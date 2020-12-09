Новый Mitsubishi Outlander раскрылся досрочно: кросс почти дословно повторил предвестника

В Сеть выложили фотографии паркетника Mitsubishi нового поколения. Облик сделали, как у прошлогоднего концепта, а платформу модель, по предварительным данным, разделила со свежим Nissan X-Trail.

Тестовые прототипы Mitsubishi Outlander следующей генерации уже не раз попадались в объективы камер фотошпионов, однако все они были замаскированы. А теперь Instagram-канал alllcarnews опубликовал снимки нового кроссовера без лоскутка камуфляжа. Утверждается, что кадры сделаны на парковке и присланы подписчиком. Судя по отсутствию креплений для номерного знака спереди и «скукоженной» табличке на корме, это версия для североамериканского рынка.

Благодаря предыдущим шпионским фото, было понятно, что «вдохновением» для нового Outlander послужил прошлогодний концепт Mitsubishi Engelberg Tourer. В действительности же оказалось, что внешне кросс почти дословно повторил своего предвестника, переделок не так уж много: у серийной модели чуть проще стали бамперы и диски, на радиаторной решетке появились горизонтальные хромированные полоски, с крыши убрали боксы, а вместо камер установили обычные зеркала.

В салон заглянуть пока не удалось. Впрочем, у концепта интерьер был без футуристичных изысков, ну разве что на центральном тоннеле разместили дополнительный тачскрин. А так, товарному SUV вполне могли достаться виртуальная «приборка», сделанные в виде единой линии дефлекторы обдува и прилепленный к передней панели тачскрин мультимедийной системы.



По неофициальным данным, новый Outlander построен на той же платформе, что и последний Nissan X-Trail (пока представлен только американский вариант, который зовется Rogue). Речь идет о модернизированной версии «тележки» CMF-C/D от Renault-Nissan (исходная платформа была создана еще до того, как Mitsubishi вошла в альянс; актуальный Outlander базируется на платформе Mitsubishi GS). Также считается, что по своим габаритам кросс Mitsubishi стал ближе к Ниссану. Длина Аутлендера уходящего поколения равна 4695 мм, колесная база – 2670 мм. У нового американского Nissan Rogue эти показатели составляют 4648 (на 38 мм меньше, чем у предшественника) и 2705 мм соответственно (было так же).

Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer 1 / 4 Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer 2 / 4 Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer 3 / 4 Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer 4 / 4

От кросса Nissan новый Outlander в Штатах мог унаследовать и мотор – 184-сильный «атмосферник» 2.5 с непосредственным впрыском (у прежнего Rogue был мотор 2.5 с распределенным впрыском мощностью 172 л.с.). Также для модели Mitsubishi наверняка сохранили гибридную версию, но подробностей об установке пока нет.



В гамму предыдущего Mitsubishi Outlander в зависимости от рынка входят бензиновые моторы 2.0, 2.4 и 3.0, дизель 2.2. Глобальный подзаряжаемый гибрид имеет бензиновый двигатель 2.4, два электромотора (по одному на каждой из осей) и батарею емкостью 13,8 кВт.

Нынешний Mitsubishi Outlander 1 / 3 Нынешний Mitsubishi Outlander 2 / 3 Нынешний Mitsubishi Outlander 3 / 3

Официальная премьера Mitsubishi Outlander следующей генерации намечена на начало 2021-го, однако из-за «слива» первые фирменные картинки вполне могут опубликовать до конца текущего года.

