Mitsubishi останется в Европе с переделанными моделями Renault

Японская марка «позаимствует» у французов две модели, выпускать их будет сама Groupe Renault. При этом продавать машины намерены лишь в некоторых «старосветских» странах.

В прошлом году альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил новую стратегию, предусматривающую «раздел» мира между его брендами – главной вотчиной для Mitsubishi стала Юго-Восточная Азия. Позже компания «с тремя бриллиантами» уточнила план своего развития: согласно ему, «вторым столпом» после АСЕАН объявлены Африка, Австралия, Ближний Восток и Южная Америка. Также Mitsubishi сохраняет присутствие в Северной Америке (к слову, именно там дебютировал новый Outlander), ничего пока не меняется и для России. А вот в Европе премьеры были отменены – фактически компания готовилась покинуть «старосветский» рынок, оставив за собой лишь послепродажное обслуживание. Пару недель назад сообщалось о том, что Mitsubishi все же может остаться в Старом Свете, загрузив своими моделями местные заводы Renault, причем якобы не все в руководстве японской фирмы были довольны пересмотром планов (подробнее – в нашем материале). Как бы то ни было, но сегодня объявлено официально: да, Mitsubishi не исчезнет из Европы. Но есть особенности.

Во-первых, японская марка будет присутствовать лишь в некоторых европейских странах. В каких именно – не уточняется, но точно известно, что Великобритания в их список не входит, так как праворульные версии для Старого Света выпускать не собираются. Во-вторых, решение Mitsubishi заморозить разработку новых автомобилей для Европы все еще в силе. Впрочем, без новинок европейцы не останутся: в 2023 году под брендом Mitsubishi им предложат пару перелицованных моделей Renault. Еще в сегодняшних пресс-релизах упомянут превратившийся после рестайлинга в гибрид Mitsubishi Eclipse Cross (на заглавном фото) – видимо, он по-прежнему будет присутствовать в европейской гамме марки.

Renault Captur и Clio — бестселлеры марки в Европе. Кроссовер уж точно кажется самым перспективным кандидатом на превращение в Mitsubishi 1 / 2 Renault Captur и Clio — бестселлеры марки в Европе. Кроссовер уж точно кажется самым перспективным кандидатом на превращение в Mitsubishi 2 / 2

Какие машины «позаимствуют» у Renault – не раскрывается. При этом в релизе непосредственно Mitsubishi говорится о том, что компания пока находится на стадии выбора моделей. Их выпуск наладят на мощностях Groupe Renault – судя по всему, имеются в виду французские заводы. Моделям Mitsubishi обещаны отличия, «отражающие ДНК» японского бренда. Между тем самыми продаваемыми автомобилями Renault в 2020-м в Европе стали Clio и паркетник Captur – ждем версии с двухэтажной оптикой и «тремя бриллиантами»?



Напомним, у французской и японской марок уже есть опыт OEM-сотрудничества: в 2020-м в Австралии и Новой Зеландии появился фургон Mitsubishi Express, который является клоном дореформенного Renault Trafic, обе модели производят на родине Рено.