Новый Mitsubishi Outlander: крупнее и богаче, родня X-Trail, семь мест уже в базе, но не везде

Внешне кроссовер Mitsubishi четвертой генерации почти дословно повторил концепт 2019 года, салон тоже оформили по его мотивам. Пока представлена только «традиционная» версия – с техникой от последнего Nissan X-Trail, однако позже должен появиться еще и гибрид.

Кроссовер Outlander третьего поколения в строю с 2012-го. На новую модель Mitsubishi намекнула еще в 2016-м, показав шоу-кар GT-PHEV, но затем компания стала частью Renault-Nissan, боссы которого решили, что следующий Аутлендер будет унифицирован с продуктами альянса. Итого, «четвертый» SUV увидел свет только сейчас. Пока представлена версия лишь для Северной Америки, хотя ранее альянс (уже Renault-Nissan-Mitsubishi), рассказывая о новом географическом разделе мира, Штаты в приоритетные рынки не включал. Как бы то ни было, в США старт продаж новинки намечен на апрель, после чего модель появится еще в Канаде и Пуэрто-Рико.

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Итак, в основе Mitsubishi Outlander нового поколения лежит платформа CMF-C/D с задней многорычажной подвеской, на этой «тележке» построен и последний Nissan Rogue – так в Штатах зовется модель, в других странах известная под именем X-Trail (глобальный Икс-Трейл поколение еще не сменил). В релизе точные габариты «четвертого» Аутлендера не указаны, однако американские СМИ раздобыли слайд из презентации модели, согласно которому длина нового кросса равна 4709 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1748 мм, колесная база – 2705 мм. Для сравнения, размеры российского актуального Outlander: 4695/ 1810/ 1710 мм, расстояние между осями – 2670 мм. Ну и не забудем свежий Nissan Rogue, его длина равна 4648 мм, колесная база совпадает с новым Аутлендером.



Внешне кроссовер повторил другой концепт Mitsubishi – представленный в 2019-м Engelberg Tourer (его можно считать «развитием» GT-PHEV), разве что у серийного SUV чуть проще сделали бамперы, на радиаторной решетке появились горизонтальные блестящие полоски, а вместо камер установили обычные зеркала. «Фишки» экстерьера – двухъярусная светодиодная головная оптика (сверху расположены ходовые огни и поворотники, ниже идут блоки основных фар), узкие задние фонари и наружные зеркала на отдельных ножках. Кроме того, для кросса теперь предусмотрены 20-дюймовые колеса.



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Салон тоже оформили по мотивам прототипа 2019 года, тут выполненные в виде единой линии дефлекторы обдува, возвышающийся над передней панелью планшет мультимедийной системы (8- или 9-дюймовый) и джойстик вместо привычного селектора коробки. Плюс заявлены более качественные материалы отделки. Американский Outlander изначально семиместный (2+3+2), кресла второго ряда имеют продольную регулировку, их спинки делятся в пропорции 40:20:40. Впрочем, в других странах третий ряд, скорее всего, предложат за доплату.



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В «базе» — аналоговые приборы с 7-дюймовым экраном между, дорогим версиям положена виртуальная «приборка» (12,3 дюйма). А еще Outlander стал первой моделью марки, которая получила проекционный дисплей (10,8 дюйма). Также в списке оборудования значатся: панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, одиннадцать подушек безопасности (включая центральную, между передними креслами, она входит в базовое оснащение и должна предотвратить «столкновение» водителя и пассажира), беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе движения (систему назвали MI-Pilot Assist – это аналог ProPilot от Nissan). Некоторыми функциями можно управлять с телефона – например, запустить мотор или настроить «климат», вдобавок машина будет «мигать» фарами, дабы ее нашли на парковке.



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Двигатель ожидаемо перешел с Nissan Rogue – в Америке Outlander предложат с «атмосферником» 2.5 мощностью 184 л.с., который сочетается с вариатором Jatco (у него восемь фиксированных передач). «Простые» версии, как и прежде, переднеприводные, у дорогих исполнений есть полный привод S-AWC (Super All-Wheel Control) с муфтой на задней оси. При этом у Outlander еще появилась электронная система Brake AYC (Active Yaw Control), которая может менять вектор тяги с помощью тормозов. Также имеются шесть ездовых режимов: Eco, Normal, Tarmac (заточен под «спорт»), Gravel, Snow и внедорожный Mud (последний положен только полноприводным кроссам).



О гибриде пока ни слова (у уходящего Outlander есть вариант PHEV), но такая версия у модели обязательно будет, причем за разработку отвечала сама Mitsubishi – затем ее установка должна достаться и Nissan X-Trail.



В США уже объявлена стартовая цена кроссовера нового поколения – 25 795 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 1 901 000 рублей по текущему курсу. Nissan Rogue там чуть дешевле – от 25 650 долларов (1 893 000 рублей). В Северную Америку Mitsubishi Outlander будут поставлять из Японии, родственный Ниссан производят в Штатах.

В списке российских премьер Mitsubishi на этот год нового Аутлендера нет – нам в 2021-м обещаны рестайлинговые паркетник Eclipse Cross и внедорожник Pajero Sport, они появятся в продаже в апреле и мае соответственно. А «четвертый» Outlander до нас доберется, видимо, лишь в 2022-м, причем он может сменить завод: не исключено, что производство кроссовера перенесут с калужского ПСМА Рус на петербургское предприятие Nissan, где должен прописаться свежий X-Trail. Впрочем, сама Mitsubishi о таких планах официально пока не объявляла, «третий» Outlander продолжат выпускать в Калуге.

