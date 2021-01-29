Делать дёшево выходит слишком дорого: Renault избавится от модели Twingo

Renault Twingo первого поколения, круглоглазый и, по сути, однообъёмный, дебютировал в 1992 году и стал настоящим хитом: годовые продажи в Европе переваливали за 200 тысяч шт., а общий объём выпуска составил 2,6 млн шт.. Второе поколение с более традиционным дизайном оказалось куда менее успешным — выпущено менее миллиона экземпляров. Нынешнее третье поколение, разработанное совместно с концерном Daimler и его маркой smart, тоже не может соперничать по популярности с «первым» Twingo, но в целом чувствует себя на рынке неплохо и стабильно входит в пятёрку самых популярных моделей А-класса в Европе.

Благодаря сотрудничеству с Daimler хэтчбек Renault Twingo третьего поколения получил уникальную в А-классе заднемоторную компоновку.

«Третий» Twingo появился в продаже в 2014 году, в 2019-м пережил рестайлинг, и тогда же стало известно о завершении карьеры родственного smart forfour — концерн Daimler решил сослать марку smart в Китай, где её развитием теперь занимается холдинг Geely. Разумеется, сразу встал вопрос о будущем самого Twingo, ведь уход smart снизил экономическую эффективность проекта, рассчитанного на совместный выпуск и закупку комплектующих для малолитражек Renault и smart. Тем не менее тогдашнее руководство Renault уверяло, что Twingo будет жить, и что французская марка в отличие от конкурентов (Peugeot и Citroen) покидать А-класс не собирается.



Интерьер Renault Twingo после рестайлинга 2019 года.

Всё изменилось в 2020-м, когда на мир навалилась пандемия COVID-19, усугубившая кризис внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В том же году Groupe Renault получила нового руководителя, итальянца Луку де Мео, который стал готовить вверенную ему компанию к решительным преобразованиями. Новый план развития был обнародован 14 января этого года. Для нас главной сенсацией этого плана стало объединение марок Dacia и Lada и конец собственного инжиниринга на АВТОВАЗе. В свою очередь вектор развития марки Renault теперь нацелен преимущественно на электромобили, при этом в классе А, к которому относится Twingo, до 2025 года не заявлено ни одной новой модели.



План выхода новых моделей Renault до 2025 года.

Последние сомнения относительно Twingo на этой неделе развеял сам Лука де Мео. Газета Le Monde со ссылкой на топ-менеджера сообщила, что третье поколение Twingo будет последним, и что Renault уходит и А-сегмента. Де Мео объяснил, что это вынужденное решение, так как в свете грядущих экологических норм Euro-7 (они вступят в силу в 2025 году) сделать прибыльным недорогой городской автомобиль в бензиновым двигателем просто невозможно.

Renault Twingo Z.E. 1 / 3 Renault Twingo Z.E. 2 / 3 Renault Twingo Z.E. 3 / 3

Сколько именно в строю продержится нынешний «третий» Twingo, Лука де Мео не сообщил. Бензиновая версия хэтчбека сейчас стоит в Германии от 11 490 евро. Год назад Renault представила электрическую версию Twingo Z.E., но в продаже она появилась только ближе к концу 2020-го и стоит существенно дороже — от 24 790 евро. Даже с учётом правительственных субсидий в Германии, которые позволяют при покупке недорогого электромобиля сэкономить до 9000 евро, бензиновая версия выходит дешевле. Но стартовал Twingo Z.E. бодро: в декабре, под данным самой компании Renault, продано 3353 экземпляра. Что до бензинового Twingo, то он в 2020 году разошёлся по миру тиражом 71 402 экземпляра, на 20,5% меньше, чем в 2019-м.



Добавим, что дешёвые машины с бензиновыми моторами в Groupe Renault, согласно стратегическому плану, будут предлагать только Dacia и Lada, причём не очень понятно, как после актуализации норм Euro-7 марка Dacia собирается извлекать из них прибыль. Электромобилей в линейке Lada по понятным причинам не будет, а для Dacia заявлена всего одна розеточная модель — представленный минувшей осенью маленький кроссовер Spring.