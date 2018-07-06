Выпуск электрокара Renault Zoe новой генерации стартует во втором квартале следующего года. Как и нынешний хэтч, модель второго поколения будут производить во французском Флине (там же собирают Renault Clio и Nissan Micra). Публичная премьера новинки может состояться осенью 2019-го в рамках Франкфуртского автосалона, а на рынок электромобиль выйдет к концу того же года, сообщает издание L’argus.

По данным портала, в основу следующего Zoe ляжет платформа CMF-EV альянса Remault-Nissan-Mitsubishi, разработанная специально для электрокаров. Нынешний компакт построен на той же «тележке», что и Renault Clio. Также Zoe получит новые электродвигатель и батарею, подробности о которых пока не раскрываются.

Кроме того, модель оснастят автопилотом так называемого второго уровня: электроника управляет ускорением, торможением и рулением, однако водитель должен будет отреагировать, если система не смогла справиться самостоятельно. Аналогичная система – ProPilot – сегодня есть в арсенале некоторых моделей Nissan: например, у обновленного кроссовера Qashqai, минивэна Serena и электрохэтча Leaf.

«Пятидверка» Renault Zoe первого поколения дебютировала в 2012 году. В 2015-м модель отобрала титул самого популярного электрокара Европы у Nissan Leaf (18 469 хэтчей Renault против 15 303 машин Nissan), это звание Zoe удерживала на протяжении следующих двух лет. Однако после выход на рынок Leaf новой генерации компакт Renault опустился на вторую строчку: по итогам января-мая 2018-го в Старом свете было реализовано около 13 500 автомобилей Zoe, тогда как «японец» за тот же период обрел более 14 000 хозяев.

Нынешний электрохэтчбек Renault предлагается во Франции в трех версиях: R90, R110 и Q90. Первая оснащена электромотором мощностью 92 л.с. (220 Нм), отдача второго варианта – 108 л.с. (225 Нм), третьего – 88 л.с. (220 Нм). Во всех версиях «пятидверка» укомплектована литий-ионной батареей ёмкостью 41 кВт*ч, заявленный запас хода – 300 км (по циклу WLTP).

На родине марки хэтч Zoe стоит от 23 200 евро (без учета экобонуса), что эквивалентно примерно 1 720 000 рублей по актуальному курсу.

В России этот электрокар не продают. В прошлом году глава «Ассоциации дилеров Renault» рассказал «Колёсам» о том, что компания рассматривает возможность запуска продаж Zoe в РФ, однако с тех пор о появлении компакта в нашей стране ничего не слышно.