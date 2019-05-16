Заряженный универсал Ford Focus ST: 280 «лошадей» и 5,8 секунд до «сотни»

Компания Ford опубликовала фотографии спортивного универсала Focus ST четвёртого поколения. На европейском рынке его продажи начнутся уже этим летом.

Россия так и не увидит Фокуса четвёртого поколения, так как американская компания решила прекратить производство и продажи легковых моделей в нашей стране, а европейцы между тем вот-вот смогут покататься на заряженной версии новинки. Хэтчбек Focus ST был представлен в феврале этого года, тогда же производитель анонсировал универсал, но его фотографии опубликовал только сегодня.

Заряженный «сарай», как и хэтчбек, оснащается двумя двигателями на выбор: бензиновым 2.3 EcoBoost (280 л.с., 440 Нм) либо дизельным 2.0 EcoBlue (190 л.с., 400 Нм). Первый идёт в паре с 6-ступенчатой МКП либо 7-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», дизель – только на «ручке».

Впервые объявлены динамические характеристики модификации ST: бензиновый хэчтбек разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с, универсал – за 5,8 с, максимальная скорость независимо от кузова ограничена отметкой 250 км/ч. Дизельный Focus ST заметно медленнее: хэтчбек набирает первую «сотню» за 7,6 с, универсал – за 7,7 с, а максимальная скорость у дизельных «зажигалок» составляет 220 км/ч.

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Бензиновая модификация по всем статьям (за исключением экономичности) интереснее, ведь только бензиновый Focus ST имеет самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением от Borg Warner (напомним, что автомобиль переднеприводный), адаптивные амортизаторы и пакет Performance Pack с трековым режимом. Кроме того, бензиновый мотор в сочетании с ручной коробкой оснащён системой автоматической подгонки оборотов для более плавных и быстрых переключений передач.

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Внешние отличие версий ST от прочих сводятся к более агрессивным бамперам и спойлеру в верхней части кормы, а в салоне – передние кресла Recaro c развитой боковой поддержкой, приплюснутый снизу руль и блестящие накладки на педалях. Объём багажника заряженного универсала такой же, как у менее мощных версий – от 608 до 1653 л.

Прямой конкурент у грузопассажирской версии Focus ST на европейском рынке только один – это Skoda Octavia Combi RS. С бензиновым мотором 2.0 TSI (245 л.с., 370 Нм) она набирает первую «сотню» за 6,7 с, а с дизельным 2.0 TDI (184 л.с., 380 Нм) – за 7,7 с, но прелесть в том, что дизельная Octavia Combi RS может быть и полноприводной – такая машина разгоняется до 100 км/ч за 8,2 с.