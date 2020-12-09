Новинки ×
  • Новый Mitsubishi Outlander раскрылся досрочно: кросс почти дословно повторил предвестника

Новый Mitsubishi Outlander раскрылся досрочно: кросс почти дословно повторил предвестника

09.12.2020 635 0 0

В Сеть выложили фотографии паркетника Mitsubishi нового поколения. Облик сделали, как у прошлогоднего концепта, а платформу модель, по предварительным данным, разделила со свежим Nissan X-Trail.

 

Тестовые прототипы Mitsubishi Outlander следующей генерации уже не раз попадались в объективы камер фотошпионов, однако все они были замаскированы. А теперь Instagram-канал alllcarnews опубликовал снимки нового кроссовера без лоскутка камуфляжа. Утверждается, что кадры сделаны на парковке и присланы подписчиком. Судя по отсутствию креплений для номерного знака спереди и «скукоженной» табличке на корме, это версия для североамериканского рынка.

Благодаря предыдущим шпионским фото, было понятно, что «вдохновением» для нового Outlander послужил прошлогодний концепт Mitsubishi Engelberg Tourer. В действительности же оказалось, что внешне кросс почти дословно повторил своего предвестника, переделок не так уж много: у серийной модели чуть проще стали бамперы и диски, на радиаторной решетке появились горизонтальные хромированные полоски, с крыши убрали боксы, а вместо камер установили обычные зеркала.

В салон заглянуть пока не удалось. Впрочем, у концепта интерьер был без футуристичных изысков, ну разве что на центральном тоннеле разместили дополнительный тачскрин. А так, товарному SUV вполне могли достаться виртуальная «приборка», сделанные в виде единой линии дефлекторы обдува и прилепленный к передней панели тачскрин мультимедийной системы.

По неофициальным данным, новый Outlander построен на той же платформе, что и последний Nissan X-Trail (пока представлен только американский вариант, который зовется Rogue). Речь идет о модернизированной версии «тележки» CMF-C/D от Renault-Nissan (исходная платформа была создана еще до того, как Mitsubishi вошла в альянс; актуальный Outlander базируется на платформе Mitsubishi GS). Также считается, что по своим габаритам кросс Mitsubishi стал ближе к Ниссану. Длина Аутлендера уходящего поколения равна 4695 мм, колесная база – 2670 мм. У нового американского Nissan Rogue эти показатели составляют 4648 (на 38 мм меньше, чем у предшественника) и 2705 мм соответственно (было так же).

Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer
1 / 4
Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer
2 / 4
Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer
3 / 4
Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer
4 / 4

От кросса Nissan новый Outlander в Штатах мог унаследовать и мотор – 184-сильный «атмосферник» 2.5 с непосредственным впрыском (у прежнего Rogue был мотор 2.5 с распределенным впрыском мощностью 172 л.с.). Также для модели Mitsubishi наверняка сохранили гибридную версию, но подробностей об установке пока нет.

В гамму предыдущего Mitsubishi Outlander в зависимости от рынка входят бензиновые моторы 2.0, 2.4 и 3.0, дизель 2.2. Глобальный подзаряжаемый гибрид имеет бензиновый двигатель 2.4, два электромотора (по одному на каждой из осей) и батарею емкостью 13,8 кВт.

Нынешний Mitsubishi Outlander
1 / 3
Нынешний Mitsubishi Outlander
2 / 3
Нынешний Mitsubishi Outlander
3 / 3

Официальная премьера Mitsubishi Outlander следующей генерации намечена на начало 2021-го, однако из-за «слива» первые фирменные картинки вполне могут опубликовать до конца текущего года.

кроссовер авторынок шпионские фото новинки Mitsubishi Mitsubishi Outlander

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volkswagen Tiguan I с пробегом: DSG или гидромеханика? TSI или TDI? Из первой части обзора подержанного Тигуана мы уже выяснили, что хотя качество окраски оставляет желать лучшего, гнилых экземпляров пока нет – большинство владельцев ещё ухаживают за машин... 1077 0 0 09.12.2020
Статьи / Авто недели Немного драйва, немного эксклюзивности: стоит ли покупать Suzuki Kizashi за 700 тысяч рублей Обычно покупатели седанов D-класса хотят получить от них максимум размера и статуса. Но когда-то, в далеком 2010 году, когда D-класс в России состоял не только из Kia Optima, Hyundai Sonata... 3692 0 1 08.12.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Highlander III (U50) Как известно, едва ли не главный «дрим-кар» для россиян – это Toyota Land Cruiser, цена на которой держится на совершенно заоблачном уровне, даже если речь идёт о старых и порядком поезженны... 7770 1 5 08.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 169038 9 98 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 59378 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 48888 8 58 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings