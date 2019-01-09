Новый минивэн Opel Zafira оказался близнецом моделей Peugeot и Citroen

Новый минивэн Opel Zafira оказался близнецом моделей Peugeot и Citroen

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Немецкая марка представила новый однообъемник. Модель будет доступна покупателям в трех вариантах длины.
 

Минивэн Opel назвали Zafira Life, он является близнецом однообъемников Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и Toyota ProAce Verso (в основе всех машин лежит платформа EMP2 концерна PSA). При этом «стандартную» Зафиру новый вэн из линейки немецкого бренда не вытеснит: хорошо знакомое и россиянам имя, вероятно, выбрали лишь для того чтобы привлечь семейных покупателей. На самом деле, Zafira Life пришла на смену родственной Renault Trafic модели Opel Vivaro, так как партнерство с Рено прекращено – с 2017 года Опель принадлежит PSA.

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Внешне от моделей Peugeot, Citroen и Toyota новинка отличается лишь оформлением передней части – у Zafira Life иная радиаторная решетка, у фар поменяли «начинку». Салон нового Опеля и вовсе идентичен соплатформенным Traveller, SpaceTourer и ProAce Verso, разница только в эмблеме на рулевом колесе. Как и «родственники», «немец» будет доступен в трех вариантах длины: Small (4,60 метра), Medium (4,95 метра) и Large (5,30 метра). В «базе» Zafira Life имеет два ряда кресел, для «средней» и «длинной» версий предусмотрен третий ряд. Всего может быть девять посадочных мест.

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О моторной гамме Zafira Life в Opel пока не сообщили. Очевидно, двигатели минивэну также достались от моделей PSA: в Европе Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer представлены с турбодизелями 1.5 (102 или 120 л.с.) и 2.0 (150 или 177 л.с.). Для «немца» анонсированы полноприводные версии, выпускать их будет французская компания Dangel (варианты 4×4 от этой фирмы есть и у Traveller/SpaceTourer). Кроме того, в 2021 году на рынок выйдет полностью электрическая Zafira Life, то есть минивэны Peugeot и Citroen также обзаведутся «зелеными» модификациями, хотя подробностей об установке таких машин на данный момент нет.

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Вместе с минивэном Opel дебютировал и предназначенный для британского рынка вариант под маркой Vauxhall. В Соединенном Королевстве машину будут продавать под именем Vivaro Life, так как компактвэн Zafira покинул Англию еще в прошлом году – превратить Зафиру в семейство, как в других странах, там не получилось бы. Кстати, производство и Zafira Life, и Vivaro Life наладят в Британии на заводе в Лутоне, тогда как модели Citroen, Peugeot и Toyota собирают во Франции.

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Vauxhall Vivaro Life
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Vauxhall Vivaro Life

Публичная премьера нового минивэна Opel состоится 18 января на автосалоне в Брюсселе, прием заявок откроют в феврале. Цены пока не объявлены. Во Франции, например, стартовая цена Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer едина – от 37 950 евро, что эквивалентно около 2 917 000 рублей по актуальному курсу.

Минивэны Peugeot и Citroen доступны и в РФ, для российского рынка автомобили собирают на калужском заводе «ПСМА Рус». Согласно данным нашего каталога «Подобрать авто», в Москве Traveller можно найти за 1 892 200 рублей, минимальный ценник SpaceTourer – 1 879 900 рублей.

Напомним, в этом году Opel также планирует представить новый фургон, который окажется близнецом Peugeot Expert и Citroen Jumpy — то есть, грузовых версий Traveller и SpaceTourer соответственно. Для фургона немецкой марки могут сохранить имя Vivaro.

Между тем в России автомобили Opel сегодня не продают. В Сети периодически появляются слухи о возвращении марки в нашу страну, но сам концерн PSA пока хранит молчание по этому поводу.

 

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