Новое поколение бестселлера Peugeot: смена стиля и родство с Opel

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Снимок нового Peugeot 208 без маскировки первым опубликовал итальянский блог. Потом фотографию удалили, однако некоторые зарубежные СМИ все же успели ее сохранить. Следующий 208-й кардинально преобразился внешне: хэтч получил светодиодную головную оптику и светодиодные же «клыки» ДХО, как у последнего Peugeot 508, а также более рельефный капот. Судя по отсутствию радиаторной решетки, папарацци удалось поймать полностью электрическую версию. Впрочем, варианты с бензиновыми и дизельными моторами у 208-го тоже будут.
Хэтчбек стал первой моделью бренда Peugeot, в основу которой легла новая платформа CMP, она же Common Modular Platform (предшественник базируется на платформе PF1). Напомним, на той же «тележке» создан и дебютировавший осенью прошлого года паркетник DS 3 Crossback, на ней же построена и еще не представленная новая Opel Corsa (немецкая марка с 2017-го принадлежит концерну PSA). Кстати, 208-й (и, видимо, Корсу) предложат только в пятидверном кузове, от «трехдверки» отказались из-за слабого спроса.
Скорее всего, вся «техника» новому Peugeot 208 достанется от кроссовера DS. «Зеленая» версия DS 3 Crossback оснащается 136-сильным электромотором и батареей емкостью 50 кВт*ч, на одной зарядке такой паркетник может проехать до 300 км (по циклу WLTP). Также кросс DS доступен с бензиновыми «турботройками» 1.2 PureTech мощностью 110, 130 или 155 л.с. и дизелями 1.6 BlueHDi (100 и 130 л.с.).
По предварительной информации, публичная премьера Peugeot 208 нового поколения пройдет в марте этого года на Женевском автосалоне. Хотя онлайн-презентация может состояться гораздо раньше – уже в январе-феврале.
Нынешний Peugeot 208 – это самая популярная модель марки, хотя ее продажи и упали: в прошлом году на глобальном рынке было реализовано 294 876 хэтчбеков, что на 9,8% меньше по сравнению с 2017-м. Цена хэтча актуального поколения во Франции, например, начинается с отметки в 14 500 евро, что эквивалентно около 1 111 000 рублей по текущему курсу.
Россию Peugeot 208 покинул в 2016-м, у нас интерес к маленьким хэтчбекам мизерный. На наш рынок «француз» возвращаться не собирается, а вот паркетник DS 3 Crossback планируют привезти в РФ.
Между тем в 2019-м один из главных конкурентов Peugeot 208 тоже сменит поколение – компания Renault готовит к премьере новый хэтчбек Clio. Но и эта модель в РФ не представлена.
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