Renault 4 возродится в виде электрического кроссовера. Увы, недешёвого

В этом году классический Renault 4 (во Франции известен как Renault 4L — Quatrelle) отмечает 60-летие, в связи с чем в Европе запланированы различные праздничные мероприятия — в основном в соцсетях, так как пандемия COVID-19 ещё не побеждена. В период с 1961 по 1994 год было выпущено более 8 млн экземпляров этой модели, благодаря чему «четвёрка» стала одним из самых массовых и культовых автомобилей в Европе наряду с VW Beetle/Käfer, Citroen 2CV и классическим Mini.

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Секрет успеха всех этим машин — дешевизна и неприхотливость. Renault 4 имел типичную для французских переднеприводных автомобилей тех лет компоновку с продольно расположенным двигателем и пристыкованной к нему спереди коробкой передач, к которой сверху над двигателем из салона тянулась длинная тяга рычага переключения ступеней. Такое расположение коробки не помешало фирме Sinpar сделать полноприводную версию Renault 4: трансмиссию пришлось пускать под днищем и менять расположение бензобака. То есть у Renault 4, по сути, была кросс-версия, а ещё версия кабриолет и развозной «каблучок».



График выхода новых моделей Renault до 2025 года

В середине января Grope Renault обнародовала новый план развития компании вообще и одноимённой марки в частности. Согласно этому плану, дешёвых моделей Renault больше не будет, так как бюджетный сектор отдан на откуп маркам Dacia и Lada. Марка Renault уйдёт из А-класса, наследника у Twingo не будет, а в В-классе появятся две электрические модели с ретродизайном — новые Renault 4 и Renault 5.



Прототип нового Renault 5

Renault 5 уже представлен в виде концепта — это стильный 5-дверный хэтчбек с премиальным лоском, то есть французский конкурент современного Mini. Серийная версия нового Renault 5 ожидается в 2023 году.



О новом Renault 4 никаких официальных заявлений пока не было, но ещё в начале января инсайдеры сообщали, что такая машина будет, а сегодня британский журнал Autocar со ссылкой на собственные источники рассказал, что «четвёрка» возродится в формате субкомпактного электрического кроссовера и, скорее всего, получит коммерческую модификацию в виде фургона. Премьера ожидается в 2025 году.

Новый Renault 4 от независимого дизайнера Давида Обендорфера 1 / 3 Новый Renault 4 от независимого дизайнера Давида Обендорфера 2 / 3 Новый Renault 4 от независимого дизайнера Давида Обендорфера 3 / 3

В основу Renault 4 ляжет модульная платформа CMF-B EV, то есть та же, что будет у Renault 5, но у двух ретроспективных моделей будут разные дизайн и назначение, то есть конкурировать друг с другом они не станут. При этом Renault Zoe, который тоже относится к В-классу и который в 2020 году стал самым популярным электромобилем в Европе, также останется в модельном ряду, как носитель современного дизайна. Renault Zoe в этой троице, вероятно, будет и самым доступным.



Кросс-версия нового Renault 4 от независимого дизайнера Давида Обендорфера

Независимый дизайнер Давид Обендорфер, чьи иллюстрации мы использовали в этой заметке, ещё в 2011 году создал 3D-модель нового Renault 4 в рамках организованного Renault и журналом Designboom конкурса Renault 4 ever. Обендорфер сделал новый Renault 4 обычным хэтчбеком, максимально похожим на исторического предка, но предусмотрел и его кросс-версию с увеличенным дорожным просветом и рейлингами на крыше — возможно, реальный новый Renault 4 будет похож на эту конкурсную разработку.

