Премьера нового японского кроссовера состоится уже через пару месяцев, а пока у нас есть возможность составить наиболее полное представление о его внешности.

Outlander нынешнего (третьего по счёту) поколения производится уже достаточно давно – с 2012 года. За восемь лет на конвейере кроссовер успел получить два рестайлинга: самый заметный произошёл в 2015-м, когда модель существенно обновилась внешне, и ещё один спустя три года. Теперь на очереди совершенно новый автомобиль, который получит кардинально иную внешность. Благодаря шпионским фотографиям она уже не является секретом, однако мы решили сделать более качественные изображения будущей новинки. Кроссовер получит массивную переднюю часть в новом фирменном стиле бренда, включающим в себя объединённую с узкими элементами передней оптики решётку радиатора, обрамлённую Х-образными хромированными молдингами. Отдельно располагаются крупные блоки фар, практически повторяющие таковые на предвестнике нового Outlander – прошлогоднем концепте Endelberg Tourer.

Передние стойки выполнены в чёрном цвете, как и на концепте. Сбоку можно выделить пару выштамповок вдоль дверных ручек и в нижней части дверей, сужающихся в районе передних крыльев. Над колёсными арками сделают полукруглые выштамповки, точно такими же обладает концепт Endelberg Tourer. Крыша выполнена визуально «парящей» за счёт оформления задних стоек. Вытянутые по горизонтали фонари имеют гранёную форму и широкие элементы светодиодных габаритных огней.

Официальной информации о технической части нового кроссовера пока нет, однако ожидается, что он будет построен на модернизированной платформе CMF-C/D от Renault-Nissan, которую уже использует новый Nissan Rogue/X-Trail. Мотор новинка также может унаследовать от Ниссана – атмосферный 2.5 с непосредственным впрыском мощностью 184 л.с. Наверняка будет и гибридная модификация.

Концепт Mitsubishi Endelberg Tourer 1 / 2 Концепт Mitsubishi Endelberg Tourer 2 / 2

Онлайн-презентация нового Mitsubishi Outlander состоится в феврале 2021 года.

Сегодня в России кроссовер нынешнего поколения предлагается по цене от 1 809 000 рублей (2.0 CVT, 146 л.с., передний привод). Версия с полным приводом обойдётся минимум в 2 039 000 рублей. Более мощный 167-сильный вариант 2.4 CVT 4WD оценивается минимум в 2 309 000 рублей. Наконец, предлагается также 6-цилиндровая 230-сильная модификация 3.0 с полным приводом и 6-ступенчатым «автоматом» за 2 639 000 рублей.

Нынешний Mitsubishi Outlander 1 / 3 Нынешний Mitsubishi Outlander 2 / 3 Нынешний Mitsubishi Outlander 3 / 3

Напомним, два месяца назад был официально представлен обновлённый кроссовер Eclipse Cross.