный маркетинг. В регионе «Европа» в 2019 году продажи бренда Renault упали на 2,2% хотя продажи Dacia выросли на 10,4%. В регионе «Африка, Ближний и Средний Восток, Индия и Тихоокеанский регион» продажи автомобилей Renault упали аж на 25,1%. В то же время Dacia и Samsung тоже просели на 9,2% и 6,9% соответственно. Про Китай мы уже говорили – в 2019 году Renault рухнула здесь на 58,5%. В итоге в целом в 2019 году легковые модели Renault потеряли в популярности 6,9%, притом что лёгкая коммерческая техника выросла на 0,7%. Резко сократилось и производство автомобилей для компаний-партнёров. Так, объём сборки для Daimler, который заказывает у французов Twingo под личиной Smart, упал в 2019 году на 30,6%, объём контрактной сборки для Nissan – на 22,6%.

Что делать?

Ответ один – привлекать своего главного акционера, который тебя никогда не бросит, то есть правительство Франции. Напомним, что после Второй мировой войны в том числе из-за политики соглашательства директората Renault фирма была национализирована. Затем в 80-е у неё случился сильнейший кризис: потребовались вливания, и компания получила их, но далее правительство запустило процесс приватизации Renault.

Сейчас структура держателей акций такова. В свободном обращении имеются 62,44% акций Groupe Renault, которыми владеют частники и юрлица, – эти акции находятся в открытом обращении. Ещё 15% принадлежат Nissan, 1,54% – самой Группе, 3,1% владеет Daimler Group и 2,91% – сотрудники компании. Остаётся 15,01%, которые остаются за французским правительством. Десять лет назад, после кризиса 2008 года, оно уже вытащило Renault из финансовой ямы и сегодня снова протягивает фирме руку помощи, согласовав обеспеченный государственными гарантиями кредит в 5 млрд евро.

В общем, спасение пришло, однако в компании очевиден управленческий кризис. Если Renault не справится с ним, в следующий раз компания может остаться без поддержки: правительство сбросит свои акции, а сепаратисты из Nissan смогут наконец-то отделиться.