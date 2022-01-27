Анонсирован новый Mitsubishi ASX для Европы: он сделан из Renault

Свежий паркетник японской марки выйдет на рынок в следующем году. Компанию ему составит еще один компакт – тоже на основе французской модели.

В представленной в 2020-м стратегии развития Renault-Nissan-Mitsubishi, которая предусматривала «раздел» мира между брендами Альянса, компании Mitsubishi, по сути, было предписано свернуть свою деятельность в Европе. Однако в 2021-м объявили о том, что «три бриллианта» все же сохранят присутствие в Старом Свете, причем для этого региона готовят новинки – это будут перелицованные Renault. Какие именно модели французской марки станут донорами – тогда не уточнялось, имена грядущих премьер Mitsubishi тоже не назывались. Теперь же один из автомобилей японского бренда анонсирован официально: в начале 2023 года европейцам предложат новый кроссовер ASX. Об этом говорится в опубликованной сегодня очередной версии плана развития Альянса (Alliance 2030), и там же есть первый тизер.

1 / 2 2 / 2

Модель, которую взяли за основу для следующего Mitsubishi ASX, по-прежнему не раскрыта, заявлено лишь, что это «европейский бестселлер Renault». Впрочем, догадаться несложно: кроссовер Mitsubishi сделан из Renault Captur. Напомним, «старосветский» паркетник Рено заметно отличается от российского Kaptur: еврокросс построен на платформе CMF-B, тогда как в основе нашего актуального Каптюра лежит «тележка», которая, хоть ее в компании и называют новой, многое взяла от B0.



Европейский Renault Captur 1 / 5 Европейский Renault Captur 2 / 5 Европейский Renault Captur 3 / 5 Европейский Renault Captur 4 / 5 Европейский Renault Captur 5 / 5

Только лишь перевешиванием эмблем японская марка не ограничится – у ASX свой дизайн экстерьера. Так, паркетник получит иные головную оптику и радиаторную решетку, хотя фирменного для Mitsubishi «икса» что-то не видно. Еще, возможно, переделают бамперы. В салоне же сходство, скорее всего, окажется сильнее – ждем мультимедиа-систему с вертикальным тачскрином.



В Европе новый Mitsubishi ASX точно будет гибридом (у Renault Captur две гибридные версии — «обычная» или подзаряжаемая, с установкой E-Tech), а вот «традиционные» варианты пока под вопросом (у донорского кросса Рено такие имеются).

Актуальный Mitsubishi ASX 1 / 4 Актуальный Mitsubishi ASX 2 / 4 Актуальный Mitsubishi ASX 3 / 4 Актуальный Mitsubishi ASX 4 / 4

Одновременно подтверждена и вторая новинка Mitsubishi для Старого Света, но ее имя еще не названо, да и картинку в презентации пока сложно назвать тизером – скорее, «схематичное» изображение. Это тоже будет переделанная модель Renault – тоже «бестселлер». Судя по всему, за основу возьмут хэтчбек Renault Clio.



Новые модели Mitsubishi будут производить там же, где собирают родственные Рено. Стало быть, ASX «пропишется» на испанском заводе. Появится ли такой кроссовер на других рынках – пока неизвестно. Не исключено, что для остальных стран Mitsubishi готовит совсем другой новый ASX, ведь европейский паркетник наверняка будет иметь только передний привод.

Что еще интересного в стратегии Alliance 2030? Разумеется, основное внимание в ней уделено «электричкам». Так, к четырем нынешним платформам, созданным для «зеленых» моделей, в 2024 году присоединится еще одна – CMF-BEV, на ней будут построены возрожденный Renault 5 и некий новый хэтч Nissan, который в Европе придет на смену модели Micra. Остальные электрические «тележки» Renault-Nissan-Mitsubishi: CMF-AEV (Dacia Spring), KEI-EV (для кей-каров Nissan и Mitsubishi), LCV-EV («зеленые» версии Renault Kangoo и Nissan Town Star) и CMF-EV (Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric). Всего к 2030 году Альянс планирует вывести на рынок 35 новых «полностью электрифицированных автомобилей». Но и новые модели с ДВС тоже будут: помимо двух премьер Mitsubishi, также ожидается семиместный кроссовер Renault – родственник Renault Austral и «третьего» Nissan Qashqai.

