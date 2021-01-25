Новый Mitsubishi Outlander: дата премьеры и очередные тизеры

Весной прошлого года альянс Renault-Nissan-Mitsubishi рассказал о новом, географическом разделе мира между входящими в этот альянс марками, и Mitsubishi тогда назначили ответственной за Юго-Восточною Азию (АSEАN). К концу июля выяснилось, что «три бриллианта» всё-так не станут уходить с североамериканского рынка, но он был назван для марки неприоритетным. Тем не менее именно здесь начнёт свою карьеру Outlander четвёртого поколения, и, скорее всего, как импортная модель, ведь свой единственный завод в США (в Нормале, штат Иллинойс) Mitsubishi продала стартапу Rivian ещё в 2015 году.

Почему для дебюта выбрана Америка, понятно: Outlander по местным меркам относится к классу компактных кроссоверов (в РФ он считается среднеразмерным), а общий объём в этого сегмента даже в прошлом ковидном году составил без малого 3,5 млн автомобилей, то есть деньги в нём крутятся огромные, и Mitsubishi очень надеется, что новый Outlander окажется здесь успешнее предыдущего.



Лидером сегмента компактных SUV в прошлом году в США, по данным ресурса CarSalesBase, стал Toyota RAV4 — продано 430 387 (-4% по сравнению с продажами в 2019 году), на втором месте Honda CR-V (333 502 шт., -13%), на третьем Chevrolet Equinox (270 994 шт., -22%), на четвёртом Nissan X-Trail, который в США продают под именем Rogue (227 935 шт., -35%). Mitsubishi Outlander от лидеров отстаёт безнадёжно: продано 29 096 шт. (-29%). Всего марка Mitsubishi, чей модельный ряд в США за последние годы усох до 4 позиций, продала 87 387 автомобилей, на 28% меньше, чем в 2019-м.

Декабрьский официальный тизер нового Mitsubishi Outlander

Внешность нового Аутлендера уже не секрет: в декабре в Сеть утекли снимки серийной версии модели, тогда же компания опубликовала официальный тизер, а наш художник Никита Чуйко сделал детальные рендеры. Интерьер пока засекречен. Техническая начинка, скорее всего, будет такой же, как у Nissan X-Trail/Rogue последнего поколения, поскольку Outlander построен на общей с ним модульной платформе CMF-C/D альянса, то есть ждём под капотом бензиновые моторы и вариаторы — хорошо знакомая российским покупателями комбинация.



Новый Mitsubishi Outlander, рендер kolesa.ru

Mitsubishi между тем продолжает позиционировать Outlander как внедорожник и даже обещает некую усовершенствованную систему полного привода S-AWC, но никаких принципиальных изменений по части «железа» ждать не стоит, кроме разве что анонсированного сегодня «нового селектора режимов движения».



Plug-in гибридная версия, которая есть у нынешнего Аутлендера и долгое время лидировала в европейском сегменте розеточных гибридов (в прошлом году продано более 25 тысяч штук), пока под вопросом, поскольку не факт, что её оригинальную и довольно сложную силовую установку можно имплантировать в «тележку» альянса. Кроме того, с европейского рынка Mitsubishi постепенно уходит, новинок здесь не будет, а стало быть, можно предположить, что компания не захочет тратиться на разработку гибридной версии нового Аутлендера, ведь в США версия PHEV в прошлом году привлекла только 1964 покупателей.

Новый Mitsubishi Outlander, рендер kolesa.ru

Новый Outlander точно появится в РФ, но в региональном представительстве Mitsubishi пока не называют ни дату российского дебюта, ни сборочную площадку — ясно только, что это будет не Калуга, о чём Kolesa.ru рассказывали ещё в мае прошлого года. Скорее всего, новый Outlander пропишется на питерском заводе Nissan вместе с новым X-Trail, но вряд ли дебют обоих случится раньше осени нынешнего года.



Пока же нынешний Outlander сдаёт позиции, хотя и остаётся самой продаваемой моделью Mitsubishi: в прошлом году российские дилеры продали 17 863 шт., на 25% меньше, чем в 2019-м. Для сравнения скажем, что лидер сегмента — Toyota RUV4 – в прошлом году оказалась в плюсе: реализовано 36 433 шт., на 19% больше, чем в 2019-м.