Renault может воскресить несколько старых названий для своих новых моделей

У одной из крупнейших европейских компаний дела идут неплохо: на старосветском рынке дилеры Renault в 2019 году реализовали 1 057 450 машин. Этот результат всего на 2,4% меньше, чем годом ранее. В прошлом году продажи заметно снизились: с января по ноябрь 2020-го клиенты купили 731 334 экземпляра (-24%), однако это можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса.



На фото: Renault 4

Как и многие другие европейские автопроизводители, в Renault продолжают развивать направление «зелёных» моделей. Как сообщает Automotive News Europe со ссылкой на собственные источники в компании, модельный ряд бренда может пополниться новинками со знакомыми названиями.

Возвращение имён, которые, как ожидается, дадут новым электрокарам, пройдёт в рамках очередного этапа реструктуризации, которому дали название Renaulution (судя по всему, это слово образовано от Renault и Revolution). Подробнее о нём нынешний глава компании Лука де Мео (прежде руководил Seat) расскажет 14 января текущего года.

На фото: Renault 5 1 / 2 На фото: Renault 5 2 / 2

По данным агентства, компания может возродить в виде «зелёной» новинки так называемый «классический» Renault 5 (R5, Le Car), который в 1996 году заменила модель Clio. Также можно ожидать пополнение ряда за счёт некого электрического переосмысления автомобиля 4L, основанного на ситикаре, который выпускался в 1960-ых годах и составлял конкуренцию Mini и Fiat 500.

Каких либо иных подробностей о будущих моделях Renault пока не сообщается. Не исключено, что новинки французского бренда могут разделить платформу с нынешним электрическим хэтчбеком Zoe. Другой вариант – использование новой модульной «тележки» разработки альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: речь идёт о CMF-EV, её компания намерена использовать для создания серийной версии Megane eVision. Также она лежит в основе паркетника Nissan Ariya.



На фото: концепт Renault Megane eVision 1 / 2 На фото: концепт Renault Megane eVision 2 / 2

Как мы сообщали ранее, электрический концепт Megane eVision был представлен в середине октября прошлого года. Он ляжет в основу «пятого» Megane, который, по плану, поступит в продажу до конца этого года. У нового хэтчбека будет передний привод, один электромотор с отдачей в 217 л.с. и с максимальным крутящим моментом в 300 Нм. На разгон с места до «сотни» серийному электромобилю нужно будет менее восьми секунд.

Ожидается, что компания сосредоточится на прибыльных моделях, в этом случае плохо продаваемые автомобили могут оказаться под угрозой сокращения. По данным Reuters, в так называемой «зоне поражения» сейчас находится теряющий клиентов минивэн Espace. Также у группы Renault есть план по выходу на новые рынки, а у принадлежащей ей марки Alpine, возможно, будет три новых электрических модели. Подробнее о планах Рено мы узнаем чуть позже на этой неделе.

