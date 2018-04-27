Фургоны-близнецы Peugeot Expert и Citroen Jumpy «прописались» на калужском заводе «ПСМА Рус» в марте этого года, а завтра, 28 апреля, на предприятии запустят производство полного цикла пассажирских версий «французов» — Traveller и SpaceTourer. Все четыре модели в РФ продают с 2017-го, ранее машины к нам поставляли из Франции.

1 / 2 На фото: слева - Peugeot Traveller, справа - Citroen SpaceTourer 2 / 2 На фото: слева - Peugeot Traveller, справа - Citroen SpaceTourer

Автомобили построены на платформе EMP2 концерна PSA. Вэны Traveller/SpaceTourer по-прежнему будут доступны в двух вариантах длины: Standart/M (4 959 мм) и Long/XL (5 309 мм). Обе модели предлагаются в семи- или восьмиместной версиях.

Локализация принесла Traveller и SpaceTourer новый мотор: если раньше минивэны у нас можно было купить только с дизелем 2.0 HDi мощностью 150 л.с., то теперь покупателям предложат машины еще и с дизелем 1.6 HDi с отдачей в 95 л.с. «Младший» мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», двухлитровый двигатель отныне работает в паре только с 6АКП (у импортных MPV дизель 2.0 комплектовался и МКП, и АКП). Такими же двигателями оснащаются и фургоны.

1 / 3 На фото: Peugeot Traveller 2 / 3 На фото: Peugeot Traveller 3 / 3 На фото: Peugeot Traveller

Цены у Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer одинаковые, автомобили с мотором 1.6 HDi стоят от 1 999 900 рублей. В российском офисе PSA отмечают, что вэны стали доступнее. На самом деле, прайс-листы «французов» начинались с тех же двух миллионов рублей на старте продаж в прошлом году, причем тогда у минивэнов был мотор 2.0. За последний год стоимость выросла – сегодня за импортные Traveller/SpaceTourer нужно отдать уже как минимум 2 129 000 рублей.

Цены Peugeot Traveller/Citroen SpaceTourer российского производства

Версия Двигатель Active/Feel Business VIP/Business Lounge Standart/M, 8 мест 1.6 HDi (95 л.с.), 5МКП 1 999 900 рублей — Standart/M, 8 мест 2.0 HDi (150 л.с.), 6АКП 2 249 900 рублей — Long/XL, 8 мест 2.0 HDi (150 л.с.), 6АКП 2 299 900 рублей — Long/XL, 7 мест 2.0 HDi (150 л.с.), 6АКП — 2 799 000 рублей

Заказы на машины локальной сборки начнут принимать также 28 апреля. На первом этапе Traveller/SpaceTourer предложат в комплектациях Feel и Active соответственно, с июня в продажу поступят топовые версии Business VIP (Traveller) и Business Lounge (SpaceTourer). Кстати, список оборудования пересмотрен: в «базу» теперь входят задние датчики парктроника и кожаный руль с кнопками управлением аудиосистемой; в дорогих вариантах добавлена система Grip Control.

1 / 3 На фото: Citroen SpaceTourer 2 / 3 На фото: Citroen SpaceTourer 3 / 3 На фото: Citroen SpaceTourer

Кроме того, у всех версий имеются система экстренного реагирования ЭРА-Глонасс, усиленная подвеска, увеличенный до 175 мм дорожный просвет, защита картера двигателя, аккумулятор увеличенной ёмкости, усиленный генератор.

Ранее стало известно о том, что другой бренд, входящий в концерн PSA, скоро выведет на российский рынок новинку: скоро до РФ должен добраться кроссовер DS 7 Crossback.