В Сети появились фотографии с испытаний хэтчбека Renault Clio пятого поколения. Презентация новинки может состояться уже в этом году.

Снимки закамуфлированного хэтча Clio в редакцию французского издания Automobilist прислал его читатель, фото были сделаны возле Бордо. Машина «упакована» в плотный «камуфляж», но его наличие ничуть не мешает разглядеть, что кардинальных изменений в дизайне экстерьера «пятидверки» не будет, разве что фары станут уже.

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Новый Clio построен на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan. Предполагается, что хэтчбек пятой генерации окажется чуть крупнее прежней модели. У нынешнего хэтча Клио длина равна 4062 мм, колесная база – 2589 мм. В салоне же должны появиться более качественные материалы отделки и новая мультимедиа-система с большим экраном. Еще у «француза» будут задатки автопилота – «пятидверка» сможет самостоятельно ездить по шоссе.

По предварительным данным, в моторной гамме модели по-прежнему будет присутствовать дизель, хотя другие автопроизводители постепенно отказываются от двигателей на «тяжелом» топливе. Также в линейку моторов Clio может войти новая бензиновая «турбочетверка» 1.3 TCe (140 л.с.), разработанная Renault совместно с концерном Daimler. Кроме того, хэтч обзаведется гибридной версией с общей отдачей примерно в 120 л.с. А вот полностью электрический вариант не планируется – видимо, в Renault хотят избежать внутреннего каннибализма, ведь у марки еще есть компактный «зеленый» хэтч Zoe, который, кстати, тоже скоро сменит поколение.

Как сообщает Automobilist, первый показ нового Clio состоится уже в декабре 2018-го, публичная премьера запланирована на начало следующего года. Клио четвертой генерации выпускают с 2012-го, последнее серьезное обновление «француз» претерпел в 2016-м. Помимо хэтчбека у актуальной модели еще есть версия с кузовом «универсал». Останется ли «сарай» в строю после смены поколений – информации пока нет.

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Нынешний Renault Clio во Франции доступен с бензиновой «тройкой» 0.9 TCe (75 или 90 л.с.) и турбодизелем 1.5 dCi (75 или 90 л.с.). На родине марки цена хэтча стартует с отметки в 15 300 евро, что в пересчете на наши деньги составляет около 1 150 000 рублей по актуальному курсу.

Clio – это самая продаваемая модель Renault в Европе: по данным агентства focus2move, в январе-сентябре текущего года реализовано 287 152 таких автомобиля, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. А среди всех представленных в Старом свете моделей Renault Clio занимает третью строчку по продажам, уступая лишь Volkswagen Golf (404 269 реализованных в январе-сентябре машин, -0,5%) и Volkswagen Polo (291 347 единиц, +2,3%).

В России Клио не продают, компакт нового поколения до нас тоже не доберется. Между тем Renault готовит премьеру и для российского рынка – в следующем году на московском заводе компании стартует производство кросс-купе Arkana.