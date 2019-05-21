Король переднего привода: Renault Megane R.S. Trophy-R установил рекорд Нюрбургринга

Фирма Renault представила новую, облегчённую версию Trophy-R своего хот-хэтча Megane R.S., а заводской пилот Лоран Юргон установил на нём новый рекорд легендарной Нордшляйфе среди серийных переднеприводных автомобилей – 7 мин 40,1 с.

Два года держался «переднеприводный» рекорд Нюрбургринга, установленный 3 апреля 2016 года тест-пилотом Хонды за рулём 320-сильного хэтчбека Civic Type R – 7 мин 43,8 с, а ведь игру в самый быстрый хот-хэтч Северной Петли (имеется ввиду любительская, чуть укороченная, а не гоночная конфигурация трассы) в 2011 году затеяли именно в Renault, и на счету их Мегана было два рекорда, побитых впоследствии амбициозными конкурентами. Теперь лучшее время вновь у французов: 5 апреля этого года «допиленный» Megane R.S. Trophy-R «пролетел» трассу за 7 мин 40,1 с, о чём сегодня с гордостью сообщила пресс-служба Renault.

Конечно, дорожным этот автомобиль можно назвать с натяжкой – это настоящий трек-тул, облегчённый на 130 кг по сравнению с регулярным Megane R.S. Trophy, но поскольку ездить на нём за пределами автодрома тоже дозволяется, то никаких сомнений в справедливости присвоения нового рекорда французами нет, тем более что в подтверждение они уже выложили видеозапись заезда.

За счёт чего именно была облегчена машина, разработчики не сообщили – её официальная премьера состоится лишь в конце недели в рамках Гран-При Монако, но известно, что в доработке Мегана участвовали специалисты таких известных в автоспортивной и тюнинговой средах фирм, как Akrapovic, Brembo, Bridgestone, Öhlins и Sabelt. Хот-хэтч Renault Megane R.S.Trophy-R будет выпущен ограниченной серией в несколько сотен экземпляров (точный тираж будет объявлен позднее). Силовой агрегат не изменился и по-прежнему состоит из 1,8-литровой бензиновой «турбочетвёрки» (300 л.с., 450 Нм) и 6-ступенчатой «механики». До 100 км/ч R.S. Trophy разгоняется за 5,7 с, «эрка», возможно, окажется чуть быстрее.

Не исключено, что в ближайшее время на очередной рекорд Мегана покусится новый игрок – представленный недавно Ford Focus ST четвёртого поколения, но прежде Фокусы официально в борьбу переднеприводных хэтчей на Нордшляйфе не вступали.

Самым быстрым серийным кроссовером Нюрбургринга на данный момент считается Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+: 7 мин 49,37 с. Самым быстрым четырёхместным автомобилем – Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+: 7 мин 25,41 с. Самым быстрым универсалом – Mercedes-AMG E63 S 4Matic+: 7 мин 45,19 с. А вот титул самого быстрого серийного автомобиля слегка подвис: Lamborghini утверждает, что он принадлежит суперакру Aventador SVJ – 6 мин 44,97 с, а в Porsche настаивают на лидерстве купе 911 GT2 RS MR – 6 мин 40,33 с, но германский автомобиль прошёл доработку в стороннем тюнинг-ателье Manthey-Racing, которое, однако, на 51% принадлежит Porsche. Что до абсолютного рекорда трассы, то он сейчас бесспорно принадлежит Porsche и гоночному прототипу 919 Hybrid Evo: 5 мин 19,55 с.