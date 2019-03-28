Спасибо, что живой: smart отдан на поруки Geely

Спасибо, что живой: smart отдан на поруки Geely

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Концерн Daimler решил судьбу принадлежащего ему убыточного бренда smart: его развитием займётся холдинг Geely. Производство будет перенесено в Китай, модельный ряд составят исключительно электромобили.
 

Слухи о том, что Daimler больше не хочет самостоятельно нести расходы по поддержанию жизни убыточного бренда smart, подтвердились, однако ликвидировать марку не будут. Как мы и надеялись, на smart нашёлся покупатель, им стал китайский холдинг Geely, при этом полностью от смарта Daimler избавляться не хочет. Немцы и китайцы создадут совместное равнодолевое предприятие, но фактически заниматься развитием бредна будет Geely: китайская сторона возьмёт на себя расходы на проектирование новинок, их производство и продвижение по всему миру, а Daimler будет отвечать за дизайн, то есть smart, в сущности, практически ничего ему не будет стоить.

Сумма сделки не разглашается, её конкретные параметры будут определены лишь к концу этого года, а пока Дитер Цетше (глава Daimler) и Ли Шуфу (глава Geely) пожали друг другу ручки в знак светлого будущего марки smart. Заметим, кстати, что Ли Шуфу в феврале прошлого года приобрёл 9,69% акций концерна Daimler, то есть покупка smart – это ещё один узелок, который свяжет немецкое и китайское предприятия.

Daimler und Geely Holding gründen ein globales Joint Venture zur Weiterentwicklung von smart Daimler and Geely Holding form global joint venture to develop smart

Прежде Daimler планировал превратить smart в исключительно электромобильный бренд, и эта концепция остаётся в силе, вот только новых моделей, разработанных Geely, придётся подождать до 2022 года, а пока Daimler продолжит сборку текущих моделей fortwo и forfour на своих заводах во Франции в Словении. В перспективе французский завод в Амбахе займётся сборкой младших электромобилей марки Mercedes-Benz из линейки EQ, а вот что будет со словенским заводом в Ново-Место, пока неизвестно.

Новые модели smart будут производиться в Китае на мощностях Geely. Что это будут за машины, пока непонятно, но заявлено, что они будут позиционироваться в В-классе, то есть окажутся крупнее, чем нынешние fortwo и forfour, и при этом сохранят премиальный статус, то есть буду недешёвыми.

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Согласно ранее озвученным планам, производство бензиновых смартов прекратится уже в середине этого года. Это значит, что до 2022-го марка smart будет узконишевой, ведь в прошлом году электрические версии составили менее 2% от 128 802 реализованных маркой автомобилей. В России электрические смарты никогда официально не предлагались, и будущее марки в нашей стране пока не определено. В 2018 году российские дилеры smart реализовали 689 автомобилей (на 26% меньше, чем в 2017-м), из них 549 составили двухдверки fortwo.

Авто и бизнес Daimler городские автомобили планы премиум-сегмент слияния и поглощения электромобили электромобиль Geely Smart
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
diver alex

Слишком резво китайцы хапают скупая производителей авто по всему миру. Рано или поздно они надорвутся...

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