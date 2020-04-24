Syberia RS: ещё один «внедорожник» на базе классического Porsche 911

Porsche 953 с дифференциальным полным приводом стал предтечей более сложного и дорого Porsche 959, одного из величайших суперкаров 80-х. Обе машины побеждали в Дакаре, но если Porsche 959 всё-таки имел гражданскую версию и выпускался серийно, то 953-й не вышел за рамки автоспортивных хроник. Зато уже в наше время он породил целую волну в тюнинге: кроссовые конверсии современных и классических заднемоторных Porsche стали появляться с завидной регулярность, и Syberia RS — один из ярчайших примеров.

Porsche 953

Основой этого штучного проекта послужило обычное купе Porsche 911, выпущенное в 1986 году и до недавнего времени находившееся в Японии. По поводу доработок силового агрегата ничего не сообщается, а вот результат работы с ходовой частью виден сразу: у спорткара сильно увеличенный дорожный просвет, расширенные колёсные арки и высокопрофильные «зубастые» шины. Подвеска полностью новая, разработанная специалистами H&R Spezialfedern, её компоненты подбирались таким образом, чтобы на машине было удобно ездить по дорогам любого типа, а не только по камням и дюнам.



На фотографиях можно также разглядеть металлические перфорированные бамперы (передний — со встроенной лебёдкой), дополнительные фары, экспедиционный багажник на крыше и новую систему выпуска.



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В салон инсталлирован трубчатый каркас безопасности, ковши Recaro и спортивный руль Momo, обитый замшей. Оригинальная передняя панель тоже обита замшей. Рычаг переключения передач удлинён, как у многих раллийных моделей, рядом с ним расположился ещё более длинный и внушительный рычаг стояночного тормоза. С учётом того, что привод, скорее всего, остался задним, можно ожидать, что с таки ручником отправить Syberia RS в занос не составит никакого труда.



Кто был заказчиком этого проекта и во сколько он обошёлся, неизвестно, но, очевидно, раз в H&R Spezialfedern решили поведать о нём миру, то изготовить второй такой будет несложно — мол, обращайтесь, договоримся.



В марте Kolesa.ru рассказывали о кросс-купе RUF Rodeo, также сделанном по мотивам классического Porsche 911. Эта машина выглядит не так зловеще, как Syberia RS, зато точно имеет полный привод, а главное — при его постройке не нужен исходник, это полностью оригинальная разработка компании RUF Automobile GmbH.

