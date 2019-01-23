Opel Vivaro: теперь клон фургонов Peugeot и Citroen, а не Renault. Обещан полный привод

Opel Vivaro: теперь клон фургонов Peugeot и Citroen, а не Renault. Обещан полный привод

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Новый фургон немецкой марки выйдет на рынок летом текущего года. Сначала покупателям предложат модель с ДВС, позже в продаже появится ее электрическая версия.
 

Пару недель назад Opel представил новый минивэн Zafira Life – однообъемник является близнецом Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и Toyota ProAce Verso. Сегодня же немцы рассекретили грузовую версию модели. Как и предполагалось, фургон позиционируют в качестве Vivaro третьей генерации. Напомним, в предыдущих поколениях Виваро копировал Renault Trafic, однако с 2017 года Опель принадлежит концерну PSA, так что сотрудничество с Рено прекращено. Новый фургон – это клон Peugeot Expert, Citroen Jumpy и Toyota ProAce Van. В основе и грузовых, и пассажирских модификаций лежит платформа EMP2.

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Внешне от родственников Opel Vivaro можно отличить лишь по радиаторной решетке. Фары новинке достались от модели Citroen, задние фонари едины для всех машин. Салон Vivaro менять также не стали. Как и у остальных братьев, у фургона немецкой марки в Старом свете будет три варианта длины: 4,6 м, 4,95 м и 5,3 м. Грузоподъемность — 1,4 тонны. Позже появится версия «комбо», то есть с двумя рядами кресел и грузовым отсеком.

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О двигателях в Opel умолчали. Моторы, очевидно, также перешли с Peugeot Traveller/Citroen SpaceTourer – это дизели BlueHDi объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью от 95 до 177 л.с. Коробки – «механика» или «автомат». Как и для братьев, для Vivaro предусмотрены полноприводные варианты, их выпуском займется французская фирма Dangel. Кроме того, в 2020 году фургоны и минивэны Opel, Peugeot и Citroen (Toyota пока никаких анонсов не делала) еще обзаведутся полностью электрическими версиями, но подробностей об установках пока нет.

2019 Opel Zafira Panel Van

Заказы на новый Opel Vivaro с дизелем начнут принимать в феврале, тогда же, видимо, объявят цены. Старт «живых» продаж в Европе намечен на лето. Фургон предыдущего поколения в Германии, например, стоит от 30 226 евро, что эквивалентно около 2 274 000 рублей по актуальному курсу. Стартовый ценник Peugeot Expert и Citroen Jumpy в Германии единый – от 23 440 евро (около 1 763 000 рублей).

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Напомним, фургоны французских марок представлены и в России, для нашего рынка их пока собирают на калужском заводе «ПСМА Рус» (там же налажен выпуск и минивэнов Traveller/SpaceTourer). Марка Opel из РФ ушла несколько лет назад. В Сети периодически появляются слухи о возвращении бренда нашу страну, но сам концерн PSA пока хранит молчание по этому поводу. Собственно, и бизнес Peugeot Citroen в России под вопросом – об этом Kolesa.ru рассказывал ранее.

 

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