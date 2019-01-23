Opel Vivaro: теперь клон фургонов Peugeot и Citroen, а не Renault. Обещан полный привод
Пару недель назад Opel представил новый минивэн Zafira Life – однообъемник является близнецом Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и Toyota ProAce Verso. Сегодня же немцы рассекретили грузовую версию модели. Как и предполагалось, фургон позиционируют в качестве Vivaro третьей генерации. Напомним, в предыдущих поколениях Виваро копировал Renault Trafic, однако с 2017 года Опель принадлежит концерну PSA, так что сотрудничество с Рено прекращено. Новый фургон – это клон Peugeot Expert, Citroen Jumpy и Toyota ProAce Van. В основе и грузовых, и пассажирских модификаций лежит платформа EMP2.
Внешне от родственников Opel Vivaro можно отличить лишь по радиаторной решетке. Фары новинке достались от модели Citroen, задние фонари едины для всех машин. Салон Vivaro менять также не стали. Как и у остальных братьев, у фургона немецкой марки в Старом свете будет три варианта длины: 4,6 м, 4,95 м и 5,3 м. Грузоподъемность — 1,4 тонны. Позже появится версия «комбо», то есть с двумя рядами кресел и грузовым отсеком.
О двигателях в Opel умолчали. Моторы, очевидно, также перешли с Peugeot Traveller/Citroen SpaceTourer – это дизели BlueHDi объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью от 95 до 177 л.с. Коробки – «механика» или «автомат». Как и для братьев, для Vivaro предусмотрены полноприводные варианты, их выпуском займется французская фирма Dangel. Кроме того, в 2020 году фургоны и минивэны Opel, Peugeot и Citroen (Toyota пока никаких анонсов не делала) еще обзаведутся полностью электрическими версиями, но подробностей об установках пока нет.
Заказы на новый Opel Vivaro с дизелем начнут принимать в феврале, тогда же, видимо, объявят цены. Старт «живых» продаж в Европе намечен на лето. Фургон предыдущего поколения в Германии, например, стоит от 30 226 евро, что эквивалентно около 2 274 000 рублей по актуальному курсу. Стартовый ценник Peugeot Expert и Citroen Jumpy в Германии единый – от 23 440 евро (около 1 763 000 рублей).
Напомним, фургоны французских марок представлены и в России, для нашего рынка их пока собирают на калужском заводе «ПСМА Рус» (там же налажен выпуск и минивэнов Traveller/SpaceTourer). Марка Opel из РФ ушла несколько лет назад. В Сети периодически появляются слухи о возвращении бренда нашу страну, но сам концерн PSA пока хранит молчание по этому поводу. Собственно, и бизнес Peugeot Citroen в России под вопросом – об этом Kolesa.ru рассказывал ранее.
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