Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross: улучшенная управляемость и розеточная версия

Eclipse Cross дебютировал в 2017 году как молодёжная модель с достаточно эффектным дизайном, но в его основе лежит старая платформа GS (та же, что у ASX и Outlander), разработанная в середине прошлого десятилетия. Хитом продаж Eclipse Cross не стал ни на одном рынке: в США, например, за первые три квартала этого года продано всего 8775 экземпляров, тогда как концептуально близкий Toyota C-HR разошёлся тиражом 33 604 шт.

Эксперты и автолюбители критиковали Eclipse Cross за блеклую управляемость и пугающие крены в поворотах. В Mitsubishi услышали критику, установили новые пружины «по кругу» и более крупные амортизаторы в задней многорычажной подвеске — теперь кроссовер должен рулиться более точно.



Косметических изменений немного, но они позволяют безошибочно идентифицировать обновлённую машину. Спереди появились новые двухэтажные фары: верхняя секция стала уже, а нижняя, наоборот, шире. Фальшрадиаторная решётка теперь окрашена в чёрный цвет и имеет ажурный рисунок. Нижняя «губа» переднего бампера стала более выразительной.



Оформление кормы стало скучнее: ради улучшения обзорности разработчики отказались от двухсекционного заднего стекла, разделённого светодиодной полосой. Единственный запоминающийся элемент в задней части теперь — выпуклая нижняя часть багажной двери, стилизованная под нишу для хранения запаски (самой запаски там, разумеется, нет, она по-прежнему находится под полом багажника).



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В салоне появилась новая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и «крутилками» по краям, причём сам экран теперь расположен ближе к водителю, а тач-пад на центральном тоннеле исчез за ненадобностью.



Основным двигателем для Eclipse Cross осталась прежняя 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка», которая в зависимости от рынка выдаёт от 150 до 163 л.с. при неизменном крутящем моменте в 250 Нм. Коробка передач — безальтернативный вариатор с восемью квазиступенями, которыми можно забавляться в ручном режиме (подрулевые лепестки остались).



Анонсированная накануне премьеры версия PHEV в техническом плане оказалась калькой с Outlander PHEV, бывшего в недавнем прошлом самым популярным plug-in гибридом в Европе. Силовая установка состоит из 2,4-литрового бензинового «атмосферника» (135 л.с., 211 Нм), двух тяговых электромоторов (спереди 82 л.с. и 137 Нм, сзади — 95 л.с. и 195 Нм), планетарной передачи и литий-ионной батареи ёмкостью 13,8 кВт·ч. Максимальная совокупная мощность системы — 224 л.с. Электрический запас хода на одной зарядке — 54 км. Благодаря отдельному пристыкованному к ДВС генератору на 66 кВт полностью зарядить батарею можно и без розетки — собственно, это едва ли не главное преимущество гибридной схемы Mitsubishi.



Батарею Eclipse Cross PHEV можно использовать для бытовых нужд — например, подключить жилой трейлер. Сообщается, что полностью заряженный и заправленный кроссовер может снабжать энергией домохозяйство в течении десяти дней. Европейских и американских любителей автомобильных путешествий такая особенность могла бы очень заинтересовать, вот только известно, что в США гибридный Eclipse Cross продаваться не будет, а в Европе Mitsubishi вообще более не намерена предлагать новинки — об этом было объявлено летом на презентации нового стратегического плана японской компании. Родная Япония, согласно этому плану, для Mitsubishi тоже теперь неприоритетный рынок. Выходит, что Eclipse Cross PHEV адресован в основном Австралии и Новой Зеландии, где экологическая повестка стоит довольно остро.



А что в России? В региональном представительстве Mitsubishi нам сообщили, что обновлённый Eclipse Cross поступит в продажу в первой половине 2021 года. Дорестайлинговые машины пока есть в наличии у дилеров, диапазон цен — от 2 050 000 до 2 396 000 рублей. За первую половину этого года Eclipse Cross нашёл в нашей стране только 475 покупателей.

