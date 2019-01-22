Обновлённый Renault Twingo: без лишних «глаз» и ближе к земле

Фирма Renault представила обновлённый субкомпактный хэтчбек Twingo третьего поколения. Автомобиль получил более строгую внешность и уменьшенный на 10 мм дорожный просвет.

Twingo третьего поколения был разработан фирмой Renault совместно с немецким концерном Daimler и имеет сводного брата в лице smart forfour. Дебют состоялся в марте 2014 года на Женевском автосалоне, и вот теперь там же пять лет спустя состоится живая премьера обновлённого хэтчбека, а сегодня производитель опубликовал первые фотографии и описание произошедших с Twingo изменений. Их не так много: проще всего рестайлинговый хэтчбек идентифицировать по более строгому передку, лишившемуся отдельных кружков дневных ходовых огней – они теперь встроены в основные фары в виде фирменных светодиодных загогулин. Изменился рисунок фальшрадиаторной решётки, появилась хромированная отделка. Передний бампер полностью новый, с более лаконичным центральным воздухозаборником и боковыми прорезями, которых прежде не было. Задний бампер тоже стал строже и как будто бы площе, у багажной двери появилась новая более удобная ручка под дворником, а на заднем левом крыле всех версий теперь есть ушко забора воздуха для двигателя (напомним, что Twingo – заднемоторный, заднеприводный хэтчбек), которое раньше было привилегией «заряженной» модификации GT.

О последней, кстати, Renault ничего не сообщила – возможно, у обновлённого хэчтбека версии GT не будет. Во всяком случае пока что в линейке силовых агрегатов заявлены только 1,0-литровый «атмосферник» (65 либо 75 л.с.) и 0,9-литровый турбомотор (95 л.с.), в паре с которым можно выбрать 6-ступенчатую АКП с двумя сцеплениями (атмосферному мотору она не положена, только 5-ступенчатая МКП). Разумеется, все двигатели отвечают актуальным экологическим нормам Euro 6d-TEMP, а для пущей экономичности разработчики доработали аэродинамику Twingo и уменьшили ему дорожный просвет на 10 мм (до 160 мм).

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В салоне – новые цвета отделки/обивки и переработанная центральная консоль, в которой появились USB-порты и кнопка отключения системы stop&start. Бардачок теперь с крышкой на всех модификациях (раньше на базовых версиях крышки не было), а топ-версии снабдили более современной мультимедийной системой Easy Link с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающим смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Дата старта продаж и цены пока не объявлены. В европейском А-классе Renault Twingo на данный момент крепкий середнячок: с января по ноябрь прошлого года он нашёл 78 778 покупателей, на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидирует же в самом маленькой размерном сегменте итальянский Fiat 500: за 11 месяцев 2018-го продано 177 952 экземпляра (-0,9%). Лучше Twingo расходится также Fiat Panda (154 868 шт., -12,4%), Volkswagen Up! (91 480 шт., -2,2%) и Toyota Aygo (86 732 шт., +9,3%), а вот родственный smart forfour далеко позади – продано лишь 32 609 шт., +2,2%.

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На Женевском автосалоне также, скорее всего, дебютирует новый Renault Clio, облик которого «утёк» в интернет на прошлой неделе.