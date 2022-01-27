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  • Преемник Koleos: в Renault подтвердили, что линейка пополнится за счёт семиместного кроссовера

Преемник Koleos: в Renault подтвердили, что линейка пополнится за счёт семиместного кроссовера

27.01.2022 358 0 0

Ближайшими «родственниками» новинки французского бренда окажутся Nissan Qashqai и пока не представленный Renault Austral.

 

Входящие в альянс компании Renault, Nissan и Mitsubishi Motors представили расширенный план дальнейшего развития своих брендов – Alliance 2030. Согласно новой стратегии, уже к 2026 году доля использования общих платформ должна быть доведена до 80% (сейчас – 60%). В дальнейшем альянс, в силу актуальных глобальных тенденций, собирается сфокусироваться на разработке и выпуске электромобилей: в течение следующих пяти лет на эти цели будет инвестировано 23 млрд евро.

Скриншот с презентации стратегии Alliance 2030

Отметим, франко-японский производитель к 2050 году намерен достичь углеродной нейтральности. Достичь этой цели поможет новая стратегия. Альянс «Renault-Nissan-Mitsubishi» намерен к 2030-му вывести на рынок в общей сложности 35 новых полностью «зелёных» моделей. Все они будут построены на пяти общих платформах.

На фото: актуальный Renault Koleos

В альянсе создали методику «разумной дифференциации»: с её помощью участники определяют требуемый уровень унификации для каждого автомобиля на базе имеющихся платформ, силовых установок и т.д. Как пояснили в пресс-центре, для пяти моделей трёх брендов будет использоваться общая платформа – CMF-CD – для автомобилей, соответственно, сегментов C и D: речь идёт о Nissan Qashqai и X-Trail, Mitsubishi Outlander, Renault Austral и о будущем семиместном SUV французской марки.

Таким образом в компании официально подтвердили появление «старшего брата» пока не представленного пятиместного кроссовера Renault Austral, который заменит Kadjar. Предполагается, что анонсированная трёхрядная новинка придёт на смену паркетнику Koleos. Ранее прототип нового SUV в камуфляже уже ловили фотошпионы в ходе дорожных испытаний. По предварительным данным, Renault представит свой новый семиместный автомобиль в 2023 году.

На фото: салон актуального кроссовера Renault Koleos

Какой окажется «начинка» предполагаемого преемника Renault Koleos, пока неизвестно. Предполагается, что его «младший брат» – Austral – в Европе будет доступен только с гибридными установками. В линейке ожидается пара «мягких» гибридов, в основе установки первого может оказаться турбомотор 1.3 TCe, работающий в тандеме с 12-вольтовым стартер-генератором, второго – турбированный двигатель 1.2 TCe, идущий в комплекте с 48-вольтовым «электродовеском». Топовым, вероятно, станет полноценный гибрид E-Tech, мощность установки равна 200 л.с.

В альянсе «Renault-Nissan-Mitsubishi» считают, что использование пяти общих платформ для всех моделей входящих в альянс марок позволит каждой отдельной компании сконцентрироваться на потребностях своих клиентов, на собственных ключевых моделях и основных рынках сбыта, а также поможет сократить расходы при внедрении различных инноваций.

На фото: прототип пятиместного кроссовера Renault Austral

В ходе презентации новой стратегии Alliance 2030 стало также известно о дальнейших планах Mitsubishi и Nissan. Так, компания с «алмазным» логотипом показала тизеры пары новинок, предназначенных для Европы (в их основу лягут модели Renault), а второй японский производитель анонсировал новый электрокар, который придёт на замену «крохе» Micra.

Отметим, одним из пунктов расширенного плана развития альянса станет появление новой платформы CMF-BEV, предназначенной для электрокаров. Известно, что она ляжет в основу уже упомянутой модели, которая на старосветском рынке заменит Nissan Micra, а также возрождённого Renault 5.

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