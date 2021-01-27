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  • Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross едет в Россию: гибрида не будет, зато теперь два мотора

Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross едет в Россию: гибрида не будет, зато теперь два мотора

27.01.2021 500 0 0

Компания Mitsubishi поделилась подробностями о рестайлинговом паркетнике, предназначенном для российского рынка. У нас кросс будет доступен не только с прежним турбомотором 1.5, но еще и с двухлитровым «атмосферником».

 

Кроссовер Eclipse Cross в линейке Mitsubishi появился в 2017-м, а весной 2018-го он стартовал в РФ. Спрос невелик, лучшим годом для модели на нашем рынке стал дебютный: за девять месяцев дилерам отгрузили 2962 штуки, но результат 2019-го – уже 1625 экземпляров, ковидного 2020-го – и вовсе лишь 1252 шт. К слову, близкий по концепции кросс Toyota C-HR в прошлом году разошелся по России тиражом в 1721 экземпляр (-27%). И все же в Mitsubishi решили привезти к нам обновленный паркетник – на российский рынок он должен выйти в апреле.

Напомним, рестайлинговый SUV представили минувшей осенью. У Eclipse Cross перенастроили подвеску, паркетник обзавелся новыми радиаторной решеткой, фарами и бамперами. А вот от разделенного надвое светящейся полоской заднего стекла отказались – у машины теперь обычная багажная дверь. Длина кросса выросла на 140 мм до 4545 мм, больше стал и багажник. В салоне – иная мультимедийная система. А еще у глобальной модели появилась подзаряжаемая гибридная версия с установкой от Outlander.

Фирменных фото рестайлингового европейского Mitsubishi Eclipse Cross только с ДВС пока нет, так что приходится довольствоваться версиями для других регионов. На этих снимках – модель для Австралии
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Фирменных фото рестайлингового европейского Mitsubishi Eclipse Cross только с ДВС пока нет, так что приходится довольствоваться версиями для других регионов. На этих снимках – модель для Австралии
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В России у преобразившегося Eclipse Cross гибридного варианта ожидаемо не будет, ведь и Аутлендер PHEV у нас не зашел. Однако при этом марка расширит моторную гамму в РФ: кросс предложат не только с прежней «турбочетверкой» 1.5 (150 л.с.), но и с двухлитровым «атмосферником» (те же 150 л.с.), знакомым по другим моделям Mitsubishi. Оба двигателя «питаются» АИ-92 и работают в паре с вариатором. Полный привод положен лишь турбоверсии.

В списке оборудования базовой комплектации Instyle значатся системы мониторинга «слепых» зон и помощи при смене полосы, мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином. У топового Eclipse Cross Ultimate есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического переключения света фар и панорамная крыша со сдвижной секцией.

Салон обновленного Mitsubishi Eclipse Cross, предназначенного для США

К нам машины по-прежнему будут поставлять из Японии, цены рестайлингового кроссовера пока не объявлены. Дореформенный Eclipse Cross сегодня стоит от 2 180 000 до 2 526 000 рублей.

Между тем совсем скоро Mitsubishi представит Outlander нового поколения. Первыми такой кросс получат американцы, в России же свежая модель, скорее всего, появится ближе к концу текущего года.

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