Лишившись брата от Opel, фургон Renault Trafic обрёл нового – теперь от Mitsubishi

Японская марка показала новую коммерческую модель, для которой возродили имя Express. На данный момент фургон анонсирован лишь для Австралии и Новой Зеландии.

В гамме Mitsubishi уже был фургончик Express: под таким именем на австралийском рынке продавали Delica второго, третьего и четвертого поколений – на Зеленом континенте модель продержалась аж до 2013 года. Теперь же Экспрессом наречен фургон, который является клоном актуального Renault Trafic. Напомним, у Трафика есть еще несколько братьев – Nissan NV300, Fiat Talento и прежний Opel Vivaro. А вот нынешний Опель – это клон уже Peugeot Expert и Citroen Jumpy, ведь с 2017-го немецкая марка принадлежит французскому концерну PSA. Ну а Mitsubishi, если кто забыл, входит в альянс Renault-Nissan.

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Итак, от исходного Trafic новый Mitsubishi Express внешне отличатся лишь оформлением передней части: у «японца» своя радиаторная решетка, с двумя массивными плашками, вдобавок модели Renault после рестайлинга 2019 года еще положены светодиодные фары, тогда как у его брата их нет. Внутри фургон Mitsubishi тоже копирует Trafic, разве что заменили эмблему на рулевом колесе.

В Австралии и Новой Зеландии новый Express будет доступен с двумя вариантами колесной базы, с турбодизелями 1.6 и 2.0. Всех характеристик модели в Mitsubishi пока не раскрыли, но они, очевидно, такие же, как у донорского Trafic. Длина стандартного фургона Renault равна 4999 мм, расстояние между осями – 3098 мм, объем кузова – 5,2 кубометра; у растянутой версии эти показатели составляют 5399/3498 мм и 6 кубометров.

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Дизель 1.6 на местном Renault Trafic выдает 116 или 140 л.с. (300 или 340 Нм соответственно), отдача мотора 2.0 – 170 л.с. (380 Нм). При этом, по данным австралийских СМИ, базовая версия мотора 1.6 новому Express не досталась. Модель Mitsubishi предложат с шестиступенчатой «механикой», для двухлитрового двигателя за доплату можно будет заказать роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Полный привод ни для Trafic, ни для его клонов не предусмотрен — только передний.



В списке оборудования Express значатся: регулируемый по высоте и вылету руль, камера заднего вида, пять подушек безопасности, круиз-контроль, датчики дождя и света.

Renault Trafic после рестайлинга 2019 года 1 / 3 Renault Trafic после рестайлинга 2019 года 2 / 3 Renault Trafic после рестайлинга 2019 года 3 / 3

Модель Mitsubishi производят на том же французском заводе, что и Renault Trafic. При этом Express анонсирован только в виде фургона – версии «комби» (с двухрядной кабиной и грузовым отсеком) и микроавтобуса не будет, по крайней мере, на первом этапе. Также неизвестно, появится ли новинка Mitsubishi за пределами Австралии и Новой Зеландии. А в этих странах старт продаж запланирован на лето, цены еще не объявлены. Самый простой Renault Trafic в Австралии, к примеру, обойдется в 32 990 местных долларов, что эквивалентно около 1 584 000 рублей по текущему курсу.



Между тем сам Трафик скоро в очередной раз обновится – замаскированные прототипы уже ловили во время испытаний.