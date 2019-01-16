Маленький, да удаленький: модельщики рассекретили новый Renault Clio

Маленький, да удаленький: модельщики рассекретили новый Renault Clio

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Онлайн-продавцы масштабных моделей автомобилей опубликовали снимок ещё не представленного официально хэтчбека Renault Clio пятого поколения, затем спохватились и удалили, но было уже слишком поздно – картинка разлетелась по Сети…
 

Фирмы-производители масштабных моделей уже не первый раз досрочно рассекречивают автоновинки: помнится, в интернет до официальных премьер утекли маленькие Volvo S90 и V90, Citroën C3 Aircross и Audi A7 Sportback. «Косячат» в основном «китайцы» из Premium & Collectibles Trading, выпускающие лицензионные модельки практически всех известных автомобильных брендов, и в случае с новым Renault Clio в масштабе 1/43 сетевые источники также указывают одну из дочерних марок этого производителя – Premium-X. Однако прежде ни у Premium-X, ни у других брендов Premium & Collectibles Trading именно новинок Renault не было – лицензию на них традиционно получает французский производитель Norev (с производством в Китае, разумеется), так что не исключено, что перед нами именно норевовская моделька нового Clio, тем более что онлайн-магазины просили за неё те же 35 евро, что за Clio четвёртого поколения в масштабе 1/43 от Norev.

Renault Clio в масштабе 1/43 от производителя Norev

Renault Clio четвёртого поколения в масштабе 1/43 от производителя Norev

Виновных в утечке в любом случае найдут и накажут, а мы по опубликованному снимку можем сделать вывод, что при смене поколений Renault Clio принципиально не изменится и метаморфозы во внешности сведутся, в сущности, к подретушированному передку с более широкой фальшрадиаторной решкой и фарам со светодиодными загогулинами, как у Megane четвёртого поколения и прочих последних новинок Renault.

Шпионские снимки закамуфлированных предсерийный прототипов нового Clio публиковались в интернете не раз – с последней дозой Колёса.ру знакомили читателей в ноябре. По ним можно сделать вывод, что интерьер автомобиля тоже принципиально не изменится, разве что обзаведётся более крупным экраном мультимедийной системы.

Живая премьера Renault Clio пятого поколения ожидается в марте на автосалоне в Женеве, но заочная презентация в интернете может состояться гораздо раньше. На данный момент Clio – самая продаваемая модель Renault в Еврпопе, занимающая третье место в списке абсолютных бестселлеров региона после VW Golf и VW Polo: с января по ноябрь прошлого года реализовано 335 184, 470 691 и 345 005 шт. соответственно. Российский рынок хэтчбек Clio покинул в 2016 году, да и то модель четвёртого поколения предлагалась у нас лишь в спортивной версии R.S.

Кстати, вчера в Сети досрочно рассекретили одного из главных конкурентов Renault Clio – новый Peugeot 208.

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