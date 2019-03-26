Смарту действительно крышка! Его не спасут даже электромобили

Новый глава Daimler Ола Келениус не склонен церемониться с убыточным брендом smart и рассматривает вариант его ликвидации. Окончательное решение будет принято к концу текущего года.

Наш заголовок «Смарту – крышка» к новости о концептуальном кабриолете forease+, подготовленном маркой smart для Женевского автосалона 2019, оказался пророческим. Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в Даймлере сообщила, что новый глава концерна Ола Келениус, который в мае этого года придёт на смену Дитеру Цетше, может упразднить smart, поскольку тот не способен приносить прибыль.

Марка, под которой Daimler решил продавать премиальные городские малолитражки, вышла на рынок в конце 1998-го и с тех пор генерирует примерно 500-700 млн евро убытков ежегодно. Дело в том, что в А-классе традиционно лидируют дешёвые машины и стрясти в нём с потребителя премиальную наценку очень непросто. В 2018-м глобальные продажи марки smart упали на 4,6% (по сравнению с результатами продаж 2017-го) и составили 128 802 автомобиля. Из них большая часть (97 346 шт.) реализованы на территории Евросоюза, а доля электрических модификаций составила всего порядка полутора тысяч единиц. В России в прошлом году было продано 689 смартов, на 26% меньше, чем в 2017-м, при этом «электрички» у нас официально не представлены.

Прошлогодний план развития концерна Daimler в сторону повальной электрификации предполагал, что после 2020 года smart будет производить исключительно электромобили, но, очевидно, Келениусу такая перспектива не очень нравится. В сегменте электромобилей наиболее перспективными выглядят модели с большим запасом хода на одной зарядке, что подтвердил взрывной рост спроса в Европе на Tesla Model 3 в феврале: продано 3630 штук, благодаря чему «трёшка» заняла лидирующую позицию в сегменте, обогнав Renault Zoe (продано 2884 шт.) и Nissan Leaf (2333 шт.). Разместить батарею большой ёмкости в маленьком двуместном автомобиле невозможно, а значит, smart обречён на короткоходность и, как следствие, скромные продажи. Возможно, конечно, что для смарта к концу года придумают какую-нибудь новую бизнес-стратегию, и марка ещё поживёт, но вероятность этого события невелика: Daimler сейчас слишком много (десятки миллиардов евро) инвестирует в электромобили марки Mercedes-Benz, и заниматься спасением бренда smart у него, скорее всего, нет ни сил, ни времени. Хорошим выходом была бы продажа смарта какому-нибудь амбициозному стартапу, в том числе китайскому, но много за него не дадут, так что, скорее всего, smart просто сдадут в архив, и автомобили этой марки постепенно исчезнут с городских улиц.