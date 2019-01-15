Новое поколение бестселлера Peugeot: смена стиля и родство с Opel

В Сети появилась фотография компактного хэтчбека Peugeot 208 новой генерации без какого-либо камуфляжа. Официальная премьера модели может пройти этой весной.

Снимок нового Peugeot 208 без маскировки первым опубликовал итальянский блог. Потом фотографию удалили, однако некоторые зарубежные СМИ все же успели ее сохранить. Следующий 208-й кардинально преобразился внешне: хэтч получил светодиодную головную оптику и светодиодные же «клыки» ДХО, как у последнего Peugeot 508, а также более рельефный капот. Судя по отсутствию радиаторной решетки, папарацци удалось поймать полностью электрическую версию. Впрочем, варианты с бензиновыми и дизельными моторами у 208-го тоже будут.

1 / 2 Актуальный Peugeot 208 2 / 2 Актуальный Peugeot 208

Хэтчбек стал первой моделью бренда Peugeot, в основу которой легла новая платформа CMP, она же Common Modular Platform (предшественник базируется на платформе PF1). Напомним, на той же «тележке» создан и дебютировавший осенью прошлого года паркетник DS 3 Crossback, на ней же построена и еще не представленная новая Opel Corsa (немецкая марка с 2017-го принадлежит концерну PSA). Кстати, 208-й (и, видимо, Корсу) предложат только в пятидверном кузове, от «трехдверки» отказались из-за слабого спроса.

Скорее всего, вся «техника» новому Peugeot 208 достанется от кроссовера DS. «Зеленая» версия DS 3 Crossback оснащается 136-сильным электромотором и батареей емкостью 50 кВт*ч, на одной зарядке такой паркетник может проехать до 300 км (по циклу WLTP). Также кросс DS доступен с бензиновыми «турботройками» 1.2 PureTech мощностью 110, 130 или 155 л.с. и дизелями 1.6 BlueHDi (100 и 130 л.с.).

По предварительной информации, публичная премьера Peugeot 208 нового поколения пройдет в марте этого года на Женевском автосалоне. Хотя онлайн-презентация может состояться гораздо раньше – уже в январе-феврале.

1 / 2 Концепт Peugeot Instinct, ставший прообразом для последних моделей марки 2 / 2 Новый Peugeot 508

Нынешний Peugeot 208 – это самая популярная модель марки, хотя ее продажи и упали: в прошлом году на глобальном рынке было реализовано 294 876 хэтчбеков, что на 9,8% меньше по сравнению с 2017-м. Цена хэтча актуального поколения во Франции, например, начинается с отметки в 14 500 евро, что эквивалентно около 1 111 000 рублей по текущему курсу.

Россию Peugeot 208 покинул в 2016-м, у нас интерес к маленьким хэтчбекам мизерный. На наш рынок «француз» возвращаться не собирается, а вот паркетник DS 3 Crossback планируют привезти в РФ.

Между тем в 2019-м один из главных конкурентов Peugeot 208 тоже сменит поколение – компания Renault готовит к премьере новый хэтчбек Clio. Но и эта модель в РФ не представлена.