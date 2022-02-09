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Кроссовер Renault Austral: новые официальные фото и дата премьеры

09.02.2022 601 0 0

Французская марка продолжает подогревать интерес к паркетнику, который придет на смену модели Kadjar. На этот раз чуть подробнее рассказали об отделке.

 

Мы уже видели фото тестовых прототипов Renault Austral, тизеры кросса без камуфляжа и дизайн-скетчи интерьера. И вот очередные картинки, причем опять салона. Зато вдобавок компания наконец-то озвучила точную дату премьеры: полностью паркетник раскроется онлайн 8 марта текущего года. Ну и традиционно напомним, что имя нового SUV вовсе не привязано к Австралии: название происходит от латинского слова australis, то есть «южный», и должно вызывать в воображении «эмоции и жар южного полушария».

В сегодняшнем релизе внимание уделено отделке интерьера. Заявлено, что внутри использованы высококачественные материалы: например, у передней панели и карт дверей «очень мягкое» покрытие, также есть декор из натурального дерева и сатинированного хрома. Плюс диодная подсветка. Отдельного изображения удостоился центральный подлокотник – его можно двигать вперед-назад, при этом он будет издавать «механический щелкающий звук», напоминающий о замке сейфа.

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А вообще салон Renault Austral сделали в стиле электрокара Megane E-Tech Electric: паркетнику тоже достались цифровая «приборка» (12,3”) и экран мультимедийной системы (12”), которые визуально выглядят одним целым – в виде перевернутой L. В компании это считают «монолитным» дисплеем, хотя между экранами расположен вертикальный воздуховод. В центральный тоннель встроен бокс, есть ниша и под тачскрином, еще предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона и электропривод спинки заднего дивана (им можно управлять с помощью кнопки, расположенной в багажнике).

Особенности экстерьера – блестящие «штрихи» на радиаторной решетке, фары с «загогулинами» ходовых огней и задние фонари с «ответвлениями» (разумеется, оптика светодиодная).

Кроссовер Renault Austral является родственником Nissan Qashqai третьей генерации, в основе обеих моделей лежит доработанная платформа CMF C/D. При этом новинка французской марки крупнее и Ниссана, и паркетника Renault Kadjar, на смену которому она придет (Каджар – родственник «второго» Кашкая): длина Austral составляет 4,51 метра (показатель Kadjar – 4,42 м, свежего Qashqai – 4,49 м).

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По предварительным данным, в Европе новый SUV Рено предложат только с гибридными установками. Будет два «мягких» гибрида – с турбомотором 1.3 TCe и 12-вольтовым стартер-генератором и турбодвижком 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором. На вершине гаммы окажется полноценный гибрид E-Tech мощностью 200 л.с.

После того, как Renault Austral освоит рынок, у него появится трехрядный брат – компания уже подтвердила разработку такого SUV. А вот доберутся ли новые кроссоверы до России – пока неизвестно. К слову, Renault Kadjar у нас не был представлен.

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