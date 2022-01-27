Бизнес ×

Анонсирован новый Mitsubishi ASX для Европы: он сделан из Renault

27.01.2022 738 0 0

Свежий паркетник японской марки выйдет на рынок в следующем году. Компанию ему составит еще один компакт – тоже на основе французской модели.

 

В представленной в 2020-м стратегии развития Renault-Nissan-Mitsubishi, которая предусматривала «раздел» мира между брендами Альянса, компании Mitsubishi, по сути, было предписано свернуть свою деятельность в Европе. Однако в 2021-м объявили о том, что «три бриллианта» все же сохранят присутствие в Старом Свете, причем для этого региона готовят новинки – это будут перелицованные Renault. Какие именно модели французской марки станут донорами – тогда не уточнялось, имена грядущих премьер Mitsubishi тоже не назывались. Теперь же один из автомобилей японского бренда анонсирован официально: в начале 2023 года европейцам предложат новый кроссовер ASX. Об этом говорится в опубликованной сегодня очередной версии плана развития Альянса (Alliance 2030), и там же есть первый тизер.

1 / 2
2 / 2

Модель, которую взяли за основу для следующего Mitsubishi ASX, по-прежнему не раскрыта, заявлено лишь, что это «европейский бестселлер Renault». Впрочем, догадаться несложно: кроссовер Mitsubishi сделан из Renault Captur. Напомним, «старосветский» паркетник Рено заметно отличается от российского Kaptur: еврокросс построен на платформе CMF-B, тогда как в основе нашего актуального Каптюра лежит «тележка», которая, хоть ее в компании и называют новой, многое взяла от B0.

Европейский Renault Captur
1 / 5
Европейский Renault Captur
2 / 5
Европейский Renault Captur
3 / 5
Европейский Renault Captur
4 / 5
Европейский Renault Captur
5 / 5

Только лишь перевешиванием эмблем японская марка не ограничится – у ASX свой дизайн экстерьера. Так, паркетник получит иные головную оптику и радиаторную решетку, хотя фирменного для Mitsubishi «икса» что-то не видно. Еще, возможно, переделают бамперы. В салоне же сходство, скорее всего, окажется сильнее – ждем мультимедиа-систему с вертикальным тачскрином.

В Европе новый Mitsubishi ASX точно будет гибридом (у Renault Captur две гибридные версии — «обычная» или подзаряжаемая, с установкой E-Tech), а вот «традиционные» варианты пока под вопросом (у донорского кросса Рено такие имеются).

Актуальный Mitsubishi ASX
1 / 4
Актуальный Mitsubishi ASX
2 / 4
Актуальный Mitsubishi ASX
3 / 4
Актуальный Mitsubishi ASX
4 / 4

Одновременно подтверждена и вторая новинка Mitsubishi для Старого Света, но ее имя еще не названо, да и картинку в презентации пока сложно назвать тизером – скорее, «схематичное» изображение. Это тоже будет переделанная модель Renault – тоже «бестселлер». Судя по всему, за основу возьмут хэтчбек Renault Clio.

Новые модели Mitsubishi будут производить там же, где собирают родственные Рено. Стало быть, ASX «пропишется» на испанском заводе. Появится ли такой кроссовер на других рынках – пока неизвестно. Не исключено, что для остальных стран Mitsubishi готовит совсем другой новый ASX, ведь европейский паркетник наверняка будет иметь только передний привод.

Что еще интересного в стратегии Alliance 2030? Разумеется, основное внимание в ней уделено «электричкам». Так, к четырем нынешним платформам, созданным для «зеленых» моделей, в 2024 году присоединится еще одна – CMF-BEV, на ней будут построены возрожденный Renault 5 и некий новый хэтч Nissan, который в Европе придет на смену модели Micra. Остальные электрические «тележки» Renault-Nissan-Mitsubishi: CMF-AEV (Dacia Spring), KEI-EV (для кей-каров Nissan и Mitsubishi), LCV-EV («зеленые» версии Renault Kangoo и Nissan Town Star) и CMF-EV (Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric). Всего к 2030 году Альянс планирует вывести на рынок 35 новых «полностью электрифицированных автомобилей». Но и новые модели с ДВС тоже будут: помимо двух премьер Mitsubishi, также ожидается семиместный кроссовер Renault – родственник Renault Austral и «третьего» Nissan Qashqai.

кроссовер авторынок новинки Европа гибридные авто бизнес Mitsubishi Mitsubishi ASX Renault Renault Captur

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Шоу-стоппер как инвестиция: опыт владения Morgan 3-Wheeler Подобные автомобили в большинстве случаев пылятся в музеях, без ключа и без бензина, неспособные в полной мере передать дух своей эпохи. За редким, правда, исключением! Morgan 3-Wheeler – ре... 562 1 1 27.01.2022
Статьи / Авто с пробегом Fiat Doblo l с пробегом: кузов способен на многое, а блок управления двигателем – нет Fiat Doblo в сознании многих связан исключительно с коммерческой деятельностью. Зря, потому что он мог быть интересным семейным пяти- и даже семиместным автомобилем. Впрочем, как рабочая лош... 3448 0 1 26.01.2022
Статьи / Авто недели Можно доплатить за спокойствие: стоит ли покупать Mitsubishi Outlander II за миллион рублей Несмотря на постоянный рост цен, выбрать полноприводный кроссовер или внедорожник за миллион или чуть больше еще возможно. Например, это может быть крупный Hyundai ix55, более компактный R... 6450 16 3 25.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 13271 21 20 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 12889 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 12688 16 7 30.09.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings