Renault Captur-2021: отставка дизеля, версия «под спорт» и обновки для топового SUV

В заголовке нет опечатки, ведь речь идет о модели для европейского рынка, а не о нашем Kaptur. В Старом Свете паркетник теперь доступен в «оспортивленной» версии RS Line, кроме того, слегка модернизирована «роскошная» модификация Initial Paris, реформы коснулись и моторной гаммы.

Еврокросс Renault Captur с 2019 года пребывает во втором поколении, от российского Kaptur он отличается не только написанием имени и дизайном, но и платформой: SUV для Старого Света построен на «тележке» CMF-B, тогда как в основе нашего актуального паркетника (он пережил рестайлинг в прошлом году) лежит платформа, которая, хоть ее в компании и называют новой, многое взяла от B0. А сегодня компания объявила о старте продаж в Европе кроссовера 2021 модельного года.

Главное – в отставку отправлен дизель 1.5 Blue dCi (95 или 115 л.с.), до эконорм Euro 6D-Full его доводить не стали. Бензиновая «турботройка» 1.0 TCe теперь выдает 90 вместо прежних 100 л.с., у «турбочетверки» 1.3 TCe отныне один вариант – мощностью 140 л.с. (были версии на 130 и 155 л.с.). Как и прежде, Captur можно приобрести с 1.0 TCe, работающим на газе (отдача такого мотора составляет 100 л.с.), также доступен подзаряжаемый гибрид E-Tech с установкой на основе мотора 1.6 (совокупная отдача – 160 л.с.). Позже на рынок выйдет гибридный кросс без возможности подключения к розетке. Европейский кроссовер предлагается с «механикой» или роботизированной коробкой EDC с двумя сцеплениями, полный привод ему не положен в принципе – только передний.

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В 2021 модельном году Captur обрел «оспортивленную» версию RS Line – такая есть у Megane и Arkana («старосветский» купеобразный паркетник тоже заметно отличается от российской Арканы, о чем Kolesa.ru рассказывал ранее). Вообще Каптюр в варианте «под спорт» был засвечен еще минувшей осенью, но тогда его фото втиснули в релиз, посвященный гибридизации моделей марки, поэтому «оспортивленный» еврокросс остался почти незамеченным. Особенности экстерьера – более агрессивный передний бампер, у нижней решетки сетка с крупными ячейками, а сзади красуются два трапециевидных патрубка выхлопной системы (впрочем, один из них – лишь имитация). Еще кроссу достались 18-дюймовые оригинальные диски, на крыльях и багажной двери имеются бейджи RS Line.



Renault Captur RS Line 1 / 5 Renault Captur RS Line 2 / 5 Renault Captur RS Line 3 / 5 Renault Captur RS Line 4 / 5 Renault Captur RS Line 5 / 5

Внутри «оспортивленного» Captur – обитое перфорированной кожей рулевое колесо, вставки «под карбон», плюс красные полоски на дефлекторах обдува и обивке кресел, алюминиевые плашки на порогах. Также в арсенале новинки значатся виртуальная «приборка», мультимедийная система с вертикальным тачскрином, беспроводная зарядка для телефона.



Captur RS Line предложен со 140-сильным мотором и в виде подключаемого гибрида.

Renault Captur RS Line

Обновки есть и у топового исполнения Initiale Paris, которое от прочих отличается декором и расширенным оснащением: в список стандартного оборудования такого SUV теперь входят камеры кругового обзора и хромированные подрулевые лепестки.



Самой дешевой комплектации Life больше нет, так что базовой стала Zen – от 21 750 евро, что эквивалентно примерно 1 952 000 рублей по текущему курсу. За Renault Captur RS Line просят минимум 28 400 евро (около 2 549 000 рублей), а цена Initiale Paris начинается с отметки в 31 850 евро (2 858 000 рублей).