Бизнес ×
  • Renault может воскресить несколько старых названий для своих новых моделей

Renault может воскресить несколько старых названий для своих новых моделей

11.01.2021 1263 0 0

Французская компания может вернуть в модельный ряд «переосмысления» классических Renault 4 и 5 в виде электромобилей.

 

У одной из крупнейших европейских компаний дела идут неплохо: на старосветском рынке дилеры Renault в 2019 году реализовали 1 057 450 машин. Этот результат всего на 2,4% меньше, чем годом ранее. В прошлом году продажи заметно снизились: с января по ноябрь 2020-го клиенты купили 731 334 экземпляра (-24%), однако это можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса.

На фото: Renault 4

Как и многие другие европейские автопроизводители, в Renault продолжают развивать направление «зелёных» моделей. Как сообщает Automotive News Europe со ссылкой на собственные источники в компании, модельный ряд бренда может пополниться новинками со знакомыми названиями. 

Возвращение имён, которые, как ожидается, дадут новым электрокарам, пройдёт в рамках очередного этапа реструктуризации, которому дали название Renaulution (судя по всему, это слово образовано от Renault и Revolution). Подробнее о нём нынешний глава компании Лука де Мео (прежде руководил Seat) расскажет 14 января текущего года.

На фото: Renault 5
1 / 2
На фото: Renault 5
2 / 2

По данным агентства, компания может возродить в виде «зелёной» новинки так называемый «классический» Renault 5 (R5, Le Car), который в 1996 году заменила модель Clio. Также можно ожидать пополнение ряда за счёт некого электрического переосмысления автомобиля 4L, основанного на ситикаре, который выпускался в 1960-ых годах и составлял конкуренцию Mini и Fiat 500.

Каких либо иных подробностей о будущих моделях Renault пока не сообщается. Не исключено, что новинки французского бренда могут разделить платформу с нынешним электрическим хэтчбеком Zoe. Другой вариант – использование новой модульной «тележки» разработки альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: речь идёт о CMF-EV, её компания намерена использовать для создания серийной версии Megane eVision. Также она лежит в основе паркетника Nissan Ariya.

На фото: концепт Renault Megane eVision
1 / 2
На фото: концепт Renault Megane eVision
2 / 2

Как мы сообщали ранее, электрический концепт Megane eVision был представлен в середине октября прошлого года. Он ляжет в основу «пятого» Megane, который, по плану, поступит в продажу до конца этого года. У нового хэтчбека будет передний привод, один электромотор с отдачей в 217 л.с. и с максимальным крутящим моментом в 300 Нм. На разгон с места до «сотни» серийному электромобилю нужно будет менее восьми секунд.

Ожидается, что компания сосредоточится на прибыльных моделях, в этом случае плохо продаваемые автомобили могут оказаться под угрозой сокращения. По данным Reuters, в так называемой «зоне поражения» сейчас находится теряющий клиентов минивэн Espace. Также у группы Renault есть план по выходу на новые рынки, а у принадлежащей ей марки Alpine, возможно, будет три новых электрических модели. Подробнее о планах Рено мы узнаем чуть позже на этой неделе.

авторынок электромобиль новинки бизнес Renault

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Изменения для автовладельцев в 2021 году: что вступает в силу с января и что – позже Новый год принес с собой новые изменения в жизни автовладельцев. Какие-то из них уже были давно известны и просто вступают в силу, какие-то появились недавно, а какие-то остаются в статусе «... 725 0 1 11.01.2021
Статьи / Практика Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать? Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, мож... 4683 0 12 09.01.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Sorento XM У вас большая семья, вы любите путешествовать, у вас есть родственники в деревне, которых вы регулярно навещаете, и, значит, вам нужен большой полноприводный автомобиль с солидным багажником... 7819 0 0 07.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 176291 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 71894 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 58026 8 62 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings