Спасибо, что живой: smart отдан на поруки Geely

Концерн Daimler решил судьбу принадлежащего ему убыточного бренда smart: его развитием займётся холдинг Geely. Производство будет перенесено в Китай, модельный ряд составят исключительно электромобили.

Слухи о том, что Daimler больше не хочет самостоятельно нести расходы по поддержанию жизни убыточного бренда smart, подтвердились, однако ликвидировать марку не будут. Как мы и надеялись, на smart нашёлся покупатель, им стал китайский холдинг Geely, при этом полностью от смарта Daimler избавляться не хочет. Немцы и китайцы создадут совместное равнодолевое предприятие, но фактически заниматься развитием бредна будет Geely: китайская сторона возьмёт на себя расходы на проектирование новинок, их производство и продвижение по всему миру, а Daimler будет отвечать за дизайн, то есть smart, в сущности, практически ничего ему не будет стоить.

Сумма сделки не разглашается, её конкретные параметры будут определены лишь к концу этого года, а пока Дитер Цетше (глава Daimler) и Ли Шуфу (глава Geely) пожали друг другу ручки в знак светлого будущего марки smart. Заметим, кстати, что Ли Шуфу в феврале прошлого года приобрёл 9,69% акций концерна Daimler, то есть покупка smart – это ещё один узелок, который свяжет немецкое и китайское предприятия.

Прежде Daimler планировал превратить smart в исключительно электромобильный бренд, и эта концепция остаётся в силе, вот только новых моделей, разработанных Geely, придётся подождать до 2022 года, а пока Daimler продолжит сборку текущих моделей fortwo и forfour на своих заводах во Франции в Словении. В перспективе французский завод в Амбахе займётся сборкой младших электромобилей марки Mercedes-Benz из линейки EQ, а вот что будет со словенским заводом в Ново-Место, пока неизвестно.

Новые модели smart будут производиться в Китае на мощностях Geely. Что это будут за машины, пока непонятно, но заявлено, что они будут позиционироваться в В-классе, то есть окажутся крупнее, чем нынешние fortwo и forfour, и при этом сохранят премиальный статус, то есть буду недешёвыми.

Согласно ранее озвученным планам, производство бензиновых смартов прекратится уже в середине этого года. Это значит, что до 2022-го марка smart будет узконишевой, ведь в прошлом году электрические версии составили менее 2% от 128 802 реализованных маркой автомобилей. В России электрические смарты никогда официально не предлагались, и будущее марки в нашей стране пока не определено. В 2018 году российские дилеры smart реализовали 689 автомобилей (на 26% меньше, чем в 2017-м), из них 549 составили двухдверки fortwo.