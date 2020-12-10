Теперь официально: Mitsubishi показала Outlander нового поколения и уточнила сроки премьеры

Как и ожидалось, одними из первых паркетник с дизайном прошлогоднего концепта получат американцы. Но и на остальных рынках модель новой генерации должна появиться уже в следующем году. В Mitsubishi кросс называют «внушительным», а вот о технике пока молчок.

Накануне в Сеть выложили снимки паркетника Outlander нового поколения без лоскутка камуфляжа, а сегодня сама марка распространила первый тизер модели. Кроме того, в Mitsubishi уточнили сроки дебюта: онлайн-презентацию проведут уже в феврале 2021-го, после чего кроссовер появится в США, Канаде и почему-то Пуэрто-Рико. Остальным рынкам свежий SUV обещан «вскоре» после этого.

Благодаря вчерашним фото, мы уже знаем, что внешне кросс почти дословно повторил концепт Mitsubishi Engelberg Tourer, представленный в прошлом году. Отличия – у серийной модели чуть проще сделали бамперы, на радиаторной решетке появились горизонтальные блестящие полоски, да вместо камер установили обычные зеркала. Кстати, в компании считают, что Outlander теперь выглядит «еще более мощным и внушительным».

Осветленный тизер и его фрагменты 1 / 4 Осветленный тизер и его фрагменты 2 / 4 Осветленный тизер и его фрагменты 3 / 4 Осветленный тизер и его фрагменты 4 / 4

Салон пока не засвечен, но и внутри, скорее всего, прослеживаются «мотивы» прототипа, то есть ждем виртуальную «приборку», выполненные в виде единой линии дефлекторы обдува и «прилепленный» к передней панели крупный экран мультимедиа-системы.



О технике пока ни слова. По неофициальным данным, в основе следующего Mitsubishi Outlander лежит модернизированная «тележка» CMF-C/D от Renault-Nissan, на которой также базируется последний Nissan X-Trail (пока представлен только американский вариант, он зовется Rogue). Кроме того, считается, что по своим габаритам Аутлендер стал ближе к Ниссану. А габариты явно изменились, на это намекнула и сама Mitsubishi: в релизе марки говорится о «новом осмыслении внешнего облика, от размеров до интерьера». Длина прежнего Outlander равна 4695 мм, колесная база – 2670 мм. У нового американского Nissan Rogue эти показатели составляют 4648 (на 38 мм меньше, чем у предшественника) и 2705 мм соответственно (было так же).

Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer 1 / 3 Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer 2 / 3 Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer 3 / 3

В Штатах, как ожидается, новый Outlander унаследовал мотор от кроссовера Nissan, речь идет о 184-сильном «атмосфернике» 2.5 с непосредственным впрыском (у предыдущего Rogue был мотор 2.5 с распределенным впрыском, мощностью 172 л.с.). Также для модели Mitsubishi наверняка сохранили гибридную версию, но подробностей об установке пока нет.



В линейку прежнего Outlander в зависимости от рынка входят бензиновые моторы 2.0, 2.4 и 3.0, дизель 2.2. Глобальный подзаряжаемый гибрид имеет бензиновый двигатель 2.4, два электромотора (по одному на каждой из осей) и батарею емкостью 13,8 кВт.

Mitsubishi Outlander уходящего поколения 1 / 3 Mitsubishi Outlander уходящего поколения 2 / 3 Mitsubishi Outlander уходящего поколения 3 / 3

До России кроссовер нового поколения, видимо, доберется во второй половине 2021-го. Для нашего рынка модель производят на заводе в Калуге. В РФ Outlander возглавляет личный рейтинг продаж марки, да и в целом он стабильно входит в список самых востребованных моделей страны. Но в ковидном 2020-м кросс в «минусе»: в январе-ноябре реализовано 15 947 штук, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

