Mitsubishi. Итоги-2019: проводы Pajero, «прокладка» для СПИКа, провал по продажам, вероятный уход из Калуги…

В заголовке настоящей заметки, конечно, нет никакой опечатки. Сегодня у Mitsubishi действительно была итоговая пресс-конференция, но по результатам за 2018 год. Мы поговорили об этом с президентом российского представительства Mitsubishi Осаму Иваба и решили попутно подвести итоги и по текущему году, хотя он только начался.

Итак, для начала немного общих цифр с деталировкой. По сравнению с 2017 годом продажи новых машин Mitsubishi в России выросли на 86% и составили 45 390 машин. Лидером традиционно стал Outlander (24 511 шт.), который рванул на 45%, в первую очередь за счёт агрессивной маркетинговой политики и осеннего обновления. Логично, что на втором месте – тоже образец калужской сборки: Pajero Sport, который в 2018 году нашёл 9 492 покупателя против 4 637 в 2017 году. Среди импортируемых моделей, что логично, лидирует ASX (4 815 шт.), для которого 2018 год стал первым полным годом после возвращения на рынок. Напомним, что теперь ASX приходит к нам из Японии, в то время как до «перерыва» поставлялся из США.

По некоторым моделям небезынтересна помесячная деталировка. В среднем каждый месяц с января по ноябрь ASX продавался по 360 штук, а в декабре 2018 года дилерам отгрузили более 800 машин. Среднемесячные продажи Pajero Sport с января по ноябрь – 730 машин, а в декабре продали 1 414 машин. Менее выраженная, но схожая картина — по Outlander. Само собой, под конец года у нас набирают многие бренды, но если мы говорим о рывке Mitsubishi в декабре, то в данном случае он был осознанным. Директор «ММС Рус» не отрицает, что дилерам поставили задачу сработать по максимуму, и за успешную работу они получили бонусы. Кроме того, здесь сработало известие о том, что с января Mitsu поднимает цены: в декабре машины сметали, а вот в январе, по словам Осаму Иваба, резко ухудшилась пропорция между теми, кто приходит в салоны бренда, и теми из них, кто оформляет покупку. Новые цены на Mitsubishi неприятно удивляют россиян – а кто бы думал иначе!

Осаму Иваба подтвердил нашу догадку: в первом квартале у Mitsubishi будет резкое падение продаж. При этом, по словам президента представительства, марка всё отыграет по втором полугодии и увеличит продажи на 5% — то есть, примерно до 50 тысяч машин. К слову, декабрьский рывок и стимуляция дилеров объясняется ещё и тем, что в сентябре, когда Осаму Иваба заступил в должность лично, он поднял план продаж на 2018 год с 40 до 45 тысяч. То есть, для него уже было делом чести выполнить обязательства, и в общем, прямо скажем, спасли его от бесчестия и позора всего-то 390 машин. Поэтому, думается, дилеры получили ну очень большие бонусы.

Что касается ASX, то г-н Иваба сказал, что из-за наводнения в Японии срок поставки российских машин сильно сдвинулся, и перед декабрём все стоки были на исходе. При этом руководитель российского офиса Mitsubishi считает, что ежемесячные продажи ASX останутся на прежнем уровне или будут немного выше.

За счёт новых моделей сильно повысить продажи в 2019 году у Mitsu не получится. Может сыграть лишь тот факт, что для Eclipse Cross следующий год станет первым полным годом продаж – напомним, марка поступила к российским дилерам в апреле 2018 года. Можно было бы здорово увеличить продажи пикапов, тем более что в марте к нам приезжает новый L200, уже представленный на мировых рынках — однако в Калуге его не планируют локализовать ни при каких условиях. Дело в том, что этот автомобиль производится только на одном заводе в мире – в Таиланде, и «разгружать» это предприятие не планируют.

Есть и ещё новости, касающиеся модельного ряда марки в России. У нас совершенно точно не планируется запуск не только новой Delica – она останется японским продуктом, но и бестселлера модельного ряда Mitsubishi в Юго-Восточной Азии — Xpander. А вот потери будут: в этом году, а точнее, 14 декабря 2019 года, кончается ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на Pajero. Старый, легендарный, когда-то очень популярный. Продлевать сертификацию — то есть, в данном случае получать новую — российское представительство Mitsubihi не планирует. Поэтому те, кто хочет купить ветерана, но раздумывает – бегите в салоны.

А теперь – к самому важному. Вчера, 21 января, «Митсубиси Моторс Рус», которая как раз и занимается сертификацией машин и попутно является по этому вопросу представительством японской штаб-квартиры, в числе компаний альянса Renault-Nissan стала подписантом специнвестконтракта. Именно эта организация покупает Outlander и Pajero Sport у калужского завода «ПСМА Рус» и продаёт их российскому представительству, отвечающему за продажи и именующемуся «ММС Рус». Так вот: теперь от Правительства РФ «ПСМА Рус» (завод) никаких льгот получать не будет, а значит, цены на его продукцию возрастут. Но возрастут они только для российского представительства PSA Groupe (Peugeot-Citroen), поскольку «Митсубиси Моторс Рус» в рамках СПИКа будет получать государственные промышленные субсидии (ПС) и пускать их на компенсацию цены автомобилей, купленных у завода. А вот PSA Groupe этой возможности лишено. Таким образом, «ММС Рус», будет по-прежнему покупать Outlander и Pajero Sport по относительно низким ценам и далее продавать их дилерам, а цена на Citroen C4 седан, Peugeot 508 и французские фургоны проекта К0 резко возрастёт. Короче говоря, японцы для подписания СПИКа решили использовать отдельную «прокладку», что, в общем-то, не отменяет наших прошлых материалов: с тем же успехом к СПИКу могла присоединиться и «ММС Рус», а не «Митсубиси Моторс Рус».

Дальнейшие действия французов прогнозировать трудно – они не идут на контакт. А вот с японцами всё предельно ясно. В обмен на ПС «Митсубиси Моторс Рус» должна будет обеспечить инвестиции в российские предприятия. И с высокой долей вероятности это будут заводы альянса. Собственно, Осаму Иваба честно признался: «такие разговоры идут». И не могут не идти, ведь Mitsu на глобальном уровне – часть альянса, и адрес, по которому будет направлять инвестиции «Митсубиси Моторс Рус», определят именно в штаб-квартире. Никаких сомнений в том, что это будут российские предприятия альянса (Nissan, Renault, Автоваз), а не «ПСМА Рус» уже, кажется, не осталось.

Собственно, перевезти оборудование по сборке Outlander и Pajero Sport – дело довольно простое, причём даже не понадобится увозить всё. Скажем, покрасочные камеры можно с успехом использовать на новом месте – они все недозагружены. Впрочем, как и сами заводы альянса…